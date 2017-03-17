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  • Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

«Ростов» – «Андерлехт»

Все начиналось с противостояния против бельгийского «Андерлехта». Бельгийцы рассчитывали попасть в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому уже тогда подбирали приличный состав. Это был не тот «Андерлехт», прошедший «Зенит» в Лиге Европы. Та команда выглядела даже сильнее. Но «Ростов» сначала спас ничью на домашнем стадионе, а в Бельгии сыграл на контратаках, забив два безответных мяча. Тогда же впервые пошли разговоры об интересе к Сердару Азмуну со стороны крутых европейских команд.

«Ростов» – «Аякс»

Битва с «Аяксом» получилась еще веселее. Особенно запомнился матч в России. Голкипер Силлесен проводил последнюю игру за «Аякс» перед трансфером в «Барселону». Как признавался сам вратарь, он хотел помочь команде пробиться в группу Лиги чемпионов, чтобы затем сыграть против нее уже за испанский клуб. Итог же вышел печальным для всего «Аякса». «Ростов», что оказалось для многих неожиданно, смял гостей, отличившись четырежды. «Аякс» ответил лишь голом престижа, уже ни на что не влиявшим.

«Ростов» – «Бавария»

«Ростову» достались серьезные соперники по групповому этапу Лиги чемпионов. «Бавария», «Атлетико» и ПСВ – команды, явно превосходящие ростовчан в классе. Однако единственный провальный матч для российской команды случился в Мюнхене. «Бавария» разгромила «Ростов», но еще не знала, что затем получит ответ. Немцы очень боялись холода, приезжая в Россию. «Ростов» же не боялся ничего, а потому оказался круче в голевой перестрелке. Карло Анчелотти так и не понял, как его коллектив умудрился проиграть «Ростову». Зато для всех остальных стало понятно, что российский клуб не замечает перед собой авторитетов.

«Ростов» – «Спарта»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вернулся в Россию, чтобы снова поиграть на наших полях. Когда-то давно он дебютировал за ЦСКА именно в матче с «Ростовом». Теперь же вряд ли будет с радостью вспоминать день, когда снова сыграл против этой команды. «Ростов» разгромил «Спарту», не оставив чехам вообще никаких шансов перед ответной игрой. Интересно, что в Чехии Караваев забил «Ростову» красивый гол, однако его мяч уже ничего не решал. Чудесный «Ростов», попавший в Лигу Европы через третье место в группе Лиги чемпионов, продолжил феерить и в новом для себя турнире.

«Ростов» – «Манчестер Юнайтед»

Даже Жозе Моуринью не остался равнодушным к такому «Ростову». «Манчестер Юнайтед» приехал в Россию, пожаловался на поле, а уехал лишь с ничейным результатом. Тимофей Калачев выдал классный заброс на Бухарова, пробившего мимо Ромеро. После матча Моуринью даже пообщался с полузащитником «Ростова», а перед ответной игрой порадовался, что Калачев пропустит английский матч из-за перебора карточек. Возможно, для продолжения сказки не хватило именно наличия Тимофея. «Мы едем в Англию с надеждой на чудеса», – говорили в команде. «Ростов» на равных боролся с «МЮ» и в гостевой встрече, но проиграл из-за одного грубого просчета, приведшего к голу Маты. Даже вылет из турнира получился для команды достойным. Такую игру «Ростова» в еврокубках уже точно никто не забудет.

Лига Европы Лига чемпионов Европа Ростов
Комментарии (37)
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Des79
1489711226
Ростов команда с характером, побольше таких команд!!!
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franck_ribery
1489712014
Почему гордились? Вся страна гордится и будет гордиться Ростовом! Манчестеру повезло, точнее Ромеро их спас))) МУЖИКИ!!! Очень достойно!!!!
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Александ1982
1489721664
одним словом мужики, уважение ко все игрокам, тренерскому штабу, да всем кто поддерживал Ростов в этой футбольной серии!!! МОЛОДЦЫ
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StasRostovSelmash
1489730980
Спасибо !Мужики. Деньги не главное,пусть все знают.
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vgarakh
1489740698
Ну, что, достойно выступили, что тут говорить, молодцы!!! Теперь надо за чемпионат России браться.
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serppion
1489742061
У нас худший за последние 5 сезонов коэффициент в европейских кубках 9,200. Спасибо за результат Ростову - 15 очков! Огромный, весомый вклад! Спасибо Спартаку за 0,5 очка.
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4agaaa
1489765353
Скажу одно слово в адрес Ростова, по мне оно самое достойное и справедливое "МУЖИКИ"!!!! Браво!!!!
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VeniaminS
1489785369
Одним словом молодцы!!!
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арейская
1489791920
Ясно-же, что никто из здравомыслящих, болельщики в их числе, не видел ростовчан победителем Лиги Чемпионов, но как-же порадовали они нас в этом турнире, и никто не смеет кинуть камень в их огород, потому что играли, и как играли, как бились, это-же не матчи, это конфетка, которые хочется смотреть бесконечно, а проиграв, ростовчане всё равно вышли победителями и мы им за это говорим огромное СПАСИБО
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TUMS
1490966005
Да молодцы Ростовчане, что говорить то.
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