Я видел матч «Реала» и «Наполи» на стадионе. Как проходит Лига чемпионов в Мадриде

Билеты достать было непросто

Вероятно, у касс в день матча ходить было бы бессмысленно вообще. Домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов вроде как не относился для «Реала» к категории суперважных, но постоянный мониторинг билетов в течение двух недель на официальном сайте принес успех лишь в последний день. И то, места достались на секторе 127, а это напротив ворот и снизу. Как раз примерно там, где выделены места фанатам «Наполи». Притом один билет туда стоил 110 евро. Для сравнения – днем ранее на матче «Бенфика» – «Боруссия» можно было сесть по центру за 50 евро. Свой великолепный гол Каземиро забивал в противоположные ворота, с этих же мест ракурс был весьма своеобразен. Но сумасшедшую дугу оценили.

О матче ничто не напоминало

В автобусе, который ехал из аэропорта в город, примостилась небольшая группа итальянцев. Рассказ об ажиотаже вокруг игры на этом в общем-то заканчивается – вплоть до самого матча совершенно не казалось, что здесь пройдет футбол. Но в тот день мы не были в центре Мадрида. Присмотрев себе отель в паре километров от «Сантьяго Бернабеу» в не слишком балующем достопримечательностями месте, прогулялись вокруг, но за несколько часов все было очень тихо и буднично. За полтора часа до игры в радиусе полукилометра от стадиона все также очень спокойно, лишь чуть позже стали мелькать белые футболки.

Давка на входе

Если не знать карту, то найти «Сантьяго Бернабеу» не так уж просто, даже если поселиться неподалеку – он не возвышается над зданиями, а вокруг нет никаких указателей. Другое дело – метро, на чем и прибыло большинство болельщиков. Прийти на стадион заранее – абсолютно верное решение, поскольку на подступах к нему полиция блокировала толпы фанатов, а потом запускала их целой кучей, что не слишком меняло ситуацию – та же куча стояла у входа на сектор и заползала очень медленно. Все это бросалось в глаза по сравнению с организацией прохода на лиссабонский «Да Луш» днем ранее, хотя там пришло на 20 тысяч человек меньше. Не было таких проблем и с проходом на матч «Барселоны» несколькими годами ранее.

Пора на ремонт

«Сантьяго Бернабеу» шикарен и великолепен – это абсолютный факт. И еще один факт – реконструкция ему необходима. В этом нет ничего удивительного – в декабре стадион отметит свое семидесятилетие. Коридор к входу на трибуны узковат и напоминает каменоломни, впрочем, схожее впечатление осталось и от «Камп Ноу» – это вполне нормально, учитывая возраст арен. Мест для ног на относительно новых стадионах, конечно, больше, чем на «Бернабеу», сидения почему-то на этот раз чистить не стали. Внешне, еще на подступах, арена смотрится монументально. Но тоже как-то не очень современно. Впрочем, глядя на заполненный «Бернабеу» (а пришло почти 80 тысяч), о каких-то недостатках забываешь напрочь.

Как болеют испанцы

Осталось несколько ощущений. Первое – все болельщики «Реала» между собой знакомы. Да, все 80 тысяч. Ну, правда. Ты смотришь, как здороваются, улыбаются и хлопают друг друга по плечу совершенно незнакомые люди, и в этом есть какая-то своя особенная милота, которую я до этого еще нигде не видел.

Старинный и не слишком современный гимн «Реала» они пропели нестройно, а вот «Hala Madrid y Nada Más» нравится фанатам куда больше. От их поддержки же осталось двоякое ощущение. Особых переживаний на их лицах не было: то ли привыкли к победам, то ли столь уверены в себе, то ли просто пришли как на шоу, которое их команда регулярно показывает. И их одиночные крики были скорее выплеском эмоций, а не поддержкой. Впрочем, такова специфика сектора, а активные фаны обитали как раз на противоположном.

Эмоции итальянцев

Они сидели гораздо выше и очень круто освистали игроков «Реала», когда те еще только вышли разминаться. После гола Инсинье шумел весь 80-тысячник – это и правда чувствовалось очень мощно. Левее от нашего сектора также сидела большая компания фанатов «Наполи» – люди приехали семьями, а то, как болели женщины – вообще отдельная история. Не было никаких визгов и истерик, которые могли бы раздражать. Просто чистые эмоции и переживания, которые так здорово вписывались в происходящее. Они были абсолютно счастливы, когда Инсинье открыл счет, хотя больше таких поводов любимый клуб им не дал.

Близость к полю

Чем места на 127 секторе удобны – можно легко отследить эмоции футболистов, атаковавших и защищавшихся на этом краю. Ярость Роналду из-за судейского игнора, заряженность Бензема, старательность Хамеса, автоматизм Модрича, гигантская уверенность в себе Марсело, разочарование Кальехона. Запомнился тяжелый взгляд Гулама, которого утомил Хамес. Было видно, как непросто приходилось Каземиро, когда «Наполи» вгрызался в центре поля и отпихивал Крооса с Модричем. Не покидало ощущение, что защита итальянцев едва справляется с Бензема, настолько он на них напирал и продавливал. И, конечно, крутой капитан Рамос – центральная фигура «Реала» при всех его гениальных Роналду, Модриче и остальных.

Криштиану еще запомнился странным промахом, несколькими проходами, великолепным пасом на Бензема, который после него попал в штангу, голевой передачей на Крооса и финтами, которые на этот раз работали реже, чем обычно. Вряд ли португалец был сильно доволен собой в этом матче, даже несмотря на то, что отдал больше всех обостряющих пасов.

Ненависть к Морате

Особенно хорошо из 127 сектора видна разминочная зона. Очень активно в первом тайме разминался Пепе. После перерыва стало ясно, зачем – он сменил Рамоса. Капитана же проводили с таким восторгом, какого не было ни при одном из голов – разница лишь в том, что никто не махал кулаками в воздухе. Реакция фантастическая.

Махать кулаками уже в прямом смысле слова едва не пришлось полиции. Во втором тайме минут двадцать три игрока «Реала» во главе с Моратой спокойно себе разминались, как вдруг сидевшие неподалеку итальянцы заистерили. Сам футболист смотрел на матерящихся в его сторону неаполитанцев с большим удивлением. Испанские фанаты, сидевшие на нашем секторе, кинулись защищать своего футболиста и очень долго скандировали его фамилию – почти вплоть до выхода на поле. В проходах появилась полиция, но фанатов «Наполи» удалось унять.

Причина агрессии? Вероятно в том, что Мората играл за «Ювентус» – злейшего врага «Наполи». Фанаты «Реала» «отбили» своего игрока и буквально тут же, как специально, случился гол итальянцев, который был отменен. Сколько злорадства было на испанских лицах! Какие жесты после этого были обращены в сторону фанатов «Наполи» – и так понятно.

Дорога домой

С проходом на трибуны возникали некоторые сложности, а вот выйти удалось без каких-либо проблем. Никаких томительных ожиданий по полтора часа, как порой принято в России, никакой давки – люди выплеснули эмоции и спокойно разошлись. Итальянцев поджидал с десяток автобусов, испанцы растеклись по улицам. Часть из них тут же напала на близлежащий магазинчик с закусками. И опять пустынные улицы в километре от стадиона.

Настоящая жизнь города бурлит совсем не там, а в занятом, суетящемся центре, где на следующий день можно было распознать фанатов «Реала» и нашелся лишь один парень в куртке «Атлетико». Ну а какой клуб в Мадриде главный – сомнений не возникало в принципе. На центральной улице Гран Виа магазин «Реала» пользовался популярностью в любое время суток. Находящийся неподалеку фаншоп «Атлетико» каждый раз уныло пустовал…

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