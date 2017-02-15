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  • Уход Обамы. Как звездный форвард «Боруссии» убивает Дортмунд

Уход Обамы. Как звездный форвард «Боруссии» убивает Дортмунд

Имя – вещь неоднозначная. Фраза «сначала ты работаешь на имя, а затем оно – на тебя» правдива в большинстве случаев. Но дортмундской «Боруссии» это самое имя не удается заработать никакими способами. За последние пять лет команда дважды выигрывала чемпионат страны, трижды становилась серебряным призером, брала Кубок и Суперкубок Германии, доходила до финала Лиги чемпионов. Растила звезд под руководством харизматичного тренера, пополняла армию фанатов удачным маркетингом. В общем, делала все, чтобы добиться статуса клуба с приставкой «топ».

Однако годов напряженной и кропотливой работы оказалось мало. По крайней мере, с точки зрения лучшего игрока нынешней «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Конечно, мы топ-клуб, но не «Реал», «Барселона» или «Бавария». Если я хочу выйти на новый уровень, то должен буду уйти летом. Когда вы амбициозны, вы уходите, чтобы испытать что-то новое», – слова, сказанные Обамеянгом в начале февраля можно расценивать как прощание с Дортмундом. В матче с «Бенфикой» только подтвердилось, что мотивации у футболиста уже маловато. Играл габонский форвард слабо. В первом тайме Обамеянг не реализовал выход один на один. На 58-й минуте он же не забил одиннадцатиметровый. Из последних четырех пенальти в составе «Боруссии» Обамеянг реализовал только один. Через четыре минуты после этого габонец бесславно ушел с поля, заменившись на Шюррле. «Боруссия» же проиграла «Бенфике» с минимальным счетом, поставив себя в неудобное положение перед ответной игрой.

Что делать «Боруссии»

Вряд ли какие-то уговоры держат габонца в команде. Потому клубу вскоре предстоит озаботиться поиском нового лидера в атаке. В «Боруссии» собрался отличный набор молодых исполнителей, которые должны в скором времени вырасти в новых Гетце, Кагав, Шахинов и Левандовски. Из всей плеяды талантов в лице Пулишича, Пасслака, Дембеле, Вайгля и Мора нет ни одного ярко выраженного нападающего. Зимой команду покинул опытный форвард Адриан Рамос, вместо которого был выписан шведский талант Александер Исак.

Пару слов о нем, так как именно 17-летний Исак может вскоре стать для «Дортмунда» «новым Обамеянгом». Хотя самого Александера на родине называют «новым Ибрагимовичем». Впрочем, такими эпитетами награждают всех сколько-нибудь талантливых форвардов из Швеции. Оправдать ожидания пока не удалось никому. Однако талант Исака действительно виден невооруженным взглядом – Александер в 16 дебютировал в шведской лиге за АИК, забил несколько важных голов и стал одной из главных звезд местного чемпионата.

Главные достоинства Исака – сочетание физики и техники. Он хладнокровно реализует моменты и не поддается на провокации. При этом активно перемещается по полю и умеет обыграть соперника на ограниченном пространстве. Александер не стоит на месте и не ждет паса, а сам активно перемещается по полю и создает себе моменты. Нетипичная манера игры для форварда с ростом более 190 сантиметров.

Впрочем, вряд ли со следующего сезона Исак будет наигрываться в основе. Наверняка летом «Боруссия» будет искать варианты, где можно пристроить огромную сумму, вырученную за трансфер Обамейянга (а что оная будет, сомневаться не приходится). Среди самых очевидных вариантов – новая звезда Серии А Андреа Белотти, пачками забивающий в составе «Торино», классический центрфорвард типа Левандовски.

И нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс – скоростной техничных нападающий, умеющий работать на фланге и создавать моменты сам. Здесь уже прослеживается явное сходство с Обамеянгом.

Или же включить в сделку о переходе Обамеянга в «Реал» (самый очевидный вариант) снова ушедшего в тень Альваро Морату.

Что ждет Обамеянга

Если у «Боруссии» есть множество вариантов, кем заменить Обамейянга, то у самого Пьер-Эмерика путей не так много. По его собственным словам, «Бавария», «Реал» и «Барселона» находятся на ступень выше других больших команд. А значит, для прогресса он должен оказаться в одном из этих грандов. Сам Обамеянг наотрез отказался примерять футболку «Баварии», в «Барселоне» место в основе зарезервировано за Суаресом и вряд ли каталонцы будут разбрасываться огромными деньгами только для того, чтобы удлинить скамейку.

Остается самый очевидный вариант. «Реал», клуб, за который Обамейянг мечтал играть с детства, проявляет к нему предметный интерес уже не первый сезон. Здесь в связке с Роналду и Бэйлом он может составить самую быструю атакующую группу в Европе, однако подойдет ли стиль габонца под манеру игры «королевского клуба»?
С одной стороны – несомненно. «Реал» зачастую строит атаки за счет длинных передач Модрича и Крооса из глубины, и быстрые ноги Обамеянга помогут выходить из обороны в атаку еще быстрее. Однако что касается командной игры, то здесь у Пьер-Эмерика есть определенные проблемы. Ниже – сравнение статистики Бензема и Обамеянга в этом сезоне.

По конвертации моментов в голы и количеству этих самых мячей габонец опережает француза. Но есть одна деталь – несмотря на все претензии к Кариму, он гораздо более командный игрок, нежели нападающий «Боруссии». Он намного больше играет в пас, чаще ассистирует партнерам, создает больше моментов, и, что тоже немаловажно, более успешен в плане единоборств. Плюс ко всему, Флорентино Перес настаивает на пролонгации сотрудничества с Бензема, которому вскоре будут предложены новые улучшенные условия контракта. Не забываем о Морате, который во второй раз пытается доказать, что он сильнее как нападающий, нежели Бензема. Пока получается не очень. Нужен ли «сливочным» при таком раскладе еще один форвард – вопрос.

Возможно, что неважная игра в пас Обамейянга – следствие проблем «Боруссии» с доставкой мяча вперед. Интересная инфографика xG в недавней игре дортмундцев с «Гертой». Видно, что «шмели» буквально не знают, что делать с мячом, и большую часть времени снаряд катается между тройкой Сократис-Бартра-Вайгль, которым порой помогает сваливающийся в центр Геррейро. И Ройс, и Дембеле, и непривычно ошивающийся в центре поля Обамейянг от командных действий отрезаны.

Вполне вероятно, что именно в поисках более развитой комбинационной игры Пьер-Эмерик старается всеми силами покинуть Дортмунд. Возможных финалов у этой истории множество. Однако процент того, что габонец останется на «Сигнал Идуна Парк» минимально низок. Или Обамейянг перейдет в топ-клуб и докажет, что является одним из сильнейших форвардов Европы. Или проиграет конкуренцию в других командах, так и оставшись в истории парнем, который возомнил о себе слишком много.

Тухельбол. Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году

Германия. Бундеслига Лига чемпионов Германия Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (2)
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giluxa1963
1486890083
звезду поймал обамка
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Константин Сорокин
1487134975
Да все просто! Он просто перерос уровень этой Боруссии и хочет развиваться дальше и это хорошо! Тот же Ройс был очень крут, но засиделся в Боруссии и теперь игрок среднего уровня. Кто-то как Гетце, Шахин и Кагава пытались попробовать себя на более высоком уровне и не потянули. У Пьера-Эмерика три пути в этой ситуации: остаться и оставаться в стагнации, уйти и вернуться ни с чем, уйти и стать лучше. Какой будет итог - никому не известно.
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