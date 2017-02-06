Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол

Турнир без мешков

На Кубке Африки фаворитов не было изначально, но ход турнира только подтвердил ужасную для приторного европейского зрителя новость. Здесь нет напичканного звездами «Реала». Тут есть сборная Египта, из которой болельщики знают Салаха и Эль-Ненни. Команда с двумя игроками среднего европейского уровня доходит до финала, куда попадает благодаря классной игре 44-летнего Эссама аль-Хаддари. За египетскую команду он выступает с 1996 года, успев выиграть с ней сразу четыре Кубка Африки.

Полуфинальный матч между Египтом и Буркина-Фасо получился настоящим и эмоциональным. Исход матча решил поступок 20-летнего вратаря Буркина-Фасо Коффи Куаку. В серии послематчевых пенальти он вытащил удар Эль-Саида, а потом пошел бить сам. Забить у Куаку не получилось, а осечка Бертрана Траоре отправила команду лишь в утешительный финал. В итоге героем стал 44-летний аль-Хаддари.

Трагедия черных звезд

Тренер Авраам Грант решил уйти из сборной Ганы, когда его окончательно все достало. По ходу всего турнира ганцы показывали приличную игру, но сломались в полуфинале. Возможно, помешал человек паук, неожиданно оказавшийся в роли зрителя прямо у штанги ворот. Убирать героя никто не стал, а место он занял круче, чем у обычных зрителей.

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Ганские братья Айю к решающим матчам разучились забивать, а сборная Камеруна, напротив, раскрылась. Поражение в полуфинале убило команду Гранта. На игру за третье место сил уже не хватило, а чумовой гол со штрафного от Алена Траоре красиво принес бронзу сборной Буркина-Фасо. В последний раз сборная Ганы выигрывала Кубок Африки еще в 1982 году. Сейчас не удалось попасть даже в число призеров. Кажется, команде действительно нужны перемены.

Слезливый Мане

Лишняя отсылка к тому, что на турнире нет фаворитов, игра сборной Сенегала. Звездные Мане, Кулибали, Диуф по логике должны были легко разрывать соперников, привести команду к победе в турнире, а потом в хорошем настроении вернуться в клубы. На деле все получилось для сенегальцев ужасающе, а парадоксальным неудачником выступил Садье Мане. После четвертьфинала «Ливерпуль» отправил за игроком целый самолет.

В четвертьфинале против сборной Камеруна Мане был на поле лучшим игроком. Вот только дело здесь в игровое время не закончилось, а в серии пенальти именно Мане смазал решающий удар. Истерика форварда «Ливерпуля» показала все самые важные эмоции, в Европе тщательно скрывающиеся от зрителей. Кубок Африки – турнир, где никто не пойдет пить шампанское после поражений.

Лучшего игрока КА ждут в «Локомотиве»

Лучшим игроком турнира признали камерунца Бассогога. Полузащитник, которым интересуется «Локомотив», сделал голевой пас и забил на Кубке Африки один гол, отличившись в полуфинале с Ганой. Организаторов турнира он впечатлил чем-то другим, потому что на протяжении всей карьеры Бассогог почти не забивает голы. В «Ольборге», которому принадлежит футболист, их вообще набралось всего четыре за 30 матчей.

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В сборной Камеруна Бассогог закрывает правый фланг атаки. «Бассогог стал открытием турнира. В «Локомотиве» он мог бы заменить Самедова. В России мало игроков с такой скоростью», – рассказал российский тренер Виктор Бондаренко. После победы на Кубке Африки стоимость Бассогога должна вырасти. Как раз это и может помешать «Локомотиву», где денег сейчас маловато, приобрести игрока.

Яркий финал

Украшением Кубка Африки-2017 стал финальный матч. Все получилось по крутому сценарию со счастливым концом, как и подобает настоящим футбольным драмам. Сборная Камеруна дошла до финала в турнире, на который не приехали сразу несколько ведущих игроков команды. Жоэль Матип остался в «Ливерпуле», голкипер Онана – в «Аяксе». Ослабленным камерунцам в решающем матче противостоял Египет, так и не показавший на турнире яркого футбола.

Полузащитник сборной Египта Эль-Ненни забил гол, который должен был стать самым важным мячом в его карьере. Но во втором тайме камерунцы отыгрались, а в концовке матча состоялось соло Абубакара. Камерун выиграл Кубок Африки – сумасшедший турнир, который вы не смотрели.

Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?