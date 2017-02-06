Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол

Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол

Турнир без мешков

На Кубке Африки фаворитов не было изначально, но ход турнира только подтвердил ужасную для приторного европейского зрителя новость. Здесь нет напичканного звездами «Реала». Тут есть сборная Египта, из которой болельщики знают Салаха и Эль-Ненни. Команда с двумя игроками среднего европейского уровня доходит до финала, куда попадает благодаря классной игре 44-летнего Эссама аль-Хаддари. За египетскую команду он выступает с 1996 года, успев выиграть с ней сразу четыре Кубка Африки.

Полуфинальный матч между Египтом и Буркина-Фасо получился настоящим и эмоциональным. Исход матча решил поступок 20-летнего вратаря Буркина-Фасо Коффи Куаку. В серии послематчевых пенальти он вытащил удар Эль-Саида, а потом пошел бить сам. Забить у Куаку не получилось, а осечка Бертрана Траоре отправила команду лишь в утешительный финал. В итоге героем стал 44-летний аль-Хаддари.

Трагедия черных звезд

Тренер Авраам Грант решил уйти из сборной Ганы, когда его окончательно все достало. По ходу всего турнира ганцы показывали приличную игру, но сломались в полуфинале. Возможно, помешал человек паук, неожиданно оказавшийся в роли зрителя прямо у штанги ворот. Убирать героя никто не стал, а место он занял круче, чем у обычных зрителей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ганские братья Айю к решающим матчам разучились забивать, а сборная Камеруна, напротив, раскрылась. Поражение в полуфинале убило команду Гранта. На игру за третье место сил уже не хватило, а чумовой гол со штрафного от Алена Траоре красиво принес бронзу сборной Буркина-Фасо. В последний раз сборная Ганы выигрывала Кубок Африки еще в 1982 году. Сейчас не удалось попасть даже в число призеров. Кажется, команде действительно нужны перемены.

Слезливый Мане

Лишняя отсылка к тому, что на турнире нет фаворитов, игра сборной Сенегала. Звездные Мане, Кулибали, Диуф по логике должны были легко разрывать соперников, привести команду к победе в турнире, а потом в хорошем настроении вернуться в клубы. На деле все получилось для сенегальцев ужасающе, а парадоксальным неудачником выступил Садье Мане. После четвертьфинала «Ливерпуль» отправил за игроком целый самолет.

В четвертьфинале против сборной Камеруна Мане был на поле лучшим игроком. Вот только дело здесь в игровое время не закончилось, а в серии пенальти именно Мане смазал решающий удар. Истерика форварда «Ливерпуля» показала все самые важные эмоции, в Европе тщательно скрывающиеся от зрителей. Кубок Африки – турнир, где никто не пойдет пить шампанское после поражений.

Лучшего игрока КА ждут в «Локомотиве»

Лучшим игроком турнира признали камерунца Бассогога. Полузащитник, которым интересуется «Локомотив», сделал голевой пас и забил на Кубке Африки один гол, отличившись в полуфинале с Ганой. Организаторов турнира он впечатлил чем-то другим, потому что на протяжении всей карьеры Бассогог почти не забивает голы. В «Ольборге», которому принадлежит футболист, их вообще набралось всего четыре за 30 матчей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В сборной Камеруна Бассогог закрывает правый фланг атаки. «Бассогог стал открытием турнира. В «Локомотиве» он мог бы заменить Самедова. В России мало игроков с такой скоростью», – рассказал российский тренер Виктор Бондаренко. После победы на Кубке Африки стоимость Бассогога должна вырасти. Как раз это и может помешать «Локомотиву», где денег сейчас маловато, приобрести игрока.

Яркий финал

Украшением Кубка Африки-2017 стал финальный матч. Все получилось по крутому сценарию со счастливым концом, как и подобает настоящим футбольным драмам. Сборная Камеруна дошла до финала в турнире, на который не приехали сразу несколько ведущих игроков команды. Жоэль Матип остался в «Ливерпуле», голкипер Онана – в «Аяксе». Ослабленным камерунцам в решающем матче противостоял Египет, так и не показавший на турнире яркого футбола.

Полузащитник сборной Египта Эль-Ненни забил гол, который должен был стать самым важным мячом в его карьере. Но во втором тайме камерунцы отыгрались, а в концовке матча состоялось соло Абубакара. Камерун выиграл Кубок Африки – сумасшедший турнир, который вы не смотрели.

Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?

Кубок африканских наций Африка
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marslond
1486380387
Камерун удивил! По игре и составу Сенегал и Гана выглядели сильнее, но Камеруну улыбнулась удача. Мои поздравления! Ждём на российских полях)))
Ответить
Kurt Broot
1486404346
красавцы Камерун.
Ответить
MetaL0maN
1486406446
Эээм... А там опасной игры случаем не было? Во время 2ого касания?
Ответить
mihail200606
1486409111
опасная игра вообще то была там...
Ответить
giluxa1963
1486411862
а вчера мой пост что выиграет камерун заминусовали ну и где ваш нулевой ебипет
Ответить
Константин Сорокин
1486438086
Люблю я Кубок Африки. Интрига почти каждый турнир. Претендентов много, и обязательно кто-нибудь еще и выстреливает. Камерун красавцы. Поздравляю!
Ответить
hellkid
1486540772
Мане ,крепись! "Кубок Африки – турнир, где никто не пойдет пить шампанское после поражений." - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+