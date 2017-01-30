Бербатов, Васкес и еще 3 крутых свободных агента для «Локомотива»

Срулив два года назад в ОАЭ, Джефферсон Фарфан хорошо заработал. «Аль-Джазира» платила игроку около 10 млн евро в год. Веселить местных богачей перуанцу надоело довольно быстро. Настроение отразилось на требованиях к себе: 12 матчей и 4 гола за сезон.

Фарфан несколько раз был близок к России. Его звали в «Москву», о чем рассказал бывший директор клуба Олег Яровинский: «Вели переговоры с Фарфаном, и он запросил такие деньги, что стало дурно. Я думаю, даже «Зенит» и «Газпром» вздрогнули бы». Пару лет назад Фарфаном интересовалась «Кубань». Теперь «Локомотив» предложил ему контракт по схеме «0,5+1 год», и форвард согласился.

«Я отказывал «Баварии» и «Ювентусу». Семь фактов о трансфере Фарфана в «Локомотив»

Мартин Касерес

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Стоимость (здесь и далее – Transfermarkt): €5 млн

Трудовая книжка: «Барселона», «Ювентус», «Севилья»

Бэкграунд. Если у Мартина Касереса все-таки не сложится с футболом, ему нужно идти в кино. Играть в драмах серьезных парней, которых дубасит жизнь, но они всякий раз поднимаются и идут дальше.

Почти десять лет назад Касерес приходил в «Барселону» с рекомендациями под заголовком: «El Observador». Надежность в молодом игроке отмечали все. Необходимые для центрдефа качества в Касересе сочетались с причудливой южноамериканской скромностью. Его история, конечно, похожа на тысячи других про талантливых парней, которых срубили обстоятельства. Травмы выкосили из карьеры Касереса пару сезонов и изменили его характер. У игрока были психологические срывы, однако на рынке он по-прежнему ценится.

Количество клубов, якобы интересующихся Мартином, дойдет до двух десятков. Агент Даниэль Фонсека очень старается, чтобы про его клиента не забыли. «Со мной все в порядке, я в хорошей форме. Я упорно работал над своей формой и скоро приступлю к тренировкам, – уверяет Касерес. – Я не понимаю, почему люди говорят иное, ведь я в полном порядке. Повторю: я в форме. И хочу вновь начать играть. «Интер» или «Фиорентина»? Было бы здорово». При этом он провалил медосмотр в «Трабзонспоре». Клуб утверждает, что по состоянию здоровья. Касерес говорит о личных причинах.

Что может дать «Локо». «Локомотиву» нужен центральный защитник, а Касерес потенциально сильнее Неманьи Пейчиновича. Трансфер рискованный, учитывая историю болезни и 2 млн евро зарплаты. Однако если «Локомотив» вернет Касереса в игру, то сможет как минимум заработать.

Иво Иличевич

Позиция: полузащитник

Возраст: 30 лет

Стоимость: €1,5 млн

Трудовая книжка: «Гамбург», «Анжи»

Бэкграунд. Продукт немецкой школы, поехавший в Россию за новыми ощущениями. Иво Иличевич всегда был игроком для средних клубов, поэтому не особенно ценился в той же сборной Хорватии. Время от времени он искрил и использовал лучшее качество – удар. Так было и в «Анжи», где Иличевич был одним из самых крепких игроков. Его гол в ворота «Оренбурга» – один из лучших в сезоне. Резко крутанув стратегию, в «Анжи» предложили Иво стать свободным агентом. Слишком высока зарплата игрока. «Могу представить, что вернусь в Бундеслигу, это один из сильнейших чемпионатов в Европе. Я захотел испытать что-то новое, потому и поехал в Россию. Могу представить, что останусь и здесь, – намекает Иличевич. – Клуб базировался в Москве, здесь была отличная база, недалеко от дома. Но нам приходилось всегда летать на домашние матчи».

Что может дать «Локо». Дорога от базы в Баковке до стадиона в Черкизове на клубном автобусе «Локомотива» занимает полтора часа без пробок. Идеальный вариант для Иличевича. Сам игрок – хорошая замена Александру Самедову. Иво может играть на обоих флангах, но особенно полезен будет слева. Там он закладывает любимый финт: проход к штрафной и удар.

Димитар Бербатов

Позиция: нападающий

Возраст: 35 лет

Стоимость: €1 млн

Трудовая книжка: «Байер», «Тоттенхэм», «МЮ»

Бэкграунд. Свободный художник (серьезно, он круто рисует!) Димитар Бербатов задумывался о тренерской стажировке в «Манчестер Юнайтед», но решил повременить. Болгарин еще чувствует силы играть. Причем продает себя в лучшую лигу мира: «Поиграв в английской Премьер-лиге, больше не хочется играть нигде. Сейчас я понимаю свою позицию, и я бы с радостью присоединился к команде, с которой мог бы поделиться знаниями и опытом. Я могу помочь молодым футболистам в развитии и усилить команду. В конце концов, самое главное быть полезным команде».

Что может дать «Локо». Бербатов как наставник для молодежи «Локомотива» – хороший маркетинговый ход. Димитар, впрочем, хоть и является последние полгода свободным агентом, но держит себя в тонусе. Скорость давно не его лучшая сторона, а по части игровой мудрости и класса в России ему будет мало равных. А там и до «Енисея» недалеко.

Кристиан Родригес

Позиция: полузащитник

Возраст: 31 год

Стоимость: €1,8 млн

Трудовая книжка: «ПСЖ», «Порту», «Бенфика», «Атлетико»

Бэкграунд. Кристиан Родригес помнит уникальные вещи. Например, как «ПСЖ» боролся за выживание или как за команду играл Сергей Семак. При этом Родригесу всего 31 год, и это один из самых титулованных уругвайцев. Он выигрывал родной чемпионат, Кубки Франции и Америки, не один раз собрал все трофеи с «Порту». Трио с Халком и Лучо было убийственным. С «Атлетико» Родригес стал чемпионом, хотя и не был постоянным игроком обоймы.

Техничного, упертого и наглого хавбека обожали фанаты, ценил Диего Симеоне, но только ради этого Кристиан не мог сидеть на скамейке. Аренды в «Парму», «Гремио» и «Индепендьенте» прошли бездарно. Очень мешали травмы.

Что может дать «Локо». Родригес – это характер и спортивная злость. Этих качеств нынешнему «Локомотиву» часто недостает. Особенно ценно, что он может играть на позиции «десятки», а не только слева.

Виктор Васкес

Позиция: полузащитник

Возраст: 30 лет

Стоимость: €1,8 млн

Трудовая книжка: «Барселона»

Бэкграунд. Один из числа потерянных выпускников «Ла Масии». Виктор Васкес стал почти легендой «Барселоны В», сыграв 118 матчей. Однажды он вывалился в первой команде в Примере, дважды выходил в ничего не значащих матчах Лиги чемпионов. Причем единственный гол он забил «Рубину». Зато пополнил раздел «Достижения» в Википедии солидными титулами: чемпионат Испании, Кубок страны и две Лиги чемпионов.

Все лучшее с Васкесом произошло в «Брюгге». Каталонской школы хватило, чтобы очаровать всех и заработать прозвище «Испанский волшебник». Виктор играл умно и изящно, в сезоне-2014/15 стал лучшим игроком Бельгии. Последний сезон он провел в «Крус Асуль» на улучшенной зарплате, но запомнился травмами и скандалами.

Что может дать «Локо». Васкес добавит конкуренции в атаке, потому что способен играть как в глубине, так и под нападающим. Неплохая замена Алексею Миранчуку. Статистика последних игр у них схожа: 16 матчей, 1 гол и один пас у Миранчука, 19 матчей и 1 гол – у Васкеса.