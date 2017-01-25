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  • «Раньше я был не на своем месте». Как Кавани становится лучшим форвардом Европы (ВИДЕО)

«Раньше я был не на своем месте». Как Кавани становится лучшим форвардом Европы (ВИДЕО)

В начале сезона многие шутили, что Кавани вернулся. Его убойный промах в игре с «Марселем», когда нападающий при счете 0:0 пробил мимо пустых ворот, действительно выглядел смешно. У Кавани вообще не получалось реализовывать моменты в матче с топовыми командами. Подобные промахи происходили с ним и в игре с «Ниццей», которая неожиданно вырвалась в лидеры чемпионата. Однако по статистике у уругвайца сейчас все хорошо. Уругваец забил за команду уже 109 мячей, сравнявшись с Паулетой.

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Матч против «Нанта» в чемпионате Франции Кавани отметил голевым дублем. Это позволило ему стать первым игроком в топ-5 первенств Европы, забившим в сезоне 20 мячей. Такого результата Кавани достиг всего за 19 сыгранных встреч. «В прошлом году мне приходилось больше работать на флангах. Я не чувствовал себя на своем месте. Летом я много думал о возвращении в Италию, но все-таки решил остаться в «ПСЖ», – рассказывает Кавани. Сейчас он сильно помогает парижскому клубу добиваться успеха.

В полуфинале Кубка Лиги парижане схлестнулись с «Бордо». Кавани отыграл в этой встрече 83 минуты, успев забить два мяча. «ПСЖ» легко выиграл со счетом 4:1, пробившись в финал турнира. Соперник парижского клуба будет известно завтра, когда сыграют друг с другом «Монако» и «Нанси». Из других же результатов дня отметим кубковый успех «Наполи» в игре с «Фиорентиной». Неаполитанцы минимально выиграли по счету, но достойно смотрелись по игре.

Франция. Лига 1 Франция. Кубок лиги Франция ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (4)
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Zenit & MU
1485320546
Самое интересное что все мячи ПСЖ залетали от перекладины (3) и от штанги (1), каркас ворот был за них))
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alex0312
1485321456
"но все-таки решил остаться в «Наполи»" - наверное "Наполи" нужно заменить на "ПСЖ"
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vasiok74
1517433121
Ди Мария 2 красивых мяча забил.
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