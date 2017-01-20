Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Неймар преодолел проклятие стадиона, где «Барселона» не выигрывала 10 лет (ВИДЕО)

Неймар преодолел проклятие стадиона, где «Барселона» не выигрывала 10 лет (ВИДЕО)

Последний раз на стадионе «Аноэта» «Барселона» выигрывала 5 мая 2007 года – это еще тогда, когда с передач Роналдиньо забивал Самюэль Это'О. После той виктории началась затяжная серия ничьих и поражений, и вот сегодня каталонцы наконец взяли вершину, которая так долго им не покорялась. Символично, что победный мяч забил Неймар: бразилец в этом сезоне отличился со знаком минус, когда на протяжении 11 поединков уходил с поля без гола. Видимо, именно по этой причине Месси любезно предоставил Неймару возможность пробить пару последних пенальти «Барсы» – включая и сегодняшний.

Кстати, только Месси имеет больше забитых голов в Кубке Короля, чем Неймар, если считать с момента прихода бразильца в каталонский клуб. Лионель наколотил уже 17 мячей, а Неймар – 14. При этом бразильский нападающий реализовал для «Барселоны» уже 19 пенальти, что является лучшим показателем среди всех игроков Примеры с сезона 2013/14. Хотя о назначении одиннадцатиметрового в этом матче уже пошли споры. Возможно, Неймар симулировал:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот так бразилец реализовал 11-метровый удар. Уверенно забивать он умеет:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В итоге – 0:1, и «Барса» на 90% в полуфинале. Теперь «Сосьедаду» нужно совершать невозможное и побеждать на «Камп Ноу» с разницей в два мяча. Родной «Аноэта» с его проклятыми штангами и заколдованным газоном здесь уже не поможет. Команде все придется делать самой.

В другом матче дня «Атлетико» разгромил «Эйбар» (3:0). В этой паре интрига не выживет уже точно.

«Валенсия» арендовала Дзадзу. «Депортиво» заменил Бабела двумя известными игроками. Таблица зимних трансферов Примеры

Испания. Кубок Испания Барселона Реал Сосьедад Неймар
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TUMS
1484867899
Благородство всегда в цене...
Ответить
sega77+
1484886523
шаман
Ответить
Алексей Гозиас
1489266943
Круто
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+