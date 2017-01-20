Неймар преодолел проклятие стадиона, где «Барселона» не выигрывала 10 лет (ВИДЕО)

Последний раз на стадионе «Аноэта» «Барселона» выигрывала 5 мая 2007 года – это еще тогда, когда с передач Роналдиньо забивал Самюэль Это'О. После той виктории началась затяжная серия ничьих и поражений, и вот сегодня каталонцы наконец взяли вершину, которая так долго им не покорялась. Символично, что победный мяч забил Неймар: бразилец в этом сезоне отличился со знаком минус, когда на протяжении 11 поединков уходил с поля без гола. Видимо, именно по этой причине Месси любезно предоставил Неймару возможность пробить пару последних пенальти «Барсы» – включая и сегодняшний.

Кстати, только Месси имеет больше забитых голов в Кубке Короля, чем Неймар, если считать с момента прихода бразильца в каталонский клуб. Лионель наколотил уже 17 мячей, а Неймар – 14. При этом бразильский нападающий реализовал для «Барселоны» уже 19 пенальти, что является лучшим показателем среди всех игроков Примеры с сезона 2013/14. Хотя о назначении одиннадцатиметрового в этом матче уже пошли споры. Возможно, Неймар симулировал:

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Вот так бразилец реализовал 11-метровый удар. Уверенно забивать он умеет:

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В итоге – 0:1, и «Барса» на 90% в полуфинале. Теперь «Сосьедаду» нужно совершать невозможное и побеждать на «Камп Ноу» с разницей в два мяча. Родной «Аноэта» с его проклятыми штангами и заколдованным газоном здесь уже не поможет. Команде все придется делать самой.

В другом матче дня «Атлетико» разгромил «Эйбар» (3:0). В этой паре интрига не выживет уже точно.

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