Часы Энрике. Почему «Барселона» деградирует, но судьи в этом не виноваты

Супергол Месси со штрафного не позволил «Барселоне» уйти побежденной с матча против «Вильярреала», но подопечные Луиса Энрике все равно были крайне недовольны судейством. Оно, по их мнению, помешало победить. Каталонцы грешат на два пенальти, которые арбитр не поставил. Очевидность нарушений подливает масла в огонь еще больше – команда считает, что ее проблемы вызваны исключительно судейством.

«Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку», – злился после матча Жерар Пике. Забавно слышать это от футболиста, чей клуб пробил 24 пенальти в 61 матчах, а в свои ворота получил лишь один. Кроме того, критика в адрес судей еще больше может навредить, настроить против. Она и так-то никогда не помогала.

Лео Месси все так же является главной звездой, а Андрес Иньеста здорово вернулся после травмы, но как команда «Барселона» сейчас совсем не выглядит единым целым. Третье место в чемпионате – тому яркое подтверждение. Летние трансферы и вовсе разочаровали – никто из квартета Динь-Гомеш-Д.Суарес-Алькасер не смог набрать больше 7,00 по рейтингу Whoscored, и это в такой команде, как «Барселона». 85 миллионов евро – абсолютно впустую. Вот и получается так, что, когда основной состав испытывает проблемы, освежить игру фактически некем.

У Суареса и Гомеша вообще идентичные показатели в плане владения мячом и ударов по воротам – соответственно 88,6%/88,7% и по 0,6 удара в среднем за игру. У Суареса есть два голевых паса. В остальном же оба приобретения пока кажутся абсолютно пустыми. Ни на что в матчах «Барселоны» они не влияют вообще. «Хороша» скамейка!

Хуже дела пошли у Серхио Бускетса: перехватов меньше, фолы чаще, проигранных верховых дуэлей – куда больше. В супертрио Месси-Суарес-Неймар не входит футболист, который занимает в команде третье место по количеству голов. Месси и Суарес забили 25 на двоих, а третий – Рафинья с пятью мячами. У Неймара на один меньше. Одна голова барселонского дракона не кусается уже давно. Забитых мячей бразильца команде сильно не хватает, хотя про него как раз нельзя сказать, что он как-то деградировал. Просто с голам стало хуже.

Арда Туран круче смотрится в Лиге чемпионов, а Иван Ракитич теперь редко играет полный матч. Проявлять себя в команде, где немедленно следует доставка мяча в линию атаки, хорвату приходится все сложнее. Темп атаки не поварьируешь, поскольку мяча просто нет, он все время у форвардов. А три очка по системе «гол плюс пас» в нынешнем чемпионате – уж как-то очень мало для игрока такого уровня.

Лишь Месси и Неймар обладают показателем в два обязательных обостряющих паса за игру. Третьим, что удивительно, является Серхи Роберто с результатом 1,6. Недостаток креативности налицо, и никому кроме Иньесты так и не удается быть тем самым связующим звеном между полузащитой и атакой. Крайние защитники всегда были в «Барселоне» невероятно опасны для соперника, но в нынешнем сезоне это выражено не так ярко – Альба только в последнее время заиграл получше, забив «Эспаньолу» и отдав две голевые передачи в игре с «Осасуной», на счету Роберто четыре ассиста и чередование ярких матчей с провальными. И так во всех линиях.

С судейством «Барселоне» в каких-то моментах не повезло, но делать из этого трагедию и уж тем более игнорировать церемонию ФИФА (если именно обида на судей явилась причиной) – совершенно не стоило. «Барса» не та, что прежде, и проблемы тут не в судьях. Пике, между прочим, еще в ноябре заявлял, что с такой игрой команде новый титул не грозит. Что же изменилось с тех пор? Абсолютно ничего. Стала ли игра лучше? Совсем нет. Результаты? Тоже нет.

Впереди до «ПСЖ» у «Барсы» пять матчей с середняками. «Реалу» предстоят тяжелейшие встречи с «Севильей» и «Реал Сосьедадом». По потерянным – восемь очков разницы, но оступиться «сливочные» вполне способны. Важно, пройдут ли без потерь сами каталонцы. Только не нужно больше злить общественность жалобами на судейство. Это лишь ослабит команду, которая и так в нынешнем сезоне выглядит совсем неидеально.

По материалам Whoscored