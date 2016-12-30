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  • Девушки из клиники, где Насри обвинили в измене и заподозрили в употреблении допинга

Девушки из клиники, где Насри обвинили в измене и заподозрили в употреблении допинга

Эту историю вы уже наверняка знаете, а клиника, и без того известная, стала еще более знаменитой. Фотографии пяти египетских сестер, работающих в ней, уже разлетелись по всему Интернету. Заподозрить футболиста в измене, учитывая его не самую прозрачную репутацию, было достаточно просто.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (15)
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Malbora
1483103328
Кто бы что не говорил, но они хороши)
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zra78
1483103869
Хрена они страшные
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Mi6
1483110160
Зачёт
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filosof sparty
1483110170
На випсалон интимных услуг больше похоже))). Хороши чертовки, вот только с их силиконовыми задницами чуток переборщили
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MaAaXxX
1483117447
огонь!
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Альтер
1483128457
сплошное ГМО
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stachel
1483146377
Сочные телочки, просто огонь!
Ответить
D'achkov
1483190053
шлюхи
Ответить
himik2-62
1483222205
ком битте за угол вафля хрум-хрум)))))
Ответить
Sanek85
1519824942
Аппетитные!
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