Девушки из клиники, где Насри обвинили в измене и заподозрили в употреблении допинга

Эту историю вы уже наверняка знаете, а клиника, и без того известная, стала еще более знаменитой. Фотографии пяти египетских сестер, работающих в ней, уже разлетелись по всему Интернету. Заподозрить футболиста в измене, учитывая его не самую прозрачную репутацию, было достаточно просто.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

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