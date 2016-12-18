«Ман Сити» выиграл у «Арсенала» в главном матче уик-энда. Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 2:1

Обзор матча.

«Арсенал» слишком сильно прижался к воротам, а «Сити» воплотил давление в гол. Рахим Стерлинг пробивает ближний угол ворот Чеха. «Сити» побеждает.

В начале второго тайма Лерой Сане выравнивает положение. Есть подозрение на офсайд, но центральная линия обороны «Арсенала» в любом случае провалилась.

Открывает счет «Арсенал» уже на 5-й минуте. Тео Уолкотт отличился.

Составы команд.

«Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Коларов, Отаменди, Сабалета, Фернандо, Де Брюйне, Силва, Туре, Сане, Стерлинг.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косиельни, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Ивоби, Санчес.