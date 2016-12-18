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Карла Пардо – девушка, спасающая Клаудио Браво

Они познакомились еще в школе чилийского поселения Вилуко, где проживают всего около трех тысяч человек. Официально пара расписалась четыре года назад, но семья на протяжении всей карьеры поддерживает Клаудио Браво в самых трудных ситуациях. Instagram Карлы полон вдохновляющих семейных фотографий. На футбольном поле у чилийского голкипера сейчас не все хорошо. В неудачах «Манчестер Сити» во многом обвиняют именно его, но за пределами поля Браво уже достиг больших успехов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот так выглядят дети Клаудио и Карлы. Растет в семье и будущий вратарь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тина Канделаки – женщина, которая отвечает за показ спорта в России

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Браво Клаудио
Комментарии (2)
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alexandr1205
1482072516
Симпатишная. Браво Браво!
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NapaS
1482091853
реально классная
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