«Однажды метнул дротик в сестру, но в целом я хороший». История защитника-бомбардира, который круче Джейми Варди

Весной 2006 года все в Англии уже предвкушали грядущий чемпионат мира и следили за финальными разборками команд Премьер-лиги. «Ливерпуль» тогда еще прочно входил в большую четверку, а «Манчестер Сити» не мог сорить деньгами. Скромный защитник Гарет Маколи смотрел большой футбол по телевизору, играя в четвертой лиге за «Линкольн Сити».

29 апреля случился во многом поворотный матч того сезона. «Шрусбери Таун» принимал «Линкольн Сити» и проиграл со счетом 0:1. В воротах «Шрусбери» тогда тащил мячи юный Джо Харт. Забивал же ему Гарет Маколи, дошедший с «Линкольном» до зоны плей-офф. В переходных матчах за право играть в третьей лиге «Линкольн» уступил «Гримсби Тауну», но Маколи своей игрой по окончании сезона заслужил переход в «Лестер». Сменив пятерку клубов, о которых вы никогда не слышали, Гарет Маколи наконец-то оказался в команде с именем. Харт тем же летом уехал в «Манчестер Сити», а потом стал звездой.

«Однажды я метнул дротик в свою сестру, но в целом я хороший парень», – в этих словах Гарета Маколи вся суть его карьеры. На футбол Маколи вдохновил его дед. В детстве дедушка водил Гарета на коробку и пытался найти в нем скрытые таланты. Получалось не все. Оттуда же пошла и вспыльчивость, которая проявляется и сейчас. На футбольном поле Маколи иногда готов разорвать соперника на части, но все равно старается играть по правилам. За время выступлений в Премьер-лиге Гарет Маколи получал за сезон максимум четыре предупреждения. Дебютировать же в высшем английском дивизионе, в отличие от Харта, Маколи смог только в 31 год.

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В «Лестере» главным достижением Гарета стал выход с командой в 1/8 финала Кубка Лиги. В голевой перестрелке с «Челси» победу одержал лондонский клуб (4:3), но Маколи отметился одним из мячей. И то было для Гарета счастьем, ведь дальше снова пришлось пойти на понижение. «Ипсвич» заплатил за переход Маколи чуть больше полутора миллионов евро. «Лестер» посчитал такую продажу большой удачей, тем более что портал Transfermarkt вообще оценивал защитника всего в 600 тысяч.

Настоящая слава пришла к Маколи позже, чем к Роману Широкову в России. В 31 год его бесплатно подписал «Вест Бромвич», фанаты которого могли никогда раньше о таком защитнике и не слышать. Но свой первый же сезон в Премьер-лиге Гарет отыграл круче многих многомиллионных чудаков уровня Мангала. В десяти из 32-х матчей с участием Маколи «Вест Бромвич» не пропустил. При этом дебютный год в АПЛ Гарет закончил без желтых карточек, что для новичка Премьер-лиги совершенно удивительный показатель.

На Евро-2016 все восхищались чудесами от сборной Исландии. Северная Ирландия вместе с Гаретом Маколи тоже удивляла, но ее презирали за чрезмерно оборонительную и сухую игру. Ту самую, которая все-таки позволила команде выйти из группы с третьего места. «Мы попали на Евро только из-за увеличения количества команд? Я нахожу это смешным. У людей, которые пишут и говорят такое, отсутствует понимание футбола», – говорил Маколи перед стартом турнира.

Гарет Маколи стал автором первого забитого мяча Северной Ирландии в истории финальных этапов чемпионатов Европы. Он же оказался и главным неудачником своей команды. В 1/8 финала Северная Ирландия встречалась с Уэльсом. Маколи в той игре отметился автоголом, так и оставшимся единственным в матче. «Если бы я не подставил ногу, мяч дошел бы до нападающего. Только чудо могло помочь в том моменте, но все равно мне очень обидно», – оправдывался Гарет. Закон подлости после того матча не позволил ему даже поблагодарить фанатов. Расстроенного игрока повели на допинг-тест, пока партнеры общались с трибунами.

В футбольном мире Маколи уважают еще и за пожертвования на благотворительность. Осенью Гарет выставил на аукцион футболку, в которой забивал Украине на Евро. «Все вырученные деньги пойдут в фонд борьбы с раком у детей. Футболка является для меня особенной, поэтому пусть она пойдет на хорошее дело», – рассказал футболист о своем решении. Вместе с партнерами по команде защитник посетил лечебный центр, где встретился с семьями больных детей и поучил ребят футбольным навыкам.

«Маколи – настоящая машина. Это профессионал, помешанный на своей форме. Он может играть до 40 лет, ведь по-прежнему чувствует голод к футболу», – говорит тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис. Маколи не раз пересекался в Премьер-лиге с Джо Хартом, а в одном из матчей против «Манчестер Сити» был ошибочно удален с поля за фол последний надежды, который совершил другой игрок. Но обыграть команду Харта, как в 2006 году, у Маколи больше не получилось – а теперь голкипер английской сборной и вовсе переехал в Италию.

Контракт Гарета с клубом заканчивается в июне следующего года, но есть все предпосылки, что соглашение 37-летнего игрока продлят еще на один сезон. В нынешнем чемпионате Гарет сыграл во всех 16-ти матчах «Вест Бромвича», забив в них три гола. Среди футболистов, которым уже исполнилось 30 лет, чаще отличались только Ибрагимович, Дефо и Милнер, являющийся в «Ливерпуле» штатным пенальтистом.

Все восхищаются историей Джейми Варди, который гнил в низших дивизионах, а потом выиграл Премьер-лигу с «Лестером». По итогам голосования за «Золотой мяч» Джейми занял восьмое место, а сейчас сдулся и почти бросил играть. Футбольный путь Маколи во многом напоминает биографию Джейми, но обречен завершиться хеппи-эндом. Гарет Маколи никогда не выиграет значимый титул и не приедет на пафосную церемонию France Football, однако отношением к игре заслужил еще большего признания, чем многие распиаренные звезды.

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