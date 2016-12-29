Цветок Шанхая. Какой клуб сделал Тевеса самым богатым футболистом в мире

«Шанхай Шеньхуа» был основан в 1993 году и был первой профессиональной футбольной командой в Шанхае. Уже через 2 года «Шеньхуа» стал чемпионом страны. До сих пор клуб ни разу не смог повторить этого достижения. В конце девяностых и начале нулевых «Шанхай» 7 раз останавливался на второй строчке, из сезона в сезон уступая команде «Далянь Шидэ», которая в те коррупционные годы громила всех без остановки.

В 2004 году команду тренировал Валерий Непомнящий. Но и у него не получилось сделать «цветок Шанхая» (именно так переводится с китайского название клуба) чемпионом.

Кроме Непомнящего в «Шеньхуа» заезжали и другие знаменитости. В 2012 году там одновременно играли и Николя Анелька, и Дидье Дрогба. Попали они в Шанхай неслучайно. Именно тогда в клубе поменялось руководство. Новым владельцем стала компания Greenland Holdings, которая финансирует «Шеньхуа» и по сей день.

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Greenland Holdings – одна из крупнейших строительных компаний в мире, частично принадлежащая правительству Китая. Изначально она занималась озеленением Шанхая, но в 2013 году вышла на мировой рынок и сейчас строит небоскребы в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Торонто. Ее бюджет превышает 60 миллиардов долларов.

Значительная часть этих денег идет на поддержку китайского футбола.

Прямо сейчас

В обновленной Суперлиге «Шанхай» продолжает бороться за чемпионство, но до первого места добраться никак не может. В закончившемся недавно сезоне команда заняла лишь четвертую строчку. Во многом это было обусловлено потерей главной знаменитости и ключевого игрока атаки – Демба Ба.

Ба приехал в Китай в 2015 году из «Бешикташа» и реанимировал свою карьеру. Сенегальский нападающий забивал почти в каждом матче и быстро наколотил в ворота противников двадцать мячей. Но в июле Ба получил тяжелейший перелом ноги и выбыл на 8 месяцев. Травма выглядела настолько страшно, что породила слухи о завершении сенегальцем карьеры.

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Также из знаменитостей в «Шеньхуа» играет Фреди Гуарин. За колумбийского полузащитника «Интер» получил 18 миллионов евро, чему был очень рад. Гуарин в последние годы (впрочем, как и весь «Интер») играл плохо, но китайцев это не смутило.

Удачно устроился в Шанхае и небезызвестный нам Обафеми Мартинс, который в начале 2010-х провел два сезона в «Рубине». Но, несмотря на серьезные амбиции своих владельцев, «Шеньхуа» пока не делал таких громких покупок, как, например, его главный соперник «Шанхай СИПГ», отваливший за Халка 56 миллионов евро.

Разговоры о зарплате Тевеса ставят «Шеньхуа» в ряд китайских клубов, взрывающих новостную ленту сообщениями о безумных тратах на игроков. Но, если Тевес все же согласится, то от кого-то из легионеров клубу нужно будет избавиться. В Суперлиге давно введен суровый лимит. В заявке команды может быть только три иностранца и один азиатский футболист не из Китая.

Захват мира

Китай не только развивает футбол внутри страны, но и активно выходит на европейский рынок. В первую очередь – на Испанию, у которой полно финансовых проблем и которая всячески приветствует любые капиталовложения. Так корпорация «Ваньда» купила 20 процентов мадридского «Атлетико», а «Валенсия» почти полностью перешла под контроль сингапурских владельцев.

В прошлом году китайцы вложились и в каталонский «Эспаньол». Новый президент клуба Чен Яншен объявил о программе, по которой клуб к 2020 году станет полноправным конкурентом «Барселоны».

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«Шанхай Шеньхуа» пошел по другому пути – он создал на Пиренеях фарм-клуб. Точнее, превратил в него резервную команду «Атлетико Мусерос» (клуб из пятой испанской лиги). Сейчас из 20 футболистов «Атлетико» 16 – китайцы.

Но готовятся они не к тому, чтобы покорить Ла Лигу. Из-за лимита Поднебесная столкнулась с теми же проблемами, что и российский футбол. Китайцам дома очень много платят; их не хотят продавать, а они не хотят уезжать. В составе национальной сборной только один футболист не играет в китайской Суперлиге. Это, вероятно, самая главная проблема, которая остается острой при всех остальных достижениях нынешней футбольной политики страны.

Слухи

История с Тевесом – не единственный слух о трансферных предложениях «Шеньхуа». Клуб всерьез решил закупиться легионерами, чьи имена громче Демба Ба или Фреди Гуарина. Летом «Шеньхуа» вел переговоры с «ПСЖ» о покупке самого Златана Ибрагимовича, но швед, вероятно, решил пожертвовать огромными деньгами в пользу лучшей лиги мира.

Теперь команда из Шанхая хочет переманить из «МЮ» Маруана Феллайни. Бельгийца часто критикуют болельщики и журналисты, а Моуринью все реже стал выпускать его в старте. Возможно, поездка в Китай пошла бы 28-летнему футболисту на пользу.

«Шеньхуа» мониторит и российский чемпионат, всерьез размышляя о покупке Федора Смолова. Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян еще в начале августа говорил, что китайцы предлагали за Смолова 15 миллионов евро, но краснодарский клуб отказал. После того как Федор стал лучшим бомбардиром первого круга, ценник на него наверняка должен подскочить вверх.

100 тысяч евро в сутки

Сейчас Эсекьель Лавесси шокирует мир, получая в Китае (по неофициальной информации) порядка 30 млн. евро в год. Карлос Тевес готов сокрушить этот рекорд. До таких сумм китайское футбольное безумие еще не доходило. И это не просто разговоры: президент «Шеньхуа» Ву Хьяохуи уже официально заявил, что переговоры с «Бока Хуниорс» близятся к положительному завершению.

Но сам Тевес, вероятно, не спешит уезжать из Аргентины. Он вернулся на родину не так давно и объяснял это тем, что соскучился по дому. Летом его хотели купить «Наполи», «Челси» и «Вест Хэм», но всем было отказано. Футболист и его агент не раз подчеркивали, что Тевес хочет закончить карьеру именно в «Боке». Кстати, в сентябре Карлос признался, что вообще устал от футбола и уже подумывает об уходе на пенсию.

О 37,5 млн. евро в год (100 тысяч евро в сутки) первым написал Goal.com. Так что не стоит считать эту информацию однозначно правдивой. Но, если все действительно верно, то после двух-трех лет игры в Китае Тевес, наверное, сможет купить свою любимую «Боку».

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