«Эвертон» вырвал победу у «Арсенала». «Борнмут» обыграл «Лестер». Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Борнмут» с минимальным счетом все-таки обыграл «Лестер».

Эшли Уильямс в концовке матча выводит «Эвертон» вперед, исправляясь за провальный первый тайм! А в жаркой концовке, когда игроки «Эвертона» дважды выносили мяч из пустых ворот, хозяева все-таки додержали победу.

«Борнмут» неожиданно обыгрывает «Лестер». Команда Раньери продолжает удивлять с худшей стороны.

Отыгрывается «Эвертон», воплотив в гол первый же момент. Это Коулмэн поборолся в чужой штрафной и ударом головой огорчил Чеха.

Главный неудачник первого тайма – защитник «Эвертона» Эшли Уильямс. Сначала игрок пошел в опрометчивый подкат, едва не сломав партнера по команде. Затем от его ноги мяч рикошетом залетел в ворота после удара Алексиса. Отметим и слабенькую стенку, которую странно выстроил Стекеленбург.