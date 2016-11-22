Клик кликом вышибать. Кто сделал Роналду «геем»?

Мир, кажется, только этого и ждал. Новость о долгожданном каминг-ауте Криштиану Роналду, который якобы сознался в том, о чем все давно подозревали. Орущие заголовки полетели сначала по «желтым» СМИ, а потом и затронули более-менее всю российскую прессу. Новость о Роналду вскарабкалась даже в топ Яндекса. Обсуждения сексуальной ориентации футболиста проходили на телевидении, причем на федеральных каналах, которым, похоже, скучно без Украины и Сирии. Так было ли это «каминг-аутом», на самом деле, или свою роль сыграл один громкий «пожелтевший» заголовок?

Все началось с испанского радио Cadena Cope. Эта радиостанция вторая по популярности в Испании, и на ее волнах часто крутят программы на католические темы. Помимо прочего, естественно, тут говорят о Примере. Мадридское дерби было темой дня. 20 ноября Cadena Cope выпустила подкаст, разорвавший медиапространство. Некий журналист передал якобы услышанный диалог между Роналду и Коке с заголовком: «Koke me llamó maricón y yo le he dicho 'un maricón, sí, pero lleno de pasta, cabrón». Дословно это переводится так: «Коке назвал меня п**ором, и я ответил ему: «Да, я п*дор, но зато я очень богатый, а ты козел». В версии радиокомпании Роналду сказал эту фразу в раздевалке своей команды после игры с «Атлетико», описывая инцидент с Коке на поле. Слова португальца передал журналист Хуанмо Кастаньо, который отсылает к своим анонимным источникам. Там же, кстати, его анонимные источники передали и слова Марсело, который заявил, что у Хуанфрана нет яиц. Но эта деталь уже мало кого волновала.

Диалог Роналду и Коке возбудил английские СМИ. В первую очередь, The Sun, Daily Mail и Mirror, называющий себя «интеллигентным таблоидом». Это издания с сомнительной репутацией, однако чрезвычайно популярные в Британии. Не выдумывая ничего нового, они передали диалог игроков с дословным переводом. Без выводов и, тем более, не заявляя о произошедшем «каминг-ауте». Испанское ругательство «maricón» переводится на английский, как «faggot», и обозначает ровно то же самое. Это слово используется не столько для того, чтобы обозначить принадлежность к сексуальным меньшинствам, а чтобы оскорбить. П*****с, п**дик — наиболее близкие значения в русском языке.

Примечательно, что новости об этом диалоге, а тем более о том, что Роналду якобы гей, не волновали ни одно из авторитетных испанских СМИ. Marca, AS, Sport.es, El Mundo Deportivo проигнорировали «инсайд» Cadena Cope.

Тем не менее, в понедельник новость долетела и до России. Первым броский заголовок выпустил «Спорт Экспресс»: «Да, я гей, зато я богатый». Новость стала распространяться со скоростью света и вскоре стала главной на многих ресурсах. Погоня за кликами и лайками затуманила голову всем. Нам тоже. Об ориентации португальца начали рассуждать неспортивные издания: Life (выстреливший диким заголовком про «золотой дождь»), «Комсомольская правда», «Россия сегодня», НТВ, Рен-ТВ, «Эхо Москвы», «Дождь», Esquire и многие другие.

Вывод один: фраза, вырванная из контекста, со всеми возможными смещенными акцентами может принести вам миллионные просмотры и ввести в заблуждение большую часть населения. А на самом-то деле, никакого «каминг-аута» не было, был конфликт с взаимными нецензурными оскорблениями и не более того. И финальный вывод с частичкой морали: учите иностранные языки и никому не верьте.

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