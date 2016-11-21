Роналду: «Да, я гей, но зато я очень богат»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поучаствовал в словесной перепалке во время матча 12-го тура испанской Примеры против «Атлетико» с полузащитником Коке, сообщает радиостанция COPE. Коке в одном из эпизодов назвал португальца геем. Роналду в ответ сказал буквально следующее: «Да, я гей, но зато я очень богат».

Напомним, что матч «Атлетико» – «Реал» завершился со счетом 3:0. Все три мяча забил Роналду.