Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду: «Да, я гей, но зато я очень богат»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поучаствовал в словесной перепалке во время матча 12-го тура испанской Примеры против «Атлетико» с полузащитником Коке, сообщает радиостанция COPE. Коке в одном из эпизодов назвал португальца геем. Роналду в ответ сказал буквально следующее: «Да, я гей, но зато я очень богат».

    Напомним, что матч «Атлетико» – «Реал» завершился со счетом 3:0. Все три мяча забил Роналду.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии89
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 22 ноября 2016, 11:27

      Тогда уж совсем выглядит странным то,что у него меняются девки-у лиц подобной ориентации должны быть мальчики! (Скорее всего это просто шутка с его стороны или дань моде,ведь сейчас на Западе принято делать подобные признания )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 22 ноября 2016, 09:47

      Фуфло, а не новость. Кто-то пустил слух в предверии ЗМ, а все как дурачки обсуждают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 22 ноября 2016, 00:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть и гей, но хоть мужества хватило признаться, а то все как девочка.
      Вот выгонят из футбола, тогда и официально сможет негра себе в мужья выбрать)
      Ну или все-таки откроет салон красоты, как и мечтал, и будет там постоянных клиентов удовлетворять))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 ноября 2016, 22:30

      ждем официальный признание рону тогда точно реалу морально копец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 ноября 2016, 19:16

      тут одни болельщики барса или матрасников

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 ноября 2016, 19:09

      не может быт ёп ти. может пресса пез...т?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 21 ноября 2016, 17:46

      Да в Реале там все заднеприводные,начиная от масона Переса,Модрича,Кристины,Бензема итд.гей клуб Реал:-)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > DeStar 23 ноября 2016, 15:47

      А,он сам дырявый похоже,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > Psih86 23 ноября 2016, 15:47

      Тебе откуда Девочка,это известно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 21 ноября 2016, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ууууууу заднеприводный. он для меня больше не существует

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 21 ноября 2016, 17:04

      А в пресу это как попало? Коке слил или дурналисты в газоне вмонтованы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 16:06

      Мда, тоже мне новость... Видно, что сказано с сарказмом и подколом для ещё большего разрыва пуканов и у матрасников и у обычных болел...)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11