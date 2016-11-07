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Как Джовинко разрывает МЛС

Себастьян Джовинко уехал в МЛС, отчаявшись стать звездой в «Ювентусе». Игрока настолько все достало, что он не рассматривал предложения аренды или переезд в другой европейский топ-чемпионат. Хотя Джовинко был в самом футбольном возрасте. Жирный контракт с «Торонто» он подписал перед 28-м днем рождения. Сейчас полноценная зарплата Джовинко составляет чуть больше 7 млн долларов.

В первый же сезон Джовинко сыграл в 33 матчах МЛС, забил 22 гола и сделал 13 передач. «Торонто» ничего не выиграл, кроме местных безделушек, зато Джовинко собрал несколько индивидуальных наград. За вот такое, например:

Летом Джовинко пролетел мимо Евро-2016. Антонио Конте, руливший сборной Италии, критически оценил как раз МЛС. В «скуадру адзурру» не попал и Андреа Пирло. «Мы говорили с Пирло. Люди в течение семи дней оценивали его и Джовинко, — объясняет Конте. — Когда принимаешь такое решение в карьере [и едешь в МЛС], могут быть последствия».

Себастьян разозлился и снова попер к титулу MVP сезона. Забил вот такой гол со штрафного:

В том матче против «Ди Си Юнайтед» итальянец сделал дубль со штрафных, обойдя по числу голов Дэвида Бекхэма и Хавьера Моралеса. У обоих было 6 точных ударов.

Через неделю Джовинко разрушил «Коламбус». Сначала с помощью спины Эндо Цубасы. Бедный японец очень извинялся, что испортил шедевр.

А потом Атомный муравей все-таки забил самостоятельно.

Потом на его пути оказался «Нью-Инглэнд Революшн», получивший хет-трик и итоговые «4:1».

Всяческие безобразия Джовинко проделывал и с защитниками.

Последний пострадавший — «Нью-Йорк Сити», которого «Торонто» разбомбил на пути в финал конференции. Первый матч закончился победой — 2:0, второй, в Нью-Йорке, показательным унижением для хозяев — 0:5. Джовинко сделал хет-трик. Особенно хорош первый гол, который надо посмотреть. Это уже пятый хет-трик Себастьяна в МЛС. Всего за «Торонто» в различных турнирах он сыграл 68 матчей, забил 42 гола и отдал 28 передач. И в этом сезоне, возможно, сможет выиграть что-то существенное.

США. МЛС Весь мир Торонто Джовинко Себастьян
Комментарии (3)
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343443
1478502889
Себастьян Джовинко уехал в МЛС
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Barsuk52
1478504924
интересно бы было в европе его увидать
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