Золотая молодежь. Почему награда Golden Boy важнее «Золотого мяча»

Приз был придуман в 2003 году футбольным тренером и главный редактором туринской газеты Tuttosport Джанкарло Падованом. Итальянцы хотели отмечать не только лучших футболистов мира, но и молодых талантов, которые только начали проявлять себя в большом футболе. Номинантом мог стать только футболист не старше 21 года, выступающий в высшем дивизионе европейского чемпионата. Первым «золотым мальчиком» стал Рафаэль ван дер Ваарт, выступавший тогда за «Аякс».

Изначально победителя выбирали только журналисты Tuttosport. Но сейчас к ним присоединились обозреватели крупнейших европейских спортивных изданий: испанская Marca, французский France Football, футбольная редакция английской газеты The Times и даже наш «Спорт-Экспресс».

В этом году прошло уже четырнадцатое награждение. За всю историю приз получали и Уэйн Руни, и Лионель Месси, и Сеск Фабрегас. Ни разу победителем не становился защитник или вратарь. А наибольшее количество трофеев (три) получили игроки «Манчестер Юнайтед».

Что произошло в этом году

В этом году самым интересным для российских болельщиков стало попадание в список номинантов Александра Головина. Конечно, никто не прогнозировал, что полузащитник ЦСКА станет «открытием сезона», но была надежда на его попадание хотя бы в десятку лучших. По итогам голосования Головин не оказался даже в топ-20. Впервые с 2012-го года в число номинантов попал россиянин, что уже радует.

Кстати, полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, которому украинские СМИ отдавали 4 место, в итоге стал лишь двадцать третьим.

Победитель этого года – 19-летний Ренату Саншеш. В мае 2016 он подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Сумма трансфера составила аж 35 миллионов евро. Сначала эти деньги вызвали много разговоров, но потом Саншеш со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, и критики стало меньше.

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Главными соперниками Саншеша стали футболисты из АПЛ Делле Алли («Тоттенхэм») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), а также одноклубник Кингсли Коман и Усман Дембеле из дортмундской «Боруссии». Впрочем, Саншеш уверенно выиграл голосование, опередив главного конкурента – Рэшфорда – на 119 очков.

«Золотые мальчики» последних 5 лет

Иско, «Малага» (2012)

Иско сейчас всего 24 года, а его уже успели назвать и «переоцененной надеждой Испании», и «трансферным провалом «Реала». Нам кажется, что полузащитник уже слишком давно подает надежды, но не становится лучшим. Хотя заявил о себе он всего 4 года назад.

Тогда, в 2012 году, Иско второй год играл в «Малаге», куда перешел из родной «Валенсии». Полузащитник в дебютном матче своего клуба в ЛЧ оформил дубль в ворота «Зенита», а затем вывел команду в четвертьфинал главного еврокубка. Иско принес «Малаге» первую за 30 лет победу над мадридским «Реалом». После такого успешного начала он не мог не переехать в Мадрид.

За 30 миллионов евро Иско перешел в «королевский клуб», но до сих пор не стал игроком основы. Хотя исправно забивает и помогает команде выигрывать трофеи. Шансы стать новым Раулем еще есть.

Поль Погба, «Ювентус» (2013)

Главного героя этого летнего трансферного окна назвали открытием сезона через год после Иско. Француз, несомненно, добился большего успеха, чем испанец. Надежда своей сборной и Жозе Моуриньо, в 2013 году он был игроком туринского «Ювентуса».

Погба получил толику признания еще в 2009 году, когда стал играть за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Но дебютировал Поль за англичан лишь через 2 года в матче против «Лидс Юнайтед». При Фергюсоне он играл очень мало и уже в 2012 году расторг контракт.

В «Ювентусе» француз дополнил центральную линию, учился футболу у Пирло и Видаля. Погба помог туринцам надолго забронировать первую строчку в Серии А и дойти до финала Лиги Чемпионов. А когда итальянский клуб покинули Пирло, Видаль и Тевес, француз стал главной и незаменимой звездой.

Рахим Стерлинг, «Ливерпуль» (2014)

Этот приз дал Стерлингу возможность перейти в «Манчестер Сити» за 50 миллионов фунтов. Но важно даже не это, а то, что Стерлинг стал лишь вторым англичанином, удостоившимся этой награды. Первым был Руни.

У англичан появилась надежда на то, что смена поколений наконец-то заканчивается и родоначальники футбола возвращают себе былую славу. Главным образом, на уровне сборных. С чемпионатом там и так все в порядке.

Прошло два года, о себе заявили Делле Алли, Кейн и Варди, а английская сборная так и не смогла пройти дальше 1/8 финала на Чемпионате Европы. Но шанс показать себя на Мундиале в России «трем львам» представится совсем скоро.

Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед» (2015)

Своя смена поколений проходит и во Франции. Правда, лучшие французы все равно едут играть в АПЛ. Вот и Антони Марсьяль, которому в декабре исполнилось 20 лет, уехал из «Монако», как только им начали интересоваться в Англии.

Переход в МЮ стоил 36 миллионов фунтов и стал рекордом для футболиста, не достигшего 20 лет. Ему не очень повезло с клубом, ведь Манчестер переживал тяжелые времена. Тренеры сменялись, результаты никого не устраивали, скандалов было больше, чем побед. С другой стороны, Марсьяль стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Для 20 лет – уже неплохо.

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