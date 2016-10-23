Браво, Гвардиола. Почему Пеп делает все правильно

На неделе Хосеп Гвардиола разгромно проиграл на «Камп Ноу», и это случилось с ним не в первый раз – с «Баварией» он уже испытывал всю горечь капитуляции в матче с родным клубом. Впрочем, сказать, что «Манчестер Сити» сыграл в Каталонии плохо, нельзя; до поры до времени «горожане» едва ли не на равных сражались против Месси и компании; водоразделом стала красная карточка Клаудио Браво. Учитывая, что чилиец ошибался и до этого, и учитывая, что он является протеже Гвардиолы, на Пепа тут же спустили всех собак: многие по-прежнему недоумевают, как можно было предпочесть Браво Харту.

Харту не прикажешь. Зачем Гвардиола переманил Браво в «Ман Сити»

Да, в этом сезоне Браво пока не оправдывает возложенных на него ожиданий, но его покупка уже сообщила нам важнейший месседж: Гвардиола ни на йоту не собирается отступать от своих принципов. Следование собственным бессменным доктринам выдает в Пепе упертого человека – такого же, например, как Арсен Венгер. И, если сейчас над наставником «Арсенала» мы подтруниваем и смеемся, то 20 лет назад он совершил настоящую революцию в английском футболе. Венгер не стал прогибать свои убеждения, свои правила под АПЛ, заставив саму лигу извернуться в его пользу. Подобным новатором для английского чемпионата может стать и Гвардиола – но только в том случае, если не будет слушать сиюминутных критиков. А он, слава богу, не будет.

Мануэль Нойер рассказывал: «Исходя из требований Гвардиолы, вратарь должен всегда открываться, чтобы получить в любой момент мяч. И не должен бояться». Конечно, внедрение этого подхода в игровую систему «Манчестер Сити» изначально подразумевало некоторый процент ошибок на первом этапе; другое дело, никто не ожидал, что Браво станет привозить так часто и так показательно.

Заработать удаление чилиец мог еще в дебютном матче за «горожан», когда зачем-то пустился в обводку и сфолил на Руни, однако судья этого не заметил. Это – издержки, остаточное явление прививки футбола Гвардиолы английскому суперклубу; и требовать от Пепа иного подхода значит требовать от него перестать быть Пепом.

Андре-Марк Тер Штеген тоже частенько получает нагоняй от фанатов «Барсы», но те из них, что следят за футболом вдумчиво, знают: немецкого голкипера не просто так держат в их команде. В матче с «Ман Сити», совершив нескольких впечатляющих сэйвов, Тер Штеген еще и начал первую голевую атаку каталонцев точным пасом на Суареса – в той ситуации, когда многие вратари просто бы выбили мяч наобум. Именно для этого Тер Штеген и нужен Энрике, и именно для этого Браво понадобился Гвардиоле – чтобы начинать атаки и быть полноценным одиннадцатым игроком.

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Неприятности, которые возникли у «Сити» в сегодняшнем поединке против «Саутгемптона», коррективов в планы Гвардиолы не внесут. В первом тайме хозяев «Этихад Стэдиум» снова подвела индивидуальная ошибка, только на этот раз гол привез не Браво, а Джон Стоунс. Персональные провалы влияют на результат, но на системе игры, которую пытается отточить Гвардиола, они не отражаются; так что мы снова и снова будем свидетелями мелкого перепаса Браво и Отаменди, снова увидим экспериментальную схему с тремя центральными защитниками – просто потому, что Пеп собирается не только выигрывать титулы, но и делать это по-своему, с присущим ему одному лоском.

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Бывшему наставнику «Баварии» и «Барсы» не так важно, что его команда не забила два пенальти в ворота «Эвертона» – важнее, что она эти пенальти заработала. Гвардиолу в первую, во вторую и в третью очередь интересуют не индивидуальные промахи, а общее качество игры его подопечных; а оно оставалось высоким практически в каждом из поединков, проведенных испанским тренером у руля «Манчестер Сити». Исключением стала лишь игра на «Уайт Харт Лэйн», но один настоящий провал за девять туров – это не так уж серьезно.

Домашняя ничья с «Саутгемптоном» – не повод рвать на себе волосы (тем более, у Гвардиолы этих волос давно нет), хотя безвыигрышная серия «горожан» должна понемногу тревожить Пепа. С другой стороны, и «Арсенал» сыграл вничью с «Мидлсбро», и «Ливерпуль» мог потерять очки в игре с «Вест Бромвичем». Проблемы есть у всех команд, и на фоне своих конкурентов «Манчестер Сити» не выглядит наиболее уязвимым коллективом – скорее наоборот. Победить в Лиге чемпионов Пепу удастся вряд ли (по крайней мере, в этом сезоне), а вот взять Премьер-лигу он может легко. Даже с такими привозами от Стоунса.