Игорь Акинфеев: 10 крутых достижений за 10 страшных лет

Выиграл медаль на Евро

Акинфеев был частью той шикарной команды 2008-го, которая завоевала бронзу на чемпионате Европы. Провел все матчи, пропустил многовато – восемь мячей, но семь из них – от испанцев, и в каком-либо из этих голов обвинить вратаря сложно. А спасал много, особенно в легендарной игре с голландцами.

Дебютировал на чемпионате мира

Хоть и очень неудачно, после чего Акинфеева в нашей стране предсказуемо назвали главным виновником провала сборной России. «Филимоновский» гол от Кореи, роковая ошибка на выходе в игре с Алжиром, и наши из группы не вышли. Через пару лет у вратаря будет отличный шанс исправиться.

Сыграл в плей-офф Лиги чемпионов

Для российского футбола это серьезное достижение, потому что сейчас о четвертьфиналах-полуфиналах остается только мечтать. В 2009-м ЦСКА провалил чемпионат, но наконец-то выбрался из группы ЛЧ с «Вольфсбургом», «МЮ» и «Бешикташем», а затем переиграл «Севилью» и уже на стадии 1/4 финала дважды минимально проиграл будущему победителю – «Интеру». Через пару лет ЦСКА снова вышел из группы, но уже с Габуловым в воротах – Акинфеев залечивал травму после столкновения с Веллитоном.

Выиграл четыре чемпионата России

И приплюсовал их к чемпионствам-2003/2005. В 2006-м ЦСКА выиграл Премьер-лигу ровно за три дня до старта знаменитой серии Акинфеева в ЛЧ, а три других золотых медали голкипер добыл уже под руководством Леонида Слуцкого. Кстати, воскресный матч против «Локо» станет для Акинфеева 350-м в чемпионатах России, и тогда вратарь установит очередной рекорд турнира – столь гигантского количества матчей за одну команду в РФПЛ еще никто не наиграл.

Выиграл четыре Суперкубка России

Тут армейцам вообще нет равных с их шестью победами, и к каждой из них свою руку приложил Акинфеев – играл во всех шести матчах за Суперкубок. Четыре из них состоялись уже после начала серии ЛЧ, причем с разными командами, но у «Спартака», «Рубина», «Зенита» и «Ростова» ЦСКА все равно выиграл.

Выиграл четыре Кубка России

В этом турнире тоже чаще выигрывал ЦСКА, шесть побед из семи были добыты при Акинфееве, четыре из них – когда началась серия. И тоже в финалах ЦСКА побеждал самые разные команды – «Амкар», «Рубин», «Аланию» и «Анжи». Притом два раза голкиперу приходилось отражать послематчевые пенальти – от Жиркова и Дуймовича, что помогало команде добывать титулы.

Стал лучшим игроком России

Произошло это в 2013 году, когда после почти семилетнего перерыва ЦСКА вернул себе титул лучшего клуба страны. В сезоне-2012/13 чемпионство отпраздновали армейцы, а их вратарь был признан лучшим футболистом России. Кстати, тогда же летом 2013-го Акинфеев стал лучшим вратарем в Европе по итогам голосования читателей Goal.com. Голосующие даже перестарались – наш кипер набрал 38% голосов, на 23% опередив Нойера.

Стал рекордсменом по матчам за ЦСКА

Еще год назад обогнал Владимира Федотова и возглавил список из игроков, которые провели наибольшее количество матчей за клуб. Неподалеку находится Сергей Игнашевич, отстающий всего на семь игр, но Акинфеев, скорее всего, быстрее отметит 500-матчевый юбилей, и произойдет это в домашней игре с «Амкаром» 4 ноября.

Едва не выиграл приз за «Сэйв сезона» от УЕФА

Суперсэйв Акинфеева в матче сборной России против англичан на Евро-2016 был включен в число номинантов на приз «Сэйв сезона», однако первым в голосовании все же стал венгр Габор Кирай, отразивший сложный удар в игре с Бельгией. Сэйв Акинфеева после удара Руни занял второе место.

Стал по-настоящему счастливым человеком

Личная жизнь Акинфеева всегда была скрыта от посторонних глаз, свадьба с актрисой Екатериной Герун тоже прошла незаметно. Сейчас вратарь ЦСКА помимо всех своих титулов и медалей еще и отец двоих детей: сын Даниил родился пару лет назад, а дочь Евангелина – в прошлом сентябре. За пределами стадиона об антирекорде ЛЧ Акинфееву, конечно, напоминают многие, но дома вратаря есть кому отвлечь и успокоить. И это куда важнее пропущенных голов и потерянных очков.