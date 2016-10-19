Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Акинфеев: 10 крутых достижений за 10 страшных лет

Выиграл медаль на Евро

Акинфеев был частью той шикарной команды 2008-го, которая завоевала бронзу на чемпионате Европы. Провел все матчи, пропустил многовато – восемь мячей, но семь из них – от испанцев, и в каком-либо из этих голов обвинить вратаря сложно. А спасал много, особенно в легендарной игре с голландцами.

Дебютировал на чемпионате мира

Хоть и очень неудачно, после чего Акинфеева в нашей стране предсказуемо назвали главным виновником провала сборной России. «Филимоновский» гол от Кореи, роковая ошибка на выходе в игре с Алжиром, и наши из группы не вышли. Через пару лет у вратаря будет отличный шанс исправиться.

Сыграл в плей-офф Лиги чемпионов

Для российского футбола это серьезное достижение, потому что сейчас о четвертьфиналах-полуфиналах остается только мечтать. В 2009-м ЦСКА провалил чемпионат, но наконец-то выбрался из группы ЛЧ с «Вольфсбургом», «МЮ» и «Бешикташем», а затем переиграл «Севилью» и уже на стадии 1/4 финала дважды минимально проиграл будущему победителю – «Интеру». Через пару лет ЦСКА снова вышел из группы, но уже с Габуловым в воротах – Акинфеев залечивал травму после столкновения с Веллитоном.

Выиграл четыре чемпионата России

И приплюсовал их к чемпионствам-2003/2005. В 2006-м ЦСКА выиграл Премьер-лигу ровно за три дня до старта знаменитой серии Акинфеева в ЛЧ, а три других золотых медали голкипер добыл уже под руководством Леонида Слуцкого. Кстати, воскресный матч против «Локо» станет для Акинфеева 350-м в чемпионатах России, и тогда вратарь установит очередной рекорд турнира – столь гигантского количества матчей за одну команду в РФПЛ еще никто не наиграл.

Выиграл четыре Суперкубка России

Тут армейцам вообще нет равных с их шестью победами, и к каждой из них свою руку приложил Акинфеев – играл во всех шести матчах за Суперкубок. Четыре из них состоялись уже после начала серии ЛЧ, причем с разными командами, но у «Спартака», «Рубина», «Зенита» и «Ростова» ЦСКА все равно выиграл.

Выиграл четыре Кубка России

В этом турнире тоже чаще выигрывал ЦСКА, шесть побед из семи были добыты при Акинфееве, четыре из них – когда началась серия. И тоже в финалах ЦСКА побеждал самые разные команды – «Амкар», «Рубин», «Аланию» и «Анжи». Притом два раза голкиперу приходилось отражать послематчевые пенальти – от Жиркова и Дуймовича, что помогало команде добывать титулы.

Стал лучшим игроком России

Произошло это в 2013 году, когда после почти семилетнего перерыва ЦСКА вернул себе титул лучшего клуба страны. В сезоне-2012/13 чемпионство отпраздновали армейцы, а их вратарь был признан лучшим футболистом России. Кстати, тогда же летом 2013-го Акинфеев стал лучшим вратарем в Европе по итогам голосования читателей Goal.com. Голосующие даже перестарались – наш кипер набрал 38% голосов, на 23% опередив Нойера.

Стал рекордсменом по матчам за ЦСКА

Еще год назад обогнал Владимира Федотова и возглавил список из игроков, которые провели наибольшее количество матчей за клуб. Неподалеку находится Сергей Игнашевич, отстающий всего на семь игр, но Акинфеев, скорее всего, быстрее отметит 500-матчевый юбилей, и произойдет это в домашней игре с «Амкаром» 4 ноября.

Едва не выиграл приз за «Сэйв сезона» от УЕФА

Суперсэйв Акинфеева в матче сборной России против англичан на Евро-2016 был включен в число номинантов на приз «Сэйв сезона», однако первым в голосовании все же стал венгр Габор Кирай, отразивший сложный удар в игре с Бельгией. Сэйв Акинфеева после удара Руни занял второе место.

Стал по-настоящему счастливым человеком

Личная жизнь Акинфеева всегда была скрыта от посторонних глаз, свадьба с актрисой Екатериной Герун тоже прошла незаметно. Сейчас вратарь ЦСКА помимо всех своих титулов и медалей еще и отец двоих детей: сын Даниил родился пару лет назад, а дочь Евангелина – в прошлом сентябре. За пределами стадиона об антирекорде ЛЧ Акинфееву, конечно, напоминают многие, но дома вратаря есть кому отвлечь и успокоить. И это куда важнее пропущенных голов и потерянных очков.

Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
007abdul007
1476871643
Ещё побил рекорды Яшина и Дасаева по сухим матчам
Ответить
alex kidn
1476873233
Стабильность признак мастерства
Ответить
Серго24
1476877228
до сих пор не могу понять почему его многие не любят
Ответить
Nail-football
1476891761
Ребят, а у кого из наших вратарей было сыграно столько матчей в ЛЧ? Вчера он классно сыграл, три-четыре раза вытащил мертвые мячи. Любая серия когда-нибудь заканчивается!
Ответить
Федорыч-НН
1476947531
Никогда не надо забывать, что перед вратарем находится четверка защитников и как минимум пара "опорников"...
Ответить
artem 81
1476966312
Молодцом
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+