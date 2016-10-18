5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

Сезон 2009/10, «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3

А ведь как начинал Слуцкий! Дебютный матч – и сразу на «Олд Траффорд». Тогда еще был порох в пороховницах, и ЦСКА едва не увез из Англии историческую победы. Не сложилась – за команду Фергюсона сыграли удача и рикошет. Но все равно российским болельщикам было чем гордиться в тот вечер.

Сезон 2011/12, «Интер» – ЦСКА – 1:2

ЦСКА нужна была только победа на «Сан Сиро», а ведь тот «Интер» год с лишним назад выигрывал Лигу чемпионов, так что испугаться было чего. Однако армейцы добились своего: сначала забил Думбия, затем Камбьяссо счет сравнял, а победу команде Слуцкого принес гол Березуцкого. Это был последний раз, когда ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Сезон 2014/15, ЦСКА – «Манчестер Сити» – 2:2

После разгромного поражения в Риме и домашнего поражения от «Баварии» армейцы горели в Химках в противостоянии с «Манчестер Сити» – 0:2. И тут случилось невозможное: Слуцкий не стал оберегать достойный счет 0:2, а погнал свою команду вперед. Это дало свои плоды: на голы Агуэро и Милнера армейцы ответили голом Думбия и пенальти в исполнении Натхо.

Сезон 2014/15, «Манчестер Сити» – ЦСКА – 1:2

Еще более странная история приключилась в Манчестере: ЦСКА не только оборонялся всей командой против Яя Туре и компании, но и очень здорово и смело контратаковал. Это вылилось в дубль Думбия и историческую победу – 1:2. Спустя пять лет Слуцкий таки победил в Манчестере, обыграв, между прочим, действующего чемпиона Англии.

Сезон 2015/16, ЦСКА – ПСВ – 3:2

В прошлом сезоне ЦСКА выступил в Лиге чемпионов бездарно, но одно светлое пятно в недолгой еврокубковой кампании армейцев было – это домашняя игра против ПСВ. Да, команда Слуцкого полностью провалила второй тайм, зато первый оказался конфеткой, учитывая, как потом мучился с тем же ПСВ мадридский «Атлетико». Забей Думбия второй пенальти – к перерыву и вовсе было бы 4:0. Вот как нужно играть сегодня против «Монако»!

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