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  • 5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

Сезон 2009/10, «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА – 3:3

А ведь как начинал Слуцкий! Дебютный матч – и сразу на «Олд Траффорд». Тогда еще был порох в пороховницах, и ЦСКА едва не увез из Англии историческую победы. Не сложилась – за команду Фергюсона сыграли удача и рикошет. Но все равно российским болельщикам было чем гордиться в тот вечер.

Сезон 2011/12, «Интер» – ЦСКА – 1:2

ЦСКА нужна была только победа на «Сан Сиро», а ведь тот «Интер» год с лишним назад выигрывал Лигу чемпионов, так что испугаться было чего. Однако армейцы добились своего: сначала забил Думбия, затем Камбьяссо счет сравнял, а победу команде Слуцкого принес гол Березуцкого. Это был последний раз, когда ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Сезон 2014/15, ЦСКА – «Манчестер Сити» – 2:2

После разгромного поражения в Риме и домашнего поражения от «Баварии» армейцы горели в Химках в противостоянии с «Манчестер Сити» – 0:2. И тут случилось невозможное: Слуцкий не стал оберегать достойный счет 0:2, а погнал свою команду вперед. Это дало свои плоды: на голы Агуэро и Милнера армейцы ответили голом Думбия и пенальти в исполнении Натхо.

Сезон 2014/15, «Манчестер Сити» – ЦСКА – 1:2

Еще более странная история приключилась в Манчестере: ЦСКА не только оборонялся всей командой против Яя Туре и компании, но и очень здорово и смело контратаковал. Это вылилось в дубль Думбия и историческую победу – 1:2. Спустя пять лет Слуцкий таки победил в Манчестере, обыграв, между прочим, действующего чемпиона Англии.

Сезон 2015/16, ЦСКА – ПСВ – 3:2

В прошлом сезоне ЦСКА выступил в Лиге чемпионов бездарно, но одно светлое пятно в недолгой еврокубковой кампании армейцев было – это домашняя игра против ПСВ. Да, команда Слуцкого полностью провалила второй тайм, зато первый оказался конфеткой, учитывая, как потом мучился с тем же ПСВ мадридский «Атлетико». Забей Думбия второй пенальти – к перерыву и вовсе было бы 4:0. Вот как нужно играть сегодня против «Монако»!

Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Майор Дзагоев
1476784616
Пусть играют, как в первом тайме с ПСВ. Тогда будет больно всем
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luke-c1
1476788246
Про Манчестер Сити не соглашусь. Там просто у ЦСКА все залетело, а у Манчестера только один. У Сити реально голевых моментов было 10-12
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Алеха32
1476790606
Я за цска. Нападения нет, таоре боится. Муса был маленький, но всегда шел до конца. Этого коня взяли он защитников боится.
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Vnuchara
1476791079
плеер отвратительный,нельзя с ютуба взять?из-за этого ставлю 0
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Аид666
1476793584
смело не кем играть... Траоре мертвый...
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cska-62
1476796091
Кто составлял этот список "смелости"? "МЮ" выставлял ТРЕТИЙ СОСТАВ, ибо все задачи уже в группе решил... Два мяча "МанСити" Думбия забил индивидуально, первый с дальнего и отнюдь не голевого паса, просто сыграл потом индивидуально очень сильно, а второй вообще забил чисто индивидуально, обокрав защиту англичан... :-)))))) НУ НЕТ СЕГОДНЯ ДУМБИЯ В СОСТАВЕ! НЕТ! И ВАГНЕРА ЛАВА ТОЖЕ...
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sour12
1476805546
цска по составу слабее ещё не был как сейчас....в обороне уже возраст не даёт играть хорошо против быстрых игроков...в полузащите приходится из молодёжной школы брать 2х игроков что бы заполнить состав не говоря о скамейке, в нападении молодой странберг , не в тонусе траоре.....как смело играть???? поставить молодёж в ЛЧ и молиться )))))))) в любом случае будет виноват тренер, а объективно если посмотреть на состав.
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ufos73
1476806173
Ну как говорится, раз в год и палка стреляет )))
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