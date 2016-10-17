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  • «Черный кот на «Энфилде» продержался дольше Джеррарда». Что окружало матч «Ливерпуль» – «МЮ»

«Черный кот на «Энфилде» продержался дольше Джеррарда». Что окружало матч «Ливерпуль» – «МЮ»

Перед матчем по «Энфилду» побегал симпатичный черный котик.

Пока фанаты томились перед стадионом.

При этом котик продержался на поле дольше Джеррарда в прошлогоднем матче.

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Составы команд на матч:

Такие у этих парней оценки за сезон от Whoscored:

Даниэл Старридж проводит 100-й матч за «Ливерпуль»!

Что бы там Моуринью ни говорил перед матчем – поздороваться с коллегой всегда важно.

Говорят, мяч после удара Ибрагимовича со штрафного поймали в космосе.

,

А Руни все грустит на скамейке запасных.

А что футбол? Роман Гутцайт передал атмосферу:

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0:0 после первого тайма. Шутки есть, а голов нет.

В общем, у матча пока вот такое настроение. Хоть во втором тайме стало чуть повеселее.

В общем, мы смеемся над теми, кто считает, что это лучше, чем «Эль-Класико». Ну, правда.

Юрий Розанов предвкушает концовочку. Посмотрим.

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Сэйв Давида Де Хеа был, конечно, шикарен.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Говорят, команды стали играть вдесятером: у одних на замену вышел Руни, у других – Морено. Ну, не сказать, что ушедшие Рэшфорд и Милнер отбожили весь матч.

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В общем, голов так и не случилось. Если вы не смотрели, то вряд ли что-то потеряли. Если смотрели и понравилось, остается за вас порадоваться.

И все же лучшим игроком матча был вот этот красавчик:

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Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Манчестер Юнайтед Старридж Даниэль
Комментарии (5)
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mango
1476738581
Отлично
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Strig
1476765568
Котофеич...
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Kugal
1476766564
котэ везде почет...
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XaXatyn
1476769154
Кот отлично себя показал )
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D'achkov
1476883664
мю лучше играли
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