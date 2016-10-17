«Черный кот на «Энфилде» продержался дольше Джеррарда». Что окружало матч «Ливерпуль» – «МЮ»

Перед матчем по «Энфилду» побегал симпатичный черный котик.
Пока фанаты томились перед стадионом.
При этом котик продержался на поле дольше Джеррарда в прошлогоднем матче.
Составы команд на матч:
Такие у этих парней оценки за сезон от Whoscored:
Даниэл Старридж проводит 100-й матч за «Ливерпуль»!
Что бы там Моуринью ни говорил перед матчем – поздороваться с коллегой всегда важно.
Говорят, мяч после удара Ибрагимовича со штрафного поймали в космосе.
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А Руни все грустит на скамейке запасных.
А что футбол? Роман Гутцайт передал атмосферу:
0:0 после первого тайма. Шутки есть, а голов нет.
В общем, у матча пока вот такое настроение. Хоть во втором тайме стало чуть повеселее.
В общем, мы смеемся над теми, кто считает, что это лучше, чем «Эль-Класико». Ну, правда.
Юрий Розанов предвкушает концовочку. Посмотрим.
Сэйв Давида Де Хеа был, конечно, шикарен.
Говорят, команды стали играть вдесятером: у одних на замену вышел Руни, у других – Морено. Ну, не сказать, что ушедшие Рэшфорд и Милнер отбожили весь матч.
В общем, голов так и не случилось. Если вы не смотрели, то вряд ли что-то потеряли. Если смотрели и понравилось, остается за вас порадоваться.
И все же лучшим игроком матча был вот этот красавчик: