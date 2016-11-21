Самый перспективный голкипер РФПЛ, который нужен «Зениту», а перейдет в «Спартак»

Как все начиналось

Вполне возможно, что если бы мы и узнали об Александре Селихове, то случилось бы это года через 3-4, да и то, если бы он сумел закрепиться в составе какого-нибудь аутсайдера РФПЛ или середняка ФНЛ. Периодические выходы на замену, несколько ошибок, аренда в более слабый клуб, оседание на лавке, потеря уверенности в своих силах и вот к 30 годам ты оказываешься завсегдатаем низших дивизионов. По такому пути проходят десятки молодых вратарей. Примерно то же самое могло произойти и с героем этой статьи. Однако история Александра Селихова – очередное подтверждение того, что в футболе зачастую все решает случай, и порой, даже несмотря на серию ошибок, молодым игрокам стоит давать еще один шанс.

Александр пришел в «Амкар» 20-летним пацаном, за плечами которого были девять игр за клуб «Орел» из родного города и несколько лет обучения в спортшколах «Спартака» и «Зенита». В обеих молодому вратарю закрепиться не удалось. «На твое место приехал более сильный вратарь, на тебя здесь больше не рассчитывают» – такой фразой Селихова отправили из академии красно-белых. В питерской «Смене» тоже не сложилось. Из-за постоянных прогулов уроков Александра отчислили, клуб занял жесткую позицию – можешь остаться в команде, но жилье с этого момента снимай себе сам. Само собой, у простого парня из Орла, отец которого работает шофером, а мама продавщицей в магазине, такой возможности не было. Тем не менее, о питерском периоде карьеры Селихов вспоминает с теплотой.

С разбитыми мечтами Александр вернулся в родной город, где устроился в местный клуб «Русичи». Главный тренер Игорь Лузякин поверил в 18-летнего вратаря и доверил тому место в основе. Александр отплатил двумя неплохими матчами и заслужил предложение аренды от «Амкара».

Селихов усердно тренировался во второй команде пермяков. Тогдашний главный тренер команды, а ныне наставник сборной России Станислав Черчесов по окончании полугодичной аренды сказал молодому вратарю: «Поезжай домой со спокойной душой, ты понравился, будем что-то решать с твоим трансфером». Однако тренеры «Орла», которому принадлежали права на футболиста, заломили за того немыслимые деньги, которые «Амкар» платить отказался. «Пришлось полгода ждать окончания срока моего контракта с «Орлом», от руководства которого меня просто тошнило, – расскажет Селихов позже. – Даже думал о том, что придется завершить карьеру. В клубе решили на мне заработать, но в итоге не получили ни копейки».

Удачный случай

В итоге в качестве свободного агента Александр вновь присоединился к «Амкару», где стал третьим вратарем первой команды после опытных Романа Геруса и Дмитрия Хомича. На предсезонных сборах Селихов по собственным словам много «накосячил» и даже не рассчитывал в первый сезон стать первым номером в клубе. Однако тут вмешался тот самый случай. Хомич и Герус одновременно получили травмы, и в итоге Селихов вышел на матч с «Ростовом» в основном составе.

«Просто выйди на поле и сделай все, что можешь» – успокаивал себя Александр перед стартом матча, по итогам которого был признан одним из лучших игроков встречи (несмотря на поражение 0:1).

Потом был феерический матч против «Зенита» на Петровском. Несколько умопомрачительных спасений, взятый от Халка пенальти, сухая серия в матчах с «Крыльями», «Анжи» и ЦСКА… Так Селихов стал первым номером «Амкара» и вскоре был назван одним из самых перспективных российских вратарей. В начале этого сезона отстояв четыре первых матча на ноль, он чуть было не побил сухую серию Игоря Акинфеева в РФПЛ, не хватило 16 минут. В среднем голкипер «Амкара» совершает три сейва за матч, а три из пяти пропущенных за девять туров мячей пришлись на игру против «Зенита». Несмотря на то, что в первую сборную России Александр пока не вызывался, никто не сомневается в том, что рано или поздно это случится.

Конечно же, не остались успехи Селихова незамеченными и крупными акулами водоема РФПЛ. «Зенит» и «Спартак», в свое время отказавшиеся от услуг Александра, теперь готовы расстаться с крупными суммами, чтобы увидеть его в своих рядах.

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Как играет

Несмотря на солидные габариты (более 190 см), Селихов очень уверенно чувствует себя при игре внизу. Для него не проблема молниеносно сложиться или сыграть на опережение при выходе один на один. Уже благодаря высокому росту и прыгучести Александр не раз доставал мячи из-под штанг и перекладин. Взмывший в воздух вратарь, длиннющими руками выгребающий мяч из «девяток» – уже привычное зрелище для пермских болельщиков. Реакция и умение играть на ленточке – также при нем.

Однако главным козырем 22-летнего вратаря является его психологическая уверенность. Несмотря на трудности, сопровождавшие его на протяжении всей карьеры, стержень Александра не сломился. И сейчас даже после не самых удачных матчей (например, недавнего против «Зенита», где «Амкар» пропустил четыре мяча) он сохраняет спокойствие и с чистой головой выходит на следующий поединок.

Главный минус – не самая уверенная игра на выходах. Та черта, которая так дефицитна у всех современных вратарей. Не отличается Александр и игрой ногами, однако этот недостаток нивелирует за счет простоты действий. В отличие от того же Лодыгина Селихов не склонен к авантюрам и старается играть как можно надежнее.

Кому может пригодиться

Именно чудачества Лодыгина стали причиной того, что «Зенит» всерьез задумался над тем, чтобы приобрести нового голкипера. За Михаилом Кержаковым никаких ляпов не замечается, однако к топовым вратарям он уж точно не относится, да и вряд ли таковым станет. Многозначительный взгляд Луческу на Лодыгина в дерби со «Спартаком», когда тот вместо того, чтобы отбить мяч в сторону, скинул его на ногу Бокетти, кажется, подвел черту под терпением тренера. Об интересе «Зенита» к Селихову ходили слухи очень давно. Для Селихова возможность вернуться в стан сине-бело-голубых придавала дополнительную мотивацию. Однако активнее «Зенита» оказался «Спартак».

«Спартак» сделал конкретное предложение по Селихову, и на данный момент красно-белые ближе всего к приобретению нашего вратаря, – рассказывает генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин. – Также есть и другие предложения. Например, из Италии. «Спартак» – топ-клуб, если удастся договориться, то это будет плюс как для клуба, так и для игрока. Хочет ли сам Селихов покидать «Амкар»? Есть предложения, от которых не отказываются».

Артем Ребров – безусловно, опытный и достаточно надежный вратарь. Однако порой его недочеты сказывались на результатах. Да и выручал он, скажем так, реже, чем того хотелось красно-белым фанатам. Перспективы Сергея Песьякова тают с каждым годом, Антон Митрюшкин нацелился на европейскую карьеру, потому у Селихова вряд ли возникнут проблемы с тем, чтобы стать основным голкипером в «Спартаке».

Александру вполне по силам вырасти в одного из сильнейших голкиперов России. Его история преодоления тем круче, что три-четыре миллиона евро, которые заплатит «Спартак» (или любой другой клуб), спасут «Амкар» от глобальных проблем с финансами. При этом Селихов не строит наполеоновских планов на продолжение карьеры, не бросается громкими фразами, что может заменить Акинфеева в сборной. Однако вполне вероятно, что со временем сам Селихов, простой парень из Орла, в которого никто не верил, сам станет примером для подражания.

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