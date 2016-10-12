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  • Крыша за 400 миллионов. Как будет выглядеть обновленный стадион «Реала»

Крыша за 400 миллионов. Как будет выглядеть обновленный стадион «Реала»

По словам Флорентино Переса, «Сантьяго Бернабеу» через пару лет может обзавестись еще и именем спонсора, как это происходит во всем мире. Реконструкция начнется летом грядущего года и подарит стадиону новую раздвижную крышу, которая будет призвана уберечь игроков и болельщиков от дождя, если тот случится во время игры. Впрочем, для Мадрида это не особо принципиально – дожди тут идут реже, чем, скажем, в Лондоне. Ночью обновленный «Бернабеу» будет выглядеть вот так:

План сверху:

И еще один завораживающий ночной план:

При дневном свете:

В 2020-м году вы сможете посмотреть на игру «Реала» из такой комнаты в отеле:

Ну а перед этим – погулять около самого красавца «Сантьяго Бернабеу». Или «Абу-Даби Сантьяго Бернабеу».

Внутри это больше похоже на аэропорт:

Такому позавидует даже Галицкий:

Терраса, откуда можно будет смотреть футбол:

Вместимость стадиона останется прежней – 80000 человек. Представляем, как там будут болеть.

«Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым

Испания Реал Перес Флорентино
Комментарии (15)
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ufos73
1476265689
Сейчас бомжи начнут свой перестраивать...
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de bruyne
1476266954
Как барса три месяца назад заговорила об изменение стадиона так сразу реал все равно реал это средняк Испании
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DIDI 23
1476267272
Крыша за 400 миллионов. --------------------------------------------------------------------------------х За такие бабосы - Согласен крышевать Реал.
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Шаен
1476275259
400милионов... фуу. Да за такие деньги у нас в россии разве что навес из шифера натянут по быстрому!)))
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a-rakhmatov
1476276900
Круто, а вот трепло Мутко говорил, что в Краснодаре самый лучший стадион в Европе....получается как в пословице "дурак думкой богатеет"
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343443
1476276944
Да за такие деньги у нас в россии разве что навес из шифера натянут по быстрому!)))
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zigbert
1476277102
Красавчик,что тут скажешь.
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mihail1980
1476286184
божественный стадион.а у нас такие деньги могут только быстро украсть и про строительство и речи не будет.
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valexa
1476293755
Ну стадион Колизей за 20 мил. частное вложение, без всякого и за так. Галицкий БРАВО.
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KB_Krasnogorsk
1476307630
Gracio:)
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