Крыша за 400 миллионов. Как будет выглядеть обновленный стадион «Реала»

По словам Флорентино Переса, «Сантьяго Бернабеу» через пару лет может обзавестись еще и именем спонсора, как это происходит во всем мире. Реконструкция начнется летом грядущего года и подарит стадиону новую раздвижную крышу, которая будет призвана уберечь игроков и болельщиков от дождя, если тот случится во время игры. Впрочем, для Мадрида это не особо принципиально – дожди тут идут реже, чем, скажем, в Лондоне. Ночью обновленный «Бернабеу» будет выглядеть вот так:

План сверху:

И еще один завораживающий ночной план:

При дневном свете:

В 2020-м году вы сможете посмотреть на игру «Реала» из такой комнаты в отеле:

Ну а перед этим – погулять около самого красавца «Сантьяго Бернабеу». Или «Абу-Даби Сантьяго Бернабеу».

Внутри это больше похоже на аэропорт:

Такому позавидует даже Галицкий:

Терраса, откуда можно будет смотреть футбол:

Вместимость стадиона останется прежней – 80000 человек. Представляем, как там будут болеть.

«Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым