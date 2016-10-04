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Цитата дня. Глушаков потроллил «Зенит» и получил ответ

Спартаковец Денис Глушаков подумал, что у его клуба еще будет шанс отыграться за обидное поражение от «Зенита» именно на «Петровском». Новый стадион здесь действительно строится долго, но «Зенит» дерзко ответил полузащитнику «Спартака». Сначала последовала шутка про «Спартак», который очень давно не выигрывал трофеи. А затем «Зенит» решил напомнить любителям футбола расписание ближайших матчей сборной России. Кстати, Глушакова в списке вызванных на игру с Коста-Рикой не оказалось.

«Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис
Комментарии (16)
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@ SAFRFN
1475598793
Спасибо ..! Бердыеву...Ростов..команда ....Когда я так скажу о Спартаке....
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MadPampers
1475598844
Респект тому кто у Зенита за контент и общение в соц сетях отвечает :D
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Аскорбин
1475599639
Глушак шутник самоучка.
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Тим2015
1475600384
не играть- не шутить
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alp
1475601016
зачот ) умыли большезубого )))
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BANNIKOV1970
1475601814
откуда писака знает что он нах..й подумал
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pik54
1475603022
Бердыев молодца!
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krg-kz
1475603250
Спартак ответит!
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Kondrat Jr
1475607707
И кого эта перестрелка украсила? Детский сад, чья пиписька длиннее...
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ААМ
1475654143
Лучше рассказал, как он плохо играл и почему пол матча матерился.
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