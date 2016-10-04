Цитата дня. Глушаков потроллил «Зенит» и получил ответ

Спартаковец Денис Глушаков подумал, что у его клуба еще будет шанс отыграться за обидное поражение от «Зенита» именно на «Петровском». Новый стадион здесь действительно строится долго, но «Зенит» дерзко ответил полузащитнику «Спартака». Сначала последовала шутка про «Спартак», который очень давно не выигрывал трофеи. А затем «Зенит» решил напомнить любителям футбола расписание ближайших матчей сборной России. Кстати, Глушакова в списке вызванных на игру с Коста-Рикой не оказалось.

«Зенит» и «Ростов» троллят друг друга в твиттере