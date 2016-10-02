Сенсация дня. «Сельта» выиграла у «Барселоны» с хоккейным счетом 4:3 (ВИДЕО)

Неужели для «Барселоны» так важен Месси? Аргентинец не попал в заявку на матч с «Сельтой» из-за травмы паха. В основном составе его заменил Рафинья, но от этого почему-то посыпалась вся команда.

Высоким прессингом «Сельта» с первых минут стала накрывать выход «Барсы» из обороны. Один из розыгрышей мяча закончился перехватом, который воплотил в гол Систо. Уже через десяток минут в воротах каталонцев побывали еще два мяча. Сначала Аспас, который умеет забивать только в Испании, отлично сыграл в контратаке. Затем «Сельте» помог Матье, отметившийся автоголом.

Один гол Жерар Пике в начале второго тайма все-таки отыграл. Голевую передачу, кстати, сделал вышедший на замену Иньеста. Тренерские ходы Энрике начали работать. Через пять минут с пенальти отличился Неймар. Но затем четвертый мяч в ворота тер Штегена отправил Пабло Эрнандес! Забегая вперед, он же оказался и победным.

«Барселона» не сдавалась до последнего и забила еще. Дубль оформил Пике. На большее гостям уже не хватило времени и сил. «Барселона» без Месси уступила «Сельте», упустив возможность возглавить турнирную таблицу Примеры.