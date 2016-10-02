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  • Сенсация дня. «Сельта» выиграла у «Барселоны» с хоккейным счетом 4:3 (ВИДЕО)

Сенсация дня. «Сельта» выиграла у «Барселоны» с хоккейным счетом 4:3 (ВИДЕО)

Неужели для «Барселоны» так важен Месси? Аргентинец не попал в заявку на матч с «Сельтой» из-за травмы паха. В основном составе его заменил Рафинья, но от этого почему-то посыпалась вся команда.

Высоким прессингом «Сельта» с первых минут стала накрывать выход «Барсы» из обороны. Один из розыгрышей мяча закончился перехватом, который воплотил в гол Систо. Уже через десяток минут в воротах каталонцев побывали еще два мяча. Сначала Аспас, который умеет забивать только в Испании, отлично сыграл в контратаке. Затем «Сельте» помог Матье, отметившийся автоголом.

Один гол Жерар Пике в начале второго тайма все-таки отыграл. Голевую передачу, кстати, сделал вышедший на замену Иньеста. Тренерские ходы Энрике начали работать. Через пять минут с пенальти отличился Неймар. Но затем четвертый мяч в ворота тер Штегена отправил Пабло Эрнандес! Забегая вперед, он же оказался и победным.

«Барселона» не сдавалась до последнего и забила еще. Дубль оформил Пике. На большее гостям уже не хватило времени и сил. «Барселона» без Месси уступила «Сельте», упустив возможность возглавить турнирную таблицу Примеры.

Испания. Примера Испания Сельта Барселона
Комментарии (16)
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iron_Savior
1475436812
Уже который матч высокий прессинг дает результат: Байер, Атлетико...теперь вот Сельта
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Legioner-05
1475436885
Барса с Реалом совсем расслабились
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Wolf1000000
1475437032
Что это было
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BAIv
1475437040
Барселона с физруком в овне.... пока его не снимут будет им ППЦ
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ttter
1475437264
Очередной матч гения ротации)))Я не могу понять этого человека
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Azat Hatamow
1475441604
Pique герой матча
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семенчик
1475444102
После ничьи Реала и порожения Спартака, приятная новость!!!!
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Romario Cortez
1475445663
ахаха)))они и в том году проиграли ей)))
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Dgad
1475479644
Тер Штеген начудил,)
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Аристократ Олжик
1475494970
Сельта - гроза Быдалоны!!!
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