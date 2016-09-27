Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Движок, жизнь Рэшфорда, стандартные удары и еще 4 вещи, которые удивят в FIFA 17

Движок, жизнь Рэшфорда, стандартные удары и еще 4 вещи, которые удивят в FIFA 17

Соперничества между FIFA и Pro Evolution Soccer не существует. Нам хочется, чтобы это было дерби в лучших традициях, чтобы компании конкурировали, геймеры-фанаты дрались, а игры выходили день в день, и это было тем событием, которого все ждут. Запал конкуренции EA Sports потушила, лишив Konami крутых лицензий. Если на компьютерах PES еще можно было принарядить в реальные формы и команды с помощью патчей, то на консолях сплошная угадайка. Все эти жуткие «North London» и «Merseyside Red» («Арсенал» и «Ливерпуль», соответственно) и чудовищные фамилии. Осознав, что бороться с EA на рынке лицензий не выйдет, Konami придумала свою нишу – футбол для гиков. Где футбол как сама игра важнее того, что ее окружает. Новая PES 2017 показала, что до идеального симулятора японцам еще далеко.

10 клевых футбольных игр, в которые нужно порубиться

EA Sports, конечно, поглядывает на коллег. Последние несколько лет FIFA даже на консолях проигрывала PES в визуальной составляющей. Движок Ignite выстрелил, но в долгосрочной перспективе оказался слабее Fox Engine, на котором жил PES. Теперь FIFA будет работать на Frostbite 3, последней разработке EA.

Игра стала в разы реалистичнее. Это касается как лиц и экипировки футболистов, так и окружения. Стадионы, погодные условия, газон местами выглядят даже слишком реалистично. Теперь можно добавить дополнительные возможности в РФПЛ: плохое поле с кочками или утопленный под дождем газон. Заключив контракты с некоторыми клубами, EA Sports особенно постаралась в прорисовке лиц того же «Манчестер Юнайтед». У менеджеров английской Премьер-лиги теперь тоже есть портреты.

Игровую механику EA Sports улучшала с помощью реальных футболистов. Марко Ройс «обучал» игру правильным открываниям и интеллекту, Эден Азар – игре корпусом. Антони Марсьяль отвечал за удары и передачи, а Хамес Родригес показал разработчикам идеальное исполнение стандартов. Штрафные, угловые и пенальти полностью переработали, дав игрокам больше свободы. Теперь можно сначала выбрать, куда навесить, и переключиться на нужного игрока. Или бежать к «точке» по своей траектории.

Вратарям добавили умений и прыжков, однако научиться исполнять идеальные дальние удары «на технику» или штрафные по-прежнему не сложно. Если играть за футболистов за 86 пунктов рейтинга, любой удар – потенциальный гол. Но в FIFA 17 хотя бы сложнее добраться до ворот, вызубрив два финта и взяв бегунка.

Скорость игры снизилась, искусственный интеллект поумнел. Партнеры полезнее открываются, поддерживают атаку или помогают в обороне. Но придется учиться играть корпусом. На новом движке этому уделено много внимания, как и стыкам.

Режим Ultimate Team трогать не стали. Проблем тут хватает: сама система, тактика, карточки. Пока «заклеили пластырем» лишние карточки. Игра будет подкидывать задания составить определенную команду – Squad Building Challenges. Слепленные из слабых игроков составы меняются на новые карточки. В остальном добавят классических игроков и сетевые турниры FUT Champions.

Чтобы играть в UT можно было хотя бы 20 часов в сутки, EA Sports выпустила мобильное приложение FIFA 17 Companion. Там и игроков можно покупать, и за составом следить. В следующем году, видимо, появится приложение FIFA 18 GO, где придется искать футболистов по городу.

Анри стал героем компьютерного симулятора NBA 2K 17

Сейчас FIFA 17 предлагает найти себя. В прошлом году режим «История» здорово сыграл в баскетбольном симуляторе NBA 2K. FIFA 17 за такое берется впервые, и основана «История» на карьере Маркуса Рэшфорда. Форвард «МЮ» в прошлом сезоне спокойно ходил в школу, пока вдруг не оказался в роли спасителя команды.

Игра погружает вас в историю Алекса Хантера, и его нельзя ни изменить внешне, ни задать ему крутые характеристики. Придется рубиться на тренировках, учиться общению с прессой и пытаться быть форвардом. Всем этим вы занимаетесь в одиночной карьере, когда прокачиваете своего персонажа или реального футболиста. Теперь фантазировать не нужно.

Зато в обычных режимах «Карьеры» все осталось на прежнем уровне. Реалистичности работе менеджера не прибавилось, хотя проработали систему финансов. В одиночной игре еще важнее показывать результат на тренировках и в матчах. «История» вряд ли затянет на целый сезон, а вот в «Карьеру» многие играют до релиза новой FIFA.

Оценка

Азар Эден Ройс Марко Родригес Хамес Рэшфорд Маркус
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1474974755
По-моему писал ярый фифер... Не знаю, по мне так игра, где можно спокойно укладывать мячи в девятку хоть с 30 метров, без особого напряга, главное чтобы скилл у игрока был, это немного перебор... В остальном, посмотрим, чем стала лучше и стоит ли её юзать вместо pes...
Ответить
RomarioBrazil
1474975978
Игры-услада для малолетних ушлепков!
Ответить
Сергей Свояк
1474980479
А на PS 3 будут выпускать ?
Ответить
keeper012
1474980632
вообще-то по словам ЕА режим истории основан на истории Гари Кейна. А с новых турниров fut champions теперь можно попасть на киберспортивный турнир и бороться за 1 миллион долларов
Ответить
трениришко
1475007324
охрененая футбольная новость
Ответить
Шнюхинс
1475018089
А теперь скиньте где скачать бесплатно
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+