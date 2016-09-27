Движок, жизнь Рэшфорда, стандартные удары и еще 4 вещи, которые удивят в FIFA 17

Соперничества между FIFA и Pro Evolution Soccer не существует. Нам хочется, чтобы это было дерби в лучших традициях, чтобы компании конкурировали, геймеры-фанаты дрались, а игры выходили день в день, и это было тем событием, которого все ждут. Запал конкуренции EA Sports потушила, лишив Konami крутых лицензий. Если на компьютерах PES еще можно было принарядить в реальные формы и команды с помощью патчей, то на консолях сплошная угадайка. Все эти жуткие «North London» и «Merseyside Red» («Арсенал» и «Ливерпуль», соответственно) и чудовищные фамилии. Осознав, что бороться с EA на рынке лицензий не выйдет, Konami придумала свою нишу – футбол для гиков. Где футбол как сама игра важнее того, что ее окружает. Новая PES 2017 показала, что до идеального симулятора японцам еще далеко.

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EA Sports, конечно, поглядывает на коллег. Последние несколько лет FIFA даже на консолях проигрывала PES в визуальной составляющей. Движок Ignite выстрелил, но в долгосрочной перспективе оказался слабее Fox Engine, на котором жил PES. Теперь FIFA будет работать на Frostbite 3, последней разработке EA.

Игра стала в разы реалистичнее. Это касается как лиц и экипировки футболистов, так и окружения. Стадионы, погодные условия, газон местами выглядят даже слишком реалистично. Теперь можно добавить дополнительные возможности в РФПЛ: плохое поле с кочками или утопленный под дождем газон. Заключив контракты с некоторыми клубами, EA Sports особенно постаралась в прорисовке лиц того же «Манчестер Юнайтед». У менеджеров английской Премьер-лиги теперь тоже есть портреты.

Игровую механику EA Sports улучшала с помощью реальных футболистов. Марко Ройс «обучал» игру правильным открываниям и интеллекту, Эден Азар – игре корпусом. Антони Марсьяль отвечал за удары и передачи, а Хамес Родригес показал разработчикам идеальное исполнение стандартов. Штрафные, угловые и пенальти полностью переработали, дав игрокам больше свободы. Теперь можно сначала выбрать, куда навесить, и переключиться на нужного игрока. Или бежать к «точке» по своей траектории.

Вратарям добавили умений и прыжков, однако научиться исполнять идеальные дальние удары «на технику» или штрафные по-прежнему не сложно. Если играть за футболистов за 86 пунктов рейтинга, любой удар – потенциальный гол. Но в FIFA 17 хотя бы сложнее добраться до ворот, вызубрив два финта и взяв бегунка.

Скорость игры снизилась, искусственный интеллект поумнел. Партнеры полезнее открываются, поддерживают атаку или помогают в обороне. Но придется учиться играть корпусом. На новом движке этому уделено много внимания, как и стыкам.

Режим Ultimate Team трогать не стали. Проблем тут хватает: сама система, тактика, карточки. Пока «заклеили пластырем» лишние карточки. Игра будет подкидывать задания составить определенную команду – Squad Building Challenges. Слепленные из слабых игроков составы меняются на новые карточки. В остальном добавят классических игроков и сетевые турниры FUT Champions.

Чтобы играть в UT можно было хотя бы 20 часов в сутки, EA Sports выпустила мобильное приложение FIFA 17 Companion. Там и игроков можно покупать, и за составом следить. В следующем году, видимо, появится приложение FIFA 18 GO, где придется искать футболистов по городу.

Анри стал героем компьютерного симулятора NBA 2K 17

Сейчас FIFA 17 предлагает найти себя. В прошлом году режим «История» здорово сыграл в баскетбольном симуляторе NBA 2K. FIFA 17 за такое берется впервые, и основана «История» на карьере Маркуса Рэшфорда. Форвард «МЮ» в прошлом сезоне спокойно ходил в школу, пока вдруг не оказался в роли спасителя команды.

Игра погружает вас в историю Алекса Хантера, и его нельзя ни изменить внешне, ни задать ему крутые характеристики. Придется рубиться на тренировках, учиться общению с прессой и пытаться быть форвардом. Всем этим вы занимаетесь в одиночной карьере, когда прокачиваете своего персонажа или реального футболиста. Теперь фантазировать не нужно.

Зато в обычных режимах «Карьеры» все осталось на прежнем уровне. Реалистичности работе менеджера не прибавилось, хотя проработали систему финансов. В одиночной игре еще важнее показывать результат на тренировках и в матчах. «История» вряд ли затянет на целый сезон, а вот в «Карьеру» многие играют до релиза новой FIFA.

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