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  • «Цель – подготовить 1600 игроков для сборной России». Как Мутко переделает наш футбол?

«Цель – подготовить 1600 игроков для сборной России». Как Мутко переделает наш футбол?

Для начала Виталий Мутко раскритиковал существующее положение дел: «РФС потратил 100 млн рублей на зарплаты тренеров и развитие инфраструктуры. Мы строим стадионы, а результата нет, вот мы и обратились за помощью в Немецкий футбольный союз». Сам Министр спорта возглавляет РФС с сентября прошлого года, а прежде он работал в этой должности с 2005 по 2009 год.

По совершенно новым методикам уже сейчас начнут работу 35 школ. Внедрять программу будут в возрастной категории игроков от 10 до 14 лет. Первые результаты РФС планирует получить через 8-10 лет. «Сейчас отобрано 7 академий, еще 28 представим позже на исполкоме. С этого и начнем. Нашей главной целью является развитие детского футбола, – убеждает Виталий Мутко. – Сейчас, несмотря на большие инвестиции, результатов в этой области нет. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно перенимать положительный опыт у немцев. К 2020 году уже будет более 1500 футболистов и около 90 тренировочных центров, подготовленных по проекту. Требования к тем, кто согласится, будут жесткими. Но для результатов нужно набраться терпения».

Программа будет реализовываться совместно с adidas Football. Немецкий гигант участвовал в ее разработке и, видимо, еще активнее будет сотрудничать с РФС. Сейчас adidas Group – спонсор организации и сборной России, компания будет участвовать в продвижении Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Кроме того, займется переподготовкой инструкторов-тренеров и тренеров детско-юношеских команд. «Наши партнеры из Минспорта России и РФС рассказали, что система подготовки резерва в детско-юношеских школах требует пересмотра. Будучи заинтересованным в развитии и популяризации футбола в России, adidas активно вовлекся в процесс создания новой методической базы, мы привлекли лучших специалистов DFB, организовали их совместную творческую работу с российскими экспертами», — объяснил генеральный менеджер adidas Football Маркус Бауманн.

Громких обещаний победить хоть на каком-нибудь чемпионате мира или Европы Виталий Мутко не дал. Станислав Черчесов тоже аккуратен в оценках: «Программа позволит сфокусироваться на индивидуальных качествах футболистов. Ее идея в том, что все тренируются по одной методике. Есть вещи, которые должны качественно сказаться на развитии футболистов. В перспективе мы сможем вывести наш футбол на новый уровень».

Немцы будут участвовать в разработке программы. «Как и сейчас в России, 14 лет назад в Германии, была база, но не результат, – провел параллель Томас Рой, руководитель методологического центра Немецкого футбольного союза. – С тех пор мы добились существенного прогресса, подготовили 1300 тренеров, построили 366 тренировочных центров. Россия может пройти тот же путь».

К 2024 году новая методичка будет внедрена в 80 центрах подготовки детско-юношеских тренеров и 2200 футбольных школ. К этому времени 11 300 тренеров будут использовать материалы в своей ежедневной работе, а количество футболистов 17-19 лет, по прикидкам организаторов, должно приблизиться к 1600.

Отменять лимит Мутко не собирается. От идеи сохранить ограничение только в заявке, похоже, решено отказаться. «Любой клуб будет покупать иностранца, а не готовить молодых ребят. В Испании 20 лет был лимит. Но когда система запущена, тогда можно отменять лимит. Но сейчас в чем смысл? Никто не будет отменять лимит на легионеров, говорю, как министр спорта, – отрезал Мутко. – Мы огромная страна, но разбрасываемся талантами. Мы должны за каждого талантливого мальчишку бороться. Сейчас прошли ОИ, фехтовальные школы заполнены. Так же было и после Сочи, дети идут заниматься. Ребята должны понимать, зачем ты пришел в футбол. Или смотреть в негативную сторону, где большие гонорары. Или же быть социально активным, представлять свою страну».

При этом Министр спорта не волнуется по поводу выборов РФС. Мутко уверен в победе: «Если я пойду на выборы РФС, то у меня конкурентов не будет. Меня 90 процентов выбирает. Я не рвусь на пост президента РФС, моя задача — стабилизировать ситуацию. Я никуда не убегаю, я всегда рядом. Какая разница, кто будет президентом?».

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин подтвердил, что Мутко станет главой РФС, потому что его поддерживает Владимир Путин.

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Россия. Премьер-лига Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (31)
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Kulimen
1474549936
Только немцы построили 366 тренировочных центров, а Мутко планирует 90.
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headdevil
1474550735
"Мы строим стадионы, а результата нет" Вот скажите мне, в СССР было больше спортивных объектов чем сейчас? А почему тогда по 50 золотых на Олимпийских играх брали? Мутко никогда спортом даже не занимался, он в этом ноль! Любой профессиональный спортсмен вам скажет, что тренер- половина успеха. Где у нас найти 50 000 тренеров с лицензией как в Германии? Другая половина успеха- народный спорт, а о чем можно говорить, когда у нас спорт вообще никак не пропангандируется, даже новостей спорта нет по центральным каналам. Нет народного спорта, как в Бразилии волейбол и футбол, или как в СССР хоккей был. Толку от этих программ, типа давайте купим Мерседес, скопируем все его детали и назовем Жигули, не поедет, товарищи, не поедет.
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опус 2
1474556098
Первые результаты планируем получить через 8-10 лет ,а там или ишак помрёт ,или визирь сдохнет !
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Чермындыр
1474557840
Пока такие как муток у власти любые программы обречены на распил и откаты
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МЯСО87
1474563377
По первое фото заголовок: ебаный олень!
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санек26
1474565110
простому парню не пробиться в топ
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TUMS
1474583271
А что Мутко не знал об этом 10 лет назад?
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woyser
1474588062
Грядёт очередной распил бабла, а толку будет нех..
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pravda
1474626746
В опросе нет правильного вопроса: - Будет ли программа работать, если финансирование будет растусовано по карманам
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krg-kz
1474637388
Я не думаю что Мутко что то поменяет колоссально. Как бы еще хуже не стало
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