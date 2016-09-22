«Душой на стадионе, телом – на работе». Почему Кубок России оказался никому не нужен

Ноу ворк

Английский язык в Химках никогда прежде не был таким звучным. С появлением стадиона у ЦСКА еврокубки покинули Подмосковье надолго, но именно по-английски пытались говорить фанаты «Динамо». «Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан! Сеньк ю РФС!», – иронизировал баннер на мосту по дороге к стадиону. «Душой на стадионе, телом – на работе», – дополняла его растяжка уже на арене. По официальной информации, матч лидера ФНЛ и участника Лиги чемпионов увидели 3473 зрителя. Пройти на стадион можно было бесплатно. В 14:00 среды не смогли приехать на игру не только болельщики, но и первый состав «Ростова».

«Мы готовились к основе «Ростова», но это не наши проблемы, что соперник решил выставить второй состав. Тренер сказал, что их второй и третий составы играют так же, как и основа», – объяснял игры голкипер «Динамо» Сергей Нарубин. Из известных широкому кругу зрителей игроков «Ростова» до Химок добрались Папа Гуйе, Игорь Киреев, Хорен Байрамян да Саид Эзатолахи. В молодежке «Атлетико», где когда-то капитанил иранец, подбор игроков и то был серьезнее. Многие из молодых игроков «Ростова», возможно, теперь окончательно пропадут из основы. Хотя суть проблем ростовчан принципиально не изменилась.

«Помимо плотного игрового графика, мы испытываем финансовую нестабильность, – намекнул руководству клуба главный тренер Иван Данильянц. – Задолженности по зарплате сохраняются, несмотря на заявления о погашении и выплате денег футболистам. Зарплата за июль была последней. Все задолженности последних трех сезонов остались невыплаченными».

В «Динамо», по слухам, с выплатами тоже есть сложности. Пока наверху никак не разберутся, кому и как руководить клубом, банк ВТБ, владеющий 75% акций, сокращает финансирование. Футболистам смотрины в Лиге чемпионов в ближайшие сезоны не светят, приходится активничать даже в Кубке. Вполне боевой состав, где лишь сменился вратарь и получили отдых Белоруков и Темников, понизил плотность графика «Ростова».

Второй с хвостиком состав «Ростова» посыпался сразу. «Это даже хуже ФНЛ», – удивлялись болельщики, когда гости уже к 18 минуте получили два гола. Папа Гуйе вышел на поле с капитанской повязкой, но не понимал партнеров и медленно реагировал на атаки «Динамо». Простую передачу в штрафную сенегалец прервал автоголом, де-факто закончив матч. Сумасшедший удар Маркелова окончательно унизил «Ростов» и явно впечатлил присутствовавшего на матче Станислава Черчесова.

«Динамовцы» решили окончательно лишить игру статуса официальной, чтобы помочь забить Павлу Погребняку. Вялый конфликт нападающего с руководством помножится на недоверие тренерского штаба и болельщиков. Свой тайм Погребняк провел старательно, но снова без голов. «Тренер сказал после первого тайма, чтоб продолжали так же играть, не останавливались. В перерыве вышел Погребняк, хотели, чтобы Паша тоже забил. Думаю, его голы еще придут», – уверен Владимир Рыков.

«Здесь нет неуважения к турниру, – объясняет Иван Данильянц разгром от команды ФНЛ. – Есть чемпионат России – им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России… В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир».

Ноу стади

Химки в среду должны были стать сейсмоактивной зоной, но визуально полиции было не меньше, чем болельщиков. Даже на местной «Родине», знаменитой церковью возле стадиона, не собрался аншлаг, хотя второй матч начинался в 20:00. «Родина» со времен успешного выступления потеряла лишние трибуны, и теперь хозяева и гости располагаются на одной.

Проблемы «Ростова» сейчас неизвестны «Локомотиву», поэтому Юрий Семин экспериментировал. Дал сыграть Абаеву, молодому Баринову, попробовал Игнатьева на месте правого защитника. «Химки» ответили внедрением в состав новичков-легионеров, среди которых выделялся Сикорски, пять лет отыгравший в дубле «Баварии».

Общая трибуна заполнилась на три четверти лишь ко второму тайму. Полицейские и стюарды скрупулезно досматривали болельщиков: выворачивали карманы, требовали доставать содержимое сумок. «Готовятся к еврокубкам», – шутили фанаты.

Характер встречи мало отличался от того, что происходило на соседнем стадионе несколькими часами ранее. Только здесь доминировала команда Премьер-лиги. Все еще сырой «Локомотив» тяжело продвигался к воротам «Химок». Причем одним из худших игроков первого тайма стал Алексей Миранчук, которого Семин заменил в перерыве. Остальные игроки, впрочем, тоже были малоэффективны. Ндинга и Баринов не находили общий язык, Самедов упирался в защитников, Игнатьев пытался привыкнуть к новой роли, а Хенти просто был оторван от происходящего. Результат сделал Касаев, который достал защитников своей напористостью. Пропустив первый гол, «Химки» совсем поблекли. У «Ростова» есть чемпионат России и Лига чемпионов, «Химкам», видимо, сейчас важнее выбраться с предпоследнего места в ФНЛ.

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