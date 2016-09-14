«Брал ноутбук на природу, чтобы успеть сделать все ставки». Интервью с победителем прошлого сезона КП Романом Чебыкиным

– Вы выиграли беспроводные наушники от Monster. Часто вам везет в конкурсах?

– Вообще нет, впервые выиграл. Раньше в конкурсах прогнозов на разных сайтах даже в десятку не попадал, а в этом сезоне победил. Дебют, можно сказать. Очень рад наушникам, такими никогда не пользовался, интересно попробовать.

– Расскажите о себе.

– Мне 34 года, работаю на заводе, но всю информацию вам не расскажу – рабочая тайна. В свободное время люблю охоту, рыбалку. А живу в Снежногорске, это Мурманская область.

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– Есть ли у вас там футбольный клуб?

– Все очень маленькие. Самый известный, наверное, «Арсенал». Но он только в областных соревнованиях участвует.

– Этот сезон КП был очень длинным. Тяжело было?

– По выходным приходилось всегда брать ноутбук. Представьте, едем на дачу с друзьями, а я с ноутбуком и интернет постоянно ищу, чтобы все ставки успеть поставить. По выходным же было самое пекло. Это не утомляло, но выглядело со стороны, наверное, странновато.

– Не было ощущения, спустя два месяца сезона, что уже надоело?

– Ну, когда я уже выбился в лидеры и был небольшой отрыв, хотелось, чтобы все уже закончилось побыстрее, чтобы я побыстрее уже выиграл. Но вообще да, это был очень большой сезон.

– Вы давно играете в Конкурсе прогнозов?

– Уже года 2-3. Но я обычно очень осторожничаю в ставках, ставлю всегда понемногу, по 100, по 500 болларов. А в этом сезоне решил рискнуть – начал ставить по максимуму. И очки начали прибавляться и прибавляться. А там уже на все ставил по 1000 болларов.

– А в первый дивизион как попали?

– Сразу с первого сезона туда попал.

– На большие коэффициенты ставите?

– Нет, на средние коэффициенты, как правило, 2-3. Ничьи. И на ТБ обычно ставлю.

– У вас были провальные периоды?

– Было как-то матчей 10-15 подряд провалил, но, правда, это не сильно на мне отразилось, потому что я в начале, рискнув, ушел в приличный отрыв. Где-то в 20 тысяч очков. Это меня и спасло в тот не очень удачный период.

– Ваш секрет в том, чтобы ставить много и на все?

– Ну, получилось как-то так. В начале привалило сначала 20 тысяч очков, потом 50 тысяч. И тогда я вообще перестал экономить боллары, ставил, действительно, много. Все равно в этом есть большая доля везения. Долго был на третьем месте, потом парень со второго места пропустил много ставок, и я вырвался на первое.

– Не боялись, что вас обгонят?

– Если честно, нет. У меня не было цели занять первое место. Хотел просто в тройку лидеров войти, я был бы и этому рад. Мне было больше интересно, чем азартно. Но потом, когда уже стал первым, не хотелось никому уступать, конечно. Вообще не ожидал, что окажусь первым.

– Легко ли ставить на матчи РФПЛ?

– Я обычно ставил на ничьи и ТБ. Тяжелее ставить на матчи Бундеслиги, мне кажется, у них и коэффициенты небольшие, и иногда слишком неожиданно все происходит. В российском чемпионате все чуть более предсказуемо.

– Был ли матч, результат которого вас сильно удивил?

– В каком-то товарищеском матче, помню, «Бавария» проиграла. Вот это было неожиданно.

– Ставили на «Ростов» в ЛЧ?

– Да, я ожидал, что они выйдут. Даже несмотря на эту темную историю с Бердыевым-консультантом и всем таким. А вообще голландский чемпионат сейчас не очень сильный, поэтому можно было ожидать, что «Ростов» пройдет.

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– У вас есть любимые клубы?

– В детстве я жутко фанател от «Ювентуса», собирал всякие наклейки, вырезки из газет. Сейчас поспокойнее. Из российских клубов сейчас симпатичнее всего смотрится «Краснодар», мне кажется.

– Вот-вот начнется групповой этап ЛЧ. Какие у вас прогнозы?

– На ЦСКА сложно загадывать. У них группа не очень сильная, но всякое может быть. Думаю, что за второе место могут побороться. «Ростов» только за третье, не больше. А вообще считаю, что участие для них – это уже хорошо. Ничего особенно ждать не стоит.

– Какая у вас все-таки была стратегия в КП?

– Думаю, что стоит держаться коэффициентов 2-3, не ставить на слишком большие, потому что можно все проиграть. Я смотрел на других игроков в десятке, они делали примерно также. И побольше ставить. Я как-то пропустил 10 матчей, отрыв со вторым местом сократился аж на 30 тысяч очков. Опасно пропускать даже день-два. Был и такой случай: я поехал на природу, взял с собой ноутбук, чтобы ставки успеть сделать. А там связь пропала. Пришлось выезжать на дорогу, чтобы поймать связь, интернет и сделать ставки. Это было забавно.

– Кто-то из пользователей написал, что выиграл не человек, а бот. Что ему скажете?

– Ой, да ничего. Ему нечего ответить. Мне в день хватало около получаса-часа, чтобы сделать ставки. Приходил после работы и все спокойно делал. В выходные – чуть побольше, да, но все равно не слишком много. Может, считает, что невозможно столько ставок сделать. Кто его знает.

– Что посоветуете новым игрокам КП?

– Рискнуть в начале. Если повезло, то идешь дальше, ставишь чуть более аккуратно. А если не повезло, то жди следующего сезона.

– Вы играете в «11х11»?

– Все время собираюсь, попробую, как только появится свободное время.

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