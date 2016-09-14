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  • «Брал ноутбук на природу, чтобы успеть сделать все ставки». Интервью с победителем прошлого сезона КП Романом Чебыкиным

«Брал ноутбук на природу, чтобы успеть сделать все ставки». Интервью с победителем прошлого сезона КП Романом Чебыкиным

– Вы выиграли беспроводные наушники от Monster. Часто вам везет в конкурсах?

Вообще нет, впервые выиграл. Раньше в конкурсах прогнозов на разных сайтах даже в десятку не попадал, а в этом сезоне победил. Дебют, можно сказать. Очень рад наушникам, такими никогда не пользовался, интересно попробовать.

Расскажите о себе.

Мне 34 года, работаю на заводе, но всю информацию вам не расскажу рабочая тайна. В свободное время люблю охоту, рыбалку. А живу в Снежногорске, это Мурманская область.

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Есть ли у вас там футбольный клуб?

Все очень маленькие. Самый известный, наверное, «Арсенал». Но он только в областных соревнованиях участвует.

Этот сезон КП был очень длинным. Тяжело было?

По выходным приходилось всегда брать ноутбук. Представьте, едем на дачу с друзьями, а я с ноутбуком и интернет постоянно ищу, чтобы все ставки успеть поставить. По выходным же было самое пекло. Это не утомляло, но выглядело со стороны, наверное, странновато.

Не было ощущения, спустя два месяца сезона, что уже надоело?

Ну, когда я уже выбился в лидеры и был небольшой отрыв, хотелось, чтобы все уже закончилось побыстрее, чтобы я побыстрее уже выиграл. Но вообще да, это был очень большой сезон.

Вы давно играете в Конкурсе прогнозов?

Уже года 2-3. Но я обычно очень осторожничаю в ставках, ставлю всегда понемногу, по 100, по 500 болларов. А в этом сезоне решил рискнуть – начал ставить по максимуму. И очки начали прибавляться и прибавляться. А там уже на все ставил по 1000 болларов.

А в первый дивизион как попали?

Сразу с первого сезона туда попал.

На большие коэффициенты ставите?

Нет, на средние коэффициенты, как правило, 2-3. Ничьи. И на ТБ обычно ставлю.

У вас были провальные периоды?

Было как-то матчей 10-15 подряд провалил, но, правда, это не сильно на мне отразилось, потому что я в начале, рискнув, ушел в приличный отрыв. Где-то в 20 тысяч очков. Это меня и спасло в тот не очень удачный период.

Ваш секрет в том, чтобы ставить много и на все?

Ну, получилось как-то так. В начале привалило сначала 20 тысяч очков, потом 50 тысяч. И тогда я вообще перестал экономить боллары, ставил, действительно, много. Все равно в этом есть большая доля везения. Долго был на третьем месте, потом парень со второго места пропустил много ставок, и я вырвался на первое.

Не боялись, что вас обгонят?

Если честно, нет. У меня не было цели занять первое место. Хотел просто в тройку лидеров войти, я был бы и этому рад. Мне было больше интересно, чем азартно. Но потом, когда уже стал первым, не хотелось никому уступать, конечно. Вообще не ожидал, что окажусь первым.

Легко ли ставить на матчи РФПЛ?

Я обычно ставил на ничьи и ТБ. Тяжелее ставить на матчи Бундеслиги, мне кажется, у них и коэффициенты небольшие, и иногда слишком неожиданно все происходит. В российском чемпионате все чуть более предсказуемо.

Был ли матч, результат которого вас сильно удивил?

В каком-то товарищеском матче, помню, «Бавария» проиграла. Вот это было неожиданно.

Ставили на «Ростов» в ЛЧ?

Да, я ожидал, что они выйдут. Даже несмотря на эту темную историю с Бердыевым-консультантом и всем таким. А вообще голландский чемпионат сейчас не очень сильный, поэтому можно было ожидать, что «Ростов» пройдет.

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У вас есть любимые клубы?

В детстве я жутко фанател от «Ювентуса», собирал всякие наклейки, вырезки из газет. Сейчас поспокойнее. Из российских клубов сейчас симпатичнее всего смотрится «Краснодар», мне кажется.

Вот-вот начнется групповой этап ЛЧ. Какие у вас прогнозы?

На ЦСКА сложно загадывать. У них группа не очень сильная, но всякое может быть. Думаю, что за второе место могут побороться. «Ростов» только за третье, не больше. А вообще считаю, что участие для них – это уже хорошо. Ничего особенно ждать не стоит.

Какая у вас все-таки была стратегия в КП?

Думаю, что стоит держаться коэффициентов 2-3, не ставить на слишком большие, потому что можно все проиграть. Я смотрел на других игроков в десятке, они делали примерно также. И побольше ставить. Я как-то пропустил 10 матчей, отрыв со вторым местом сократился аж на 30 тысяч очков. Опасно пропускать даже день-два. Был и такой случай: я поехал на природу, взял с собой ноутбук, чтобы ставки успеть сделать. А там связь пропала. Пришлось выезжать на дорогу, чтобы поймать связь, интернет и сделать ставки. Это было забавно.

Кто-то из пользователей написал, что выиграл не человек, а бот. Что ему скажете?

Ой, да ничего. Ему нечего ответить. Мне в день хватало около получаса-часа, чтобы сделать ставки. Приходил после работы и все спокойно делал. В выходные – чуть побольше, да, но все равно не слишком много. Может, считает, что невозможно столько ставок сделать. Кто его знает.

Что посоветуете новым игрокам КП?

Рискнуть в начале. Если повезло, то идешь дальше, ставишь чуть более аккуратно. А если не повезло, то жди следующего сезона.

Вы играете в «11х11»?

Все время собираюсь, попробую, как только появится свободное время.

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Комментарии (5)
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Сергей Свояк
1473850046
Спасибо за интервью! ) Я нормально стартанул в этом сезоне. С 70.000 на данный момент добрался до 142746 на 13 часов 45 минуты по МСК. В следующем сезоне гнаться за очками не буду. Буду пробовать ставить только то, что заработал. Чтобы выходить в плюс и по итогам такого месячного эксперимента подсчитать прибыль и переходить на реальные ставки. Думаю, что это вполне возможно. Скажу более - уже нужно. Ибо это лишь тренажёр, а приз всего-то наушники) А при реальных ставках, выхлоп более существенный! ))
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КАРАТ
1473925628
Роман победил заслужено, хотя борьба шла до последних выходных
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BoltCX
1474093452
интересный был сезон. Всем удачи в сентябре.
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roman230582
1475150791
Наушники круть, спасибо Бомбардир
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лёха72
1475653688
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