Без Месси нам невесело. Почему капитан сборной Аргентины не делает ничего дурного

После трех подряд поражений в финалах крупных турниров Лео Месси вознамерился было уйти из сборной Аргентины, однако это решение многие признали поспешным и спрогнозировали, что в сборную Лео еще вернется. Не прошло и пары месяцев, и это действительно случилось – но складывается впечатление, что теперь лучший футболист всех времен будет иногда косить от незначительных матчей в футболке «альбиселесте» по формальным признакам.

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Никто не спорит, что Месси перед игрой с Венесуэлой (которую аргентинцы, кстати, не смогли выиграть – 2:2) почувствовал сильную боль и на самом деле не мог играть; и все же никак не удается сбросить с себя впечатление, что игры за национальную сборную для Лео – скорее обуза, нежели наслаждение. Сейчас Месси делает все, чтобы сыграть с «Алавесом» за «Барселону» в третьем туре Примеры – и есть большие сомнения, делал бы он то же самое, маячь на горизонте не поединок за «сине-гранатовых», а схватка с условной Боливией в высокогорье, когда воздуха в легких не хватает, а желания его вдыхать – и подавно.

Вполне возможно, что на решение Лео вернуться в сборную повлиял кто-то извне – скорее всего, родители; для него самого мотаться через океан ради игр с Венесуэлой и даже с Чили – перспектива не из отрадных. Он привык, что игра за клуб – это бесконечная сиеста, роздых в гамаке и с прохладительными коктейлями; проигрывать финалы, не чувствовать подле себя Суареса и Неймара – ситуация для пятикратного обладателя Золотого мяча едва ли не стрессовая. Да еще и эти унылые отборочные матчи – может быть, вообще обойтись без Месси, Аргентина все равно поедет в Россию, вот тогда пусть и Лео присоединится?

Впрочем, винить Месси в том, что он не горит большим желанием выступать за свою национальную команду, нельзя. В этом случае его неудовольствие от необходимости играть «лишние матчи» – лишь олицетворение одного из трендов в системе футбольных координат XXI-го века. Матчи сборных давно перестали быть лакмусовой бумажкой того, что происходит в мировом футболе; все самые интересные события приходятся на клубные турниры, а на чемпионат Европы и даже на чемпионат мира многие болельщики посматривают с зевотой. Никого не удивляет тот факт, что Поль Погба провалил свое выступление на Евро, а уже через месяц стал самым дорогим игроком в истории футбола. Никого не будоражит тот факт, что сам турнир, на котором провалился Погба, выиграла безликая и, нужно это признать, достаточно посредственная сборная Португалии – на матчи национальных команд мы уже не смотрим с тем интересом, что был хотя бы 15 лет назад.

То же самое и с Месси: как его волосы покрашены в белый цвет, как его левая нога забита татуировкой, так и в вопросе со сборной Аргентины он идет на поводу у мейнстрима – ему эта сборная не очень интересна. Даже Ярослав Ракицкий позволяет себе выкидывать такие штуки – что тогда говорить о Месси, являющемся идеальным олицетворением современного футбольного мира.

Месси не обязательно выигрывать чемпионат мира в России, чтобы что-то кому-то доказать. Он доказал всем и все на самом уровне клубного футбола, и его величие отнюдь не пострадает от того, что в графе «выигранные титулы со сборной» у него будет стоять жирный прочерк. Нужно лишь принять то, что Месси – это тоже человек, и, как все люди, он согласует свое поведение в том числе и с веяниями времени. А веяние сейчас такое, что игра за сборную ничего не решает, а иногда и напрямую вредит твоей клубной карьере – посмотрите на Алексиса Санчеса, который каждое лето загоняет себя до мыльной лошади в яблоках в футболке чилийской команды, а потом по 2-3 месяца не может набрать подобающую его уровню форму, выступая за «Арсенал». Месси готов не рвать жилы ради ненужного ему поединка с Венесуэлой – в современной системе координат игра с «Алавесом» куда важнее. Ворчащим старикам нужно принять этот факт и осознать, что времена тоски по Диего Марадоне остались далеко в прошлом.

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