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    Видео дня. Магический штрафной от Дидье Дрогба


    3.4
    Голосов: 5
    08.09.2016 14:30
    Дидье Дрогба уже 38 лет, но он по-прежнему крут и забивает шикарные голы. Например, со штрафного с помощью заколдованного мяча.

    Матч против «Орландо» закончился для «Монреаля» плачевно – 1:4, зато начинался с этого крутейшего штрафного. Вратарь, конечно, тоже поучаствовал в создании момента, когда неверно оценил «нырок» мяча.

    Впоследствии «Орландо» накидал сопернику четыре гола (чему поспособствовало удаление у хозяев), причем особенно усердствовала другая звезда MLS – Кака, сделавший дубль. Дрогба же не реализовал пенальти. Сезон в Северной Америке в разгаре, «Монреаль» и «Орландо» занимают пятую и шестую строчку в таблице Восточной конференции. Лидер — новорожденный «Нью-Йорк Сити».

    Возможно, самый смешной вратарский автогол в истории

    Восточная конференция (первые шесть клубов играют в плей-офф)

    Западная конференция

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ESPN
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии (14)
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    Pathfinder
    1473335223
    Классный гол!
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    Benifacto
    1473336841
    под мяч он хорошо дал, но тут ошибка вратаря, точней его неопытность...
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    Romio-xxx
    1473340033
    крутанул он его как надо!!Красавчик!!!
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    4agaaa
    1473343110
    Удар хороший, не то что вратарь
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    KWN37
    1473345031
    Мдя-а-а, Акинфей отдыхает...
    Ответить
    18JG
    1473345492
    "Хьюстон", у нас проблемы!
    Ответить
    mihail1980
    1473348198
    вратарь просто игуита
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    ГераХэвиЛОКО
    1473397118
    Это не Ладыгин??
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    ВoВ
    1473409497
    Удар в стиле Дрогба)
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    vasiok74
    1490488638
    талант не пр...срешь.
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