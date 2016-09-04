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  • «У меня ничего нет, я готов был перерезать вены». Как чемпион Европы пришел к эксгибиционизму

«У меня ничего нет, я готов был перерезать вены». Как чемпион Европы пришел к эксгибиционизму

Футболист

Для датского футбола Ларс Эльструп – фигура, если не знаковая, то очень важная. В конце 80-х годов Эльструп был одним из самых успешных футболистов страны. После четырех лет игры за «Раннерс» нападающий перешел в ведущий клуб Дании, «Брондбю». Его сразу заметили селекционеры из Голландии и, не сыграв и десятка матчей в новой команде, Эльструп отправился в «Фейеноорд».

Международная карьера у 23-летнего нападающего не задалась. Голландцы рассчитывали, что Эльструп станет главной звездой команды, но Ларс не выдерживал интенсивных тренировок и скоростей Эредивизие. В 65 матчах он забил всего девять голов и спустя два сезона вернулся в Данию.

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В «Оденсе» началось тяжелое восстановление после стресса от голландских неудач. Эльструп осторожно, избегая травм и лишних карточек, пытался вернуть себе уверенность и начать снова забивать.

Он добился вызова в сборную, пусть и не на позицию основного нападающего. Главный тренер датчан Рихард Меллер-Нильсен знал Эльструпа еще по молодежной команде, которую он возглавлял больше 10 лет – с 1978-го по 1989-й год. В основной команде Нильсен рассчитывал на Ларса как на уже набравшегося опыта форварда, способного выйти на замену и сделать результат.

Эта схема сработала в 1992-м году. Тогда датчане одержали, возможно, самую неожиданную победу в истории чемпионатов Европы. Они вышли из сложнейшей группы, оставив позади Францию и Англию, а в плей-офф победили голландцев и немцев.

Эльструп принес своей сборной три очка в матче с французами, забив на 78-й минуте. Благодаря этой победе датчане заняли второе место в группе, пропустив вперед лишь Швецию. В полуфинале Ларс реализовал пенальти в ворота голландцев – тех самых голландцев, которые в прошлом не смогли раскрыть его футбольный потенциал.

Буддист

После триумфа на Евро с Эльструпом стали происходить странные изменения. Решив, что в футболе он всего уже достиг, Ларс в 1993-м году вступил в буддистскую организацию «Дикие гуси». Он поселился в ее общине «Сердце солнца» в 30 километрах от города Оденсе. Ее ошибочно называют сектой, но на самом деле «Сердце солнца» – это сангха, общий дом буддистских монахов и мирян, желающих обособиться от окружающих. Жители сангхи не отделены от основного учения буддизма и поэтому не являются сектантами.

«Сердце солнца» существует и сейчас. В общине проживает около 60 человек. На официальном сайте монахи приглашают провести в их компании уикенд всего за 450 датских крон (примерно 4 000 рублей).

Неожиданный поступок футболиста вызвал множество разговоров, слухов и комментариев. Но, как это часто бывает, об Эльструпе быстро забыли, и скрываться от папарацци не пришлось.

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Через шесть лет молчания, в 1999-м, Эльструпа арестовали... за эксгибиционизм. Буддизм не привел его в гармонию с самим собой. Напротив, Эльструп рассказывал о неоднократном желании совершить самоубийство: «Я был готов перерезать себе вены. Не хотел больше жить, потому что у меня ничего нет».

По словам бывшего футболиста, община забрала у него все деньги и даже заставила продать золотую медаль чемпиона Европы. После того, как голого Эльструпа арестовали, и он рассказал о последних годах своей жизни, его исключили из общины.

Некогда героя датской сборной решил поддержать «Оденсе», в котором он провел свои лучшие футбольные годы. Но через несколько недель Ларс со скандалом покинул команду, потому что руководство отказалось платить ему зарплату. В его жизни начался новый период.

Эксгибиционист

Ларс Эльструп не признает, что болен. Он считает свой эксгибиционизм формой искусства, близкого к столь популярному в наше время акционизму. В 2012-м году он целый день стоял на одной из улиц Оденсе, окружив себя синей веревкой. По словам Ларса, это символизировало то, что его психическое состояние было ограничено рамками условностей, выйти из которых у него так и не получилось.

До этого в Лондоне Эльструп сидел на Трафальгарской площади в одном нижнем белье. Цель акции – показать, что человеческая нагота – это нормально, и ее не нужно бояться.

Помимо занятий «искусством», Эльструп планировал отправиться в путешествие в Индию, чтобы заново осознать смысл своего существования – но 26 августа этого года он нагишом выбежал на футбольное поле во время матча и начал медитацию, стоя на голове. Значение последней акции триумфатор Евро-1992 пока не объяснил.

Европа Дания
Комментарии (8)
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juvseriy
1472974295
Когда увидел фото подумал что это Бубнов))))
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headvk
1472975920
Бывает)!
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Молчуновский
1472980084
Да, на первой фотографии, как будто Бубнов сидит на камешках.
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15426378s
1472983818
да отправить его в психушку и дело будет сделано, там это могут.
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mihail1980
1472997548
точь в точь бубнов.помоему такая программа есть
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88serega88
1473000427
он еще в Лутоне в Англии играл после возвращения в Данию
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