«Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Отыгрывает один мяч «Аякс». Кудряшов получил красную карточку за фол на Долберге. Пенальти реализовал Классен. Но «Ростов» все равно победил!

Просто обычное табло в Ростове.

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И четвертый есть! Дмитрий Полоз реализует чистый выход один на один. Перед уходом в «Барселону» Силлессен пропускает четыре! От «Ростова»!

Третий гол забивает «Ростов»! Фантастически пробил по воротам Новосельцев, а оказавшийся на пути мяча Нобоа подправил мяч в сетку. Разгром!

Классно начал второй тайм «Ростов»! Голевым ударом отметился Ерохин! 2:0 – это уже серьезное преимущество. Одного гола теперь «Аяксу» не хватит даже для дополнительного времени.

После первого тайма «Ростов» выигрывает у «Аякса» со счетом 1:0. И выигрывает по делу! Всего один опасный момент смогли создать у ворот Джанаева голландские гости. Ростовчане же несколько раз беспокоили Силлессена дальними ударами. Роскошная игра!

Это Сердар Азмун! И это голище! Последовал навес с фланга от Калачева, Азмун переиграл защитников в верховой борьбе и головой отправил мяч в сетку!

К 28-й минуте у нас пока равная игра. «Аякс» создал лишь один по-настоящему опасный момент, да и возник он из-за несогласованности игроков «Ростова». Сесар Навас зачем-то оставлял мяч Джанаеву, а голкипер не успел быстро выйти из ворот. Бертран Траоре подсуетился и пробил, но мяч пролетел выше перекладины.

Классный момент упустил Ерохин. Тактически переиграл Александр защитника, создав себе выход один на один. Но удар пришелся в Силлессена. Чуть позже возможность не реализовал уже Азмун, из выгодной позиции зачем-то искавший передачей Полоза.

Состав «Аякса».

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Состав «Ростова» на матч с «Аяксом».