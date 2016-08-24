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  • «Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Ростов» разгромил «Аякс» в Лиге чемпионов. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Отыгрывает один мяч «Аякс». Кудряшов получил красную карточку за фол на Долберге. Пенальти реализовал Классен. Но «Ростов» все равно победил!

Просто обычное табло в Ростове.

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И четвертый есть! Дмитрий Полоз реализует чистый выход один на один. Перед уходом в «Барселону» Силлессен пропускает четыре! От «Ростова»!

Третий гол забивает «Ростов»! Фантастически пробил по воротам Новосельцев, а оказавшийся на пути мяча Нобоа подправил мяч в сетку. Разгром!

Классно начал второй тайм «Ростов»! Голевым ударом отметился Ерохин! 2:0 – это уже серьезное преимущество. Одного гола теперь «Аяксу» не хватит даже для дополнительного времени.

После первого тайма «Ростов» выигрывает у «Аякса» со счетом 1:0. И выигрывает по делу! Всего один опасный момент смогли создать у ворот Джанаева голландские гости. Ростовчане же несколько раз беспокоили Силлессена дальними ударами. Роскошная игра!

Это Сердар Азмун! И это голище! Последовал навес с фланга от Калачева, Азмун переиграл защитников в верховой борьбе и головой отправил мяч в сетку!

К 28-й минуте у нас пока равная игра. «Аякс» создал лишь один по-настоящему опасный момент, да и возник он из-за несогласованности игроков «Ростова». Сесар Навас зачем-то оставлял мяч Джанаеву, а голкипер не успел быстро выйти из ворот. Бертран Траоре подсуетился и пробил, но мяч пролетел выше перекладины.

Классный момент упустил Ерохин. Тактически переиграл Александр защитника, создав себе выход один на один. Но удар пришелся в Силлессена. Чуть позже возможность не реализовал уже Азмун, из выгодной позиции зачем-то искавший передачей Полоза.

Состав «Аякса».

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Состав «Ростова» на матч с «Аяксом».

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Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов Аякс
Комментарии (43)
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Дон Посей
1472064668
Удачи, Ростов! С Богом....
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Мортус
1472065813
Мля, как же тяжело смотреть на гамновождение бердыевское. ростов в топку.
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Rustam27
1472066539
Где же ты бугагагага ? )))) тебя сегодня снится Азмун ))
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2238331
1472069620
И кто тут ныл про автобус?)))))))))
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Fireman-100
1472071940
Всем недоброжелателям Ростова - сосать!!!!!!! Молодцы ребята!
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Ден 781
1472075440
Браво Ростов !
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Denis SPb
1472075843
Курбан Бекиевич, Ваша марка!!!! Возвращайтесь! Может, хоть сейчас команду обеспечат финансами и расплатятся с долгами! Ростов, вперёд!!! Гордимся!
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Виктор_RnD
1472076109
Манчестер юнайтед в ле ! Ростов в лч ! спартак москва в москве !
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Nesterenko
1472083107
Вспоминаю я как ЦСКА в том году попали в группу и как сейчас Ростов. Ну абсолютно разные случаи, если армейцы просто случайно еле-еле попали в группу, то РОСТОВ показал великолепную игру сегодня. Какой был Ерохин, Полоз, товарищ Слуцкий ну что ты теперь скажешь про российских игроков Ростова, ааа???!!! Да они в сто раз лучше твоих Берез, Фернадесов всяких и Мусой!!!! Они лучшие, а ЦСКА ГОВНО, САМОЕ НАТУРАЛЬНОЕ, ПОТОМУ ЧТО ИМ ВЕЗЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!!! А РОСТОВ И КРАСНОДАР ЭТО ВЕЛИКИЕ КЛУБЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ БИТЬСЯ В ЕВРОКУБКАХ КАК КОМАНДА. УДАЧИ ИМ!!!!!
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Qranat
1472114769
Куда подевались глоры спартаковские, гинеровские и питерские... захлебнулись желчью не оправдавшихся ожиданий позора "Ростова ? Единственный тренер России приведший в ЛЧ сразу ДВА клуба... "Рубин" дважды и теперь "Ростов".. И что-то уже не слышно истерик Гинера о необходимости Бердыеву доказывать свою состоятельность, изменил отношение и признал величие ТРЕНЕРА уже и сам Ловчев, поставив его в один ряд с ГЛЫБАМИ Лобановским и Бесковым. Только один отмороженный Бубнов не может простить Бердыеву оценку его экспертной и профессиональной деятельности как БЕЗДАРЬ, словоблудию которого Бекиевич не уделяет никакого внимания... и это бесит клоуна с отбитой башкой.. Но подкупает солидная реакция Бердыева на изрыгание желчи гинеровскими и спартаковскими решалами - "...Как относитесь, Курбан Бекиевич ?... Ответ - Ничего кроме смеха не вызывает.." Вот так должен реагировать на грязь настоящий МАСТЕР и мужчина. Все-таки, недальновидные у нас политики в Стране... О ЕД не говорю - у них ВСЕ есть, поскольку их поддерживает Власть. Но Зюганов, Жириновский и КО не используют такой момент для возможности повысить свой рейтинг и количество голосов на предстоящих выборах, но тупят... или не имеют такого влияния на бизнес. Все им ситуация предоставляет в Ростове - находите клубу достойного спонсора, приводите его в команду и город и имеете солидный лекторат как минимум в 15-20 тысяч голосов в поддержку своей партии, раз местным властям на интересы своих жителей и болельщиков плевать . А-у, Зюганов, Жириновский - дерзайте и приведите в клуб хоть китайцев и заставьте или уговорите Бердыева вернуться в команду. А бездействию центральной власти и Единой России приходится лишь удивляться - видя какой клуб и команда появилась в России, способная поднять авторитет не только российского футбола, но и всей Страны и так относится безразлично к ее судьбе, лишь из-за того, что не хотят нарушать корпоративные и интересы госкомпаний, привыкших диктовать свои условия регионам, на которые, по-сути, всем наплевать. Грустно, уважаемые. Вернее, за ДЕРЖАВУ обидно. С днем рождения, МАЭСТРО !
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