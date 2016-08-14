«Бавария» выиграла Суперкубок Германии. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии!

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Томас Мюллер увеличивает преимущество «Баварии». Похоже, это уже приговор. Гандикап в два мяча будет тяжело отыграть.

Артуро Видаль открывает счет на 58-й минуте. Владела «Боруссия» инициативой, но не сумела забить. Видаль же дважды за одну атаку пробил по воротам и забил, получив вознаграждение за свою настырность.

Бюрки не позволяет сопернику отличиться.

Классное спасение Нойера из первого тайма.