«Бавария» выиграла Суперкубок Германии. Ключевые моменты (ВИДЕО)

Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок Германии!
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Томас Мюллер увеличивает преимущество «Баварии». Похоже, это уже приговор. Гандикап в два мяча будет тяжело отыграть.
Артуро Видаль открывает счет на 58-й минуте. Владела «Боруссия» инициативой, но не сумела забить. Видаль же дважды за одну атаку пробил по воротам и забил, получив вознаграждение за свою настырность.
Бюрки не позволяет сопернику отличиться.
Классное спасение Нойера из первого тайма.