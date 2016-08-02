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Красивая девушка, которая утешит страдающего Коке

Девушку экс-защитника «Севильи» зовут Мария Лопес Бретон. Футбольной фанаткой она стала благодаря отцу, с которым у нее много совместных фотографий, и так уж вышло, что своего мужчину она повстречала в любимом клубе. У пары не так давно родилась дочь. В целом, Мария – не слишком публичное лицо и при этом не завалена подписчиками, как ее многие подруги. И у нее очень мало селфи, что для молодой девушки не слишком типично.

Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Испания. Примера Испания Севилья Коке
Комментарии (2)
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MU-fanatic
1470151729
одобряю)
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Igreks
1470230857
очень красивая. молодец Коке
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