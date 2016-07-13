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  • «Сезон, чтобы оправдать доверие». Как «Динамо» осваивается в первой лиге

«Сезон, чтобы оправдать доверие». Как «Динамо» осваивается в первой лиге

18:21. Электричка «Москва – Крюково» готовилась к отправке. Немногочисленные опаздывающие панически ускорились, чтобы успеть хотя бы в первый вагон. «Дима, бегом!» – грозно кричала отстававшему сыну мама. Чуть сзади бежали двое молодых мужчин в деловых костюмах. Кажется, среди спешивших были все. Кроме болельщиков «Динамо» – их первые следы удалось обнаружить лишь в третьем вагоне.

«Сколько стоят билеты на Суперкубок?» – интересуется мужик с брутальной щетиной и динамовским шарфом у своего друга. – «А ты что, уже все им простил?» – «Да нет, хочу на Витселя с Вернблумом глянуть». Мужику, видимо, невдомек, что через несколько дней Витсель должен перейти в «Наполи». Не до конца осознавал он и тот факт, что «Динамо» больше нет в РФПЛ. Ощущения, близкие к потере родственника: его уже нет, но кажется, будто он где-то рядом. Особенно в первые дни.

Станция Химки, выход на улицу. «В день матчей наш магазин не работает. Приносим свои извинения!» – как-то довелось увидеть эту табличку в одном из продуктовых. В день матча с «Тюменью» все работали в штатном режиме – футболом в городе и не пахло! По пути на стадион исчез «коридор» из смотрящих исподлобья солдат; где-то на пляжах «Речного Вокзала» загорала конная полиция.

«Снова цветут каштаны; Слышится плеск Днепра...» – громогласным сиплым голосом пел бородатый дедушка около стадиона. Но его шапка с мелочью почти пуста. Под неспешное плескание фонтана мальчишки устроили импровизированную площадку для игры в футбол. «Нуу-у-у!!!» – недовольно развел руками паренек лет 10. «Извините, ухожу!» – пришлось оправдываться вашему покорному слуге, когда проходя мимо, я едва не сорвал острую атаку одной из команд. До дебюта «Динамо» в ФНЛ оставалось каких-то 15 минут, но он их совершенно не волновал. У мальчишек была своя битва!

«Теперь-то билеты достать будет совсем легко; наберется ли хотя бы тысяча зрителей?» – эти мысли прилипали по дороге, словно комар к ноге. Но как только открылся вид на кассы, все стало понятно. Болельщики «Динамо» от команды не отвернулись. Очередь начиналась от прилегающего к стадиону магазину «Дикси»! Некоторые фанаты то и дело посматривали в сторону кассы, в надежде на ускорение процесса. Они настолько хотели заполучить заветный билет, что упустили из виду прошедшего прямо сквозь их ряды Сергея Силкина! «А как бы повели себя болельщики «Спартака» и «Локо»? Поступили бы как динамовцы?» – теперь в голову лезли только такие мысли. Не зауважать болельщиков «Динамо» в тот момент было невозможно!

Половина из них увидела первый момент в матче лишь в повторе. Дмитрий Белоруков неуверенно отпасовал назад, и форвард «Тюмени» Хасан Мамтов едва не вышел один на один с Шуниным. Еще через 15 минут лучший бомбардир ФНЛ все-таки вышел на рандеву с голкипером, но Антон легко выиграл их очную дуэль. Это была последняя возможность «Тюмени» поддержать интригу в матче: все остальное время на поле была одна команда.

Взаимопонимания – особенно на первых минутах – явно не хватало. Но этот недостаток «Динамо» легко скрыло с помощью прессинга, тактической выучки и желания игроков пахать в любой точке поля. Крайние защитники – особенно Григорий Морозов – на первых минутах боялись ходить в атаку. Но как только реалии прошлого сезона перестали мелькать перед Морозовым, молодой динамовец стал наводить настоящую панику на защиту гостей. Григорий Морозов наряду с Тереховым порой забывали вернуться назад. Но там их уже страховал... Кирилл Панченко! Форвард «Динамо» в ряде эпизодов оказывался на фланге защиты. И не просто оказывался – совершил несколько классных отборов!

«Сейчас я выпущу тебя на целых 7 секунд! Устрой на поле настоящий ад, разгроми тут все, Панча» – интернет-мем с обращением Слуцкого стал в народе легендарным. Вчера, чтобы «разгромить тут все», Кириллу понадобилось 4 минуты. Сперва шикарный удар со штрафного, затем – реализация выхода один на один, на классе. «Мо-ло-дец! Мо-ло-дец!» – громогласно провожали «Панчу» свыше 5000 динамовских болельщиков. «Они пришли сюда в рабочий день, поддержали нас. Фанаты у «Динамо» – шикарные!» – подчеркнул Панченко. С ударением на последнее слово.

Команду в раздевалку провожали стоя; у одного из болельщиков покатились слезы счастья. У себя дома «Динамо» не побеждало с ноября 2015: тогда в основе выходил Кокорин, а болельщики еще уважали Погребняка. Оттого победный салют вышел таким мощным. Настолько, что от каждого «удара» по небу жмурились глаза! Да-а, в следующий раз птицы пролетят над «Ареной Химки» еще нескоро!

Кабинет для пресс-конференций почти пуст. В отличие от болельщиков, представители прессы своей многочисленностью не порадовали. Конференц-зал стал своеобразным «третим таймом» для Юрия Калитвинцева. Его главной задачей было не дать игрокам возвести себя до небес. «Эйфории никакой, праздника никакого, поздравили с победой и идем дальше!» – свой последний тест в этот вечер украинец сдал на «отлично»! Помог ему в этом и наставник гостей Александр Ивченко. «Я не буду комментировать игру «Динамо», это сделает мой коллега» – ответил тренер «Тюмени». И сделал это в тот момент, когда все ждали от Ивченко шапкозакидательских речей в адрес «бело-голубых».

22:05. Умиротворенная ночь накрыла Подмосковье. Над городом стояла приятная тишина, которую дополняли проезжавшие где-то вдали машины. Последние продавцы атрибутики складывали свои товары в сумки. Складывали, чтобы вновь принести к «Арене Химки» и предложить болельщикам. Их в следующий раз будет не меньше! После такого праздника сюда хочется возвращаться еще и еще.

Алексей Попов: «У «Динамо» нет адекватного руководства и нормального тренера»

Россия. ФНЛ Россия Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (4)
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1468405367
молодцы парни...баннер грамотный (надо их подстегнуть), хоть и не совсем правда ) Одна жизнь - одна команда!
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FanatSerj
1468407162
Как не странно, но в ФНЛ больше футбола и меньше пафоса по сравнению с РПЛ. Посмотрим как дальше будет.

Ну и стадион, Динамо НУЖЕН свой стадион!!!
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SeregaPisarchuk
1468415535
Отличная статья, с удовольствием окунулся в перипетии матча. Единственный минус - долго пришлось стоять у касс, да и ценник немаленький.
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nik33
1468563596
думаю выйдут.никто не допустит что бы клуб с таким именем и традициями канул в небытие.хотя...про торпедо то же самое говорили...
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