Как Муса и «Лестер» помогут друг другу

Выгода для Мусы

Ахмед Муса давно перерос российский чемпионат. Пора двигаться дальше, а английская Премьер-лига должна стать хорошим плацдармом для роста. Тем более что Мусе нужно и всегда хотелось играть с сильнейшими футболистами. В ЦСКА такой возможности ему предоставить не могли, ведь армейцы выступают в не самом престижном турнире, а в Лиге чемпионов дальше группового этапа обычно не проходят.

Все мы помним, как Ахмед легко расправлялся с обороной сборной Аргентины на чемпионате мира в Бразилии. Муса тогда забил два мяча, показав, что всегда можно сильно прогрессировать, если захотеть. Слуцкий научил нигерийца не только бегать, но и бить по воротам. Для английского футбола, где на первый план выходят скорость и физическая мощь, нигериец подходит идеально. Возможно, что там Ахмед сможет еще больше забивать, а затем заинтересует топовые команды из Европы.

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Выгода для «Лестера»

Сегодняшний «Лестер», конечно, тоже нужно ставить в один ряд с топ-клубами. «Лисы» будут выступать в Лиге чемпионов, где имеют шанс совершить еще несколько маленьких сенсаций. Но для хорошего выступления в Европе необходимо качественное усиление состава. Из всех летних приобретений «Лестера», которые уже оформлены официально, только голкипера Цилера можно считать состоявшимся футболистом для основы. Главным трансфером станет именно Муса.

По ходу предыдущего сезона «Лестер» уже вел переговоры о трансфере Мусы. Но тогда ЦСКА очень хотел выиграть чемпионский титул, поэтому отказался продавать нигерийца зимой. Англичане не отчаялись и приобрели талантливого Демарая Грэя. Тому еще предстоит заявить о себе в футбольном мире и поднабрать физических данных. Ахмед Муса в этом плане выглядит уже состоявшимся футболистом для основы команды. Муса станет лидером «Лестера» и станет определять его игру. 21 миллион евро – вполне адекватная цена за футболиста такого уровня.

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Выгода для ЦСКА

Армейцы привыкли зарабатывать на собственных футболистах. Все началось еще с продажи Жо в «Манчестер Сити», осуществленной почти 10 лет назад. На том трансфере ЦСКА заработал примерно 18 миллионов фунтов. Сам Жо вскоре потерялся в футбольном мире, но деньги из бюджета ЦСКА уже никуда исчезнуть не могли. Такой стратегии по воспитанию и продаже игроков ЦСКА придерживается всегда.

Ахмед Муса приехал в Россию игроком, умеющим бегать всего в двух направлениях. Скорость и выносливость были единственными плюсами юного нигерийца. Но Леонид Слуцкий смог извлечь из них максимальную пользу. Муса попал в Россию за 4,5 миллиона евро, а уезжает, как сообщают СМИ, за сумму почти в пять раз большую. Выгода для ЦСКА в условиях финансового кризиса огромная. Ахмед Муса – не Криштиану Роналду. С игровой точки зрения заменить нигерийца будет сложно, но вполне возможно. Почему-то верится, что уход очередного лидера снова пройдет для клуба безболезненно.

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