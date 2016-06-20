Евро-2016. Сборная Уэльса. Кого стоит опасаться?

Гарет Бэйл – нападающий

Вот уже три сезона Гарет проводит в составе «королевского клуба». За это время лидер Уэльса стал не менее незаменимым игроком и в «Реале», наряду с Криштиану Роналду. Бэйл рванул с места в карьер и в дебютный год завоевал со своей новой командой Кубок Испании, а также одержал победу в Лиге чемпионов, став одним из главных творцов этого успеха.

В 2013-м бывший защитник/полузащитник «Тоттенхема» побил сразу несколько футбольных рекордов: трансфер Гарета является самым дорогим (100 миллионов евро) и самым продолжительным по периоду переговоров в истории. И кто знает, что бы было, если бы в 2009 году Харри Реднап не дал шанс Бэйлу и не передвинул его ближе к атаке?

Сейчас же Гарет и вовсе играет крайнего нападающего, что нисколько не удивительно. Бэйл натренировал рабочую левую ногу не хуже своего кумира-соотечественника Райана Гиггза и забивает за сезон не меньше 15 голов. Его штрафные – главная составляющая страшных снов Криштиану. Это валлиец уже успел доказать на текущем чемпионате Европы (оба мяча были забиты прямыми ударами со штрафных). Забавно, но свой первый гол за главную сборную страны Гарет оформил в отборочном турнире к Евро-2008 в ворота все той же Словакии именно со штрафного (история повторяется).

Помимо этого, Бэйл у большинства ассоциируется с нереальными скоростными данными. Все, должно быть, помнят его забег в финале Кубка Испании против «Барселоны». Техника, точность передач, кроссы, физические данные – все это позволяет игроку заметно выделяться среди итак звездного состава «галактикос». В «Реале» Бэйл входит в тройку лучших по обостряющим передачам, ассистам и успешному дриблингу.

В матче с Россией Уэльсу, как и нам, нужна победа (хотя при некоторых раскладах валлийцев вполне устроит и ничья), поэтому будет настоящая битва за три очка. Стоит признать, что и словаки, и англичане в целом сумели нейтрализовать Бэйла, а пропущенные от него мячи в большей степени на совести вратарей. Игорю Акинфееву, который пока безошибочно играет на линии ворот, нужно постараться в первую очередь правильно выбирать позицию при ударах Гарета. К слову, еще не помешало бы иметь крепкие руки, чтобы мяч не прошил их насквозь. Справится ли с этим вратарь «ЦСКА»? Увидим совсем скоро.

Аарон Рэмзи – центральный полузащитник

Рэмзи является самым молодым капитаном сборной Уэльса. Сразу после полноценного восстановления от тяжелой травмы (открытый перелом ноги) и набора игровой формы Аарон 26 марта 2011 года вывел свою команду на поле с капитанской повязкой в игре против Англии. В «Арсенале» же лидерские качества и результативность особо проявились с сезона-2013/14. С тех пор валлиец входит в число топовых футболистов Европы.

В отличие от Бэйла, позиция Рэмзи никогда не менялась – он истинный центральный полузащитник. За прошедший сезон у Аарона лучший показатель выигранных верховых дуэлей (сравниваются только игроки средней линии). В отборе он немного уступает Коклену, а в обостряющих передачах Касорле. Кроме того, Аарон достаточно грубый игрок: чаще всех фолит, что обусловлено другой статистикой: чаще остальных обыгран в результате дриблинга (как и на данный момент на Евро). Вывод: против Рэмзи следует играть более рискованно, невзирая на грозный статус.

Рэмзи можно считать довольно опытным футболистом, учитывая то, как рано он начал выступать на высоком уровне. Хорошая выносливость и видение поля делают его вдвойне опасным игроком. Сам же он так высказался по поводу заключительной встречи в группе против нашей сборной: «Честно говоря, не могу похвастаться знанием игроков сборной России и команды в целом, но будем работать над этим в ближайшие дни. На ничью играть не будем, мы на нее никогда не играем». Что ж, команду Леонида Слуцкого ничья тоже не устраивает. Посмотрим, чье желание победить окажется сильнее.

Джо Аллен – центральный полузащитник

Аллен в клубе и Аллен в сборной – два совершенно разных футболиста. В Премьер-лиге Джо, к сожалению, лишь игрок скамейки запасных, что не вызывает удивления – конкуренция бешеная (Эмре Джан, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Лукас Лейва). Тогда как в Уэльсе он незаменимый основной полузащитник, на котором строится, прежде всего, оборонительная игра. Впрочем, это не отменяет высокий уровень валлийца, за переход которого в 2013 году «мерсисайдцами» было заплачено 13,5 миллионов фунтов.

Опорник «Ливерпуля» отлично выступает на Евро, проведя уже два матча без замен. По итогам встречи со Словакией Аллен был признан лучшим игроком, да и с Англией отыграл на пределе своих возможностей. Сильные стороны Джо – это точность передач (на ЧЕ – 87,9%) и защитные действия. Еще в родном для себя «Суонси» он запомнился ловкостью в отборе мяча и предельной неуступчивостью. Несмотря на маленький рост и вес, Джо часто выходит победителем из борьбы с более мощными оппонентами. К слову, в нынешнем сезоне другой представитель чемпионата Англии Н’Голо Канте уже доказал, что крепкое телосложение не так важно для хорошей игры в центре поля.

Что касается атаки, то в этом компоненте Аллен значительно уступает как напарникам по «Ливерпулю», так и по Уэльсу. С другой стороны, обострение игры не является приоритетной задачей полузащитника, для этого есть свои исполнители. Тандем Аллен-Рэмзи смотрится просто идеально, если сравнивать личные показатели игроков. Недостатки одного перекрывает другой, и наоборот. В связи с этим, сборной России, сотрясающейся от катастрофических проблем именно в центре полузащиты, сегодня будет очень нелегко.

Евро-2016. Сборная Словакии. Кого надо было бояться