Крах избранных. Причины очередного провала сборной Бразилии

Тренер

Дунга своим авторитетом не вдохновил подопечных и не напомнил им, что такое настоящий бразильский футбол. Он был выдающимся игроком, капитаном сборной, выигравшей Чемпионат Мира в 1994-м и дошедшей до финала во Франции-98. Дунга – представитель той последней чемпионской Бразилии, в лучах славы которой и ныне греются болельщики «избранных». Но Дунга оказался откровенно слабым тренером. Первый этап работы в команде (2006-2010) не был неудачным. Сборная выиграла Кубок Америки, дошла до четвертьфинала ЧМ в ЮАР. Нынешний приход Дунги в сборную – череда провалов. Вылет от Парагвая в 2015-м, отбор на ЧМ, в котором Бразилия пока занимает 6-е место. А теперь еще и поражение от Перу. Команда не вышла из самой слабой группы в этом турнире.

Главный вопрос к тренеру – состав. В США за сборную не выступал Неймар, хотя без него-то можно было обойтись. Но как обойтись без Марсело, Давида Луиса, Дугласа Косты, Фернандиньо, Оскара? Понятно, что кто-то травмирован, кто-то не имеет должной игровой практике в клубе. Но Дунга поменял состав настолько, что в нем не осталось ни одного игрока, который играл в сборной еще два года назад. Не слишком ли это рискованно и самонадеянно?

Отдельно отметим отсутствие Тиаго Силвы. С ним у тренера не заладились отношения, и он сначала лишил футболиста капитанской повязки, а затем и вовсе перестал вызывать в сборную. В итоге – потеря одного из сильнейших центральных защитников в мире. Главный тренер национальной команды обязан подстраиваться под лучших игроков страны, находить компромиссы и собирать сильнейший состав. Дунга сделал ставку на своих любимых и неопытных игроков, а в итоге команду потерял.

Между двумя турнирами

Бразильцы так и не поняли, что им важнее – столетний юбилей континентального кубка или домашняя олимпиада. В каком-то смысле выиграть олимпийские игры (по крайней мере, в футбол) – значит вернуть долг болельщикам за позор на Чемпионате Мира. Из-за этого решили сохранить Неймара до августа. Бразилец считается сильнейшим футболистом страны, и его появление на Олимпиаде – символичный и прибыльный маркетинговый ход.

Попав в такие условия, когда одинаково хорошо выступить на обоих турнирах у них не получалось, бразильцы разделили силы, а Неймара отправили на трибуны делать селфи с Джастином Бибером. Не помогло. И не факт, что поможет на Олимпиаде. Но даже если Бразилия Олимпиаду выиграет, привкус позорного провала на главном американском турнире года останется. И праздновать будет уже не так весело.

Игра

Было логично ожидать, что, не имея в составе большого количества звезд, тренер создаст слаженный коллектив из молодых игроков, которые будут совершать ошибки, но учиться на них, действовать как слаженная команда. Ничего этого на Кубке Америки мы не увидели. Игра сборной диктовалась индивидуальными действиями нескольких игроков. Результат это дало только в матче с Гаити (7-1). Но уж если бы и с Гаити у бразильцев не получилось – пришлось бы закрывать футбол.

Можно оправдываться тем, что у бразильцев просто не получалось завершать атаки, ведь они доминировали все три игры. Да, команда владела мячом. Но уже после невнятной безголевой ничьи с Эквадором стало понятно, что против Бразилии никто и не собирается играть первым номером. Доминировать в футболе – не значит побеждать. Вот бразильцы и не победили. А ставка на лидеров вроде Алвеса, Коутиньо или Габигола в итоге не удалась. Потому что три человека – это не сборная. И даже с Неймаром «командой» эти футболисты не стали бы.

Фортуна

И все же стоит признать, что не во всем виноваты Дунга и футбольная федерация. Бразилия играла с фортуной в безумную южноамериканскую игру, и это ее сломало. Слишком многое в этой сборной диктовалось не футбольными факторами. На домашнем мундиале тяжелейшую травму получил Неймар, и эйфория поддержки трибун вдруг стала давить ответственностью так же сильно, как нападение будущих чемпионов-немцев. В следующем году в Чили Неймар тянул команду весь групповой этап, но в третьем туре был удален. В четвертьфинале Бразилии не хватало нападающего, чтобы сломать сильнейшую в Южной Америки оборону Парагвая. В итоге проиграли по пенальти.

Сейчас вроде бы повезло с группой, в которой не было ни одного претендента на чемпионство. Повезло с Эквадором, когда судья не засчитал гол. Повезло с Гаити, которые не оказали сопротивления. Не повезло только с Перу, когда Руидиас забил рукой. Но что же теперь, считать это главной причиной поражения? Нужно сначала научиться реализовывать моменты, а потом уже искать виновных. Если это потребуется.

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