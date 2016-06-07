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  • Ди Мария трогательно отпраздновал гол, посвященный умершей бабушке

Ди Мария трогательно отпраздновал гол, посвященный умершей бабушке

Ужас от потери близкого человека настиг полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марию прямо перед стартовой игрой на Кубке Америки-2016. У футболиста умерла бабушка. Забив в ворота чилийцев, Ди Мария поцеловал футболку с именем бабушки и надписью «Мне будет сильно не хватать тебя».

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«Она гордилась мной, когда я играл за национальную команду. Моя мама сказала, что я должен остаться в сборной, да я и сам хотел сыграть, чтобы посвятить ей свой успех. Знал, что у меня будет шанс», – признался игрок, так и не сумевший сдержать слез во время послематчевого флеш-интервью.

Аргентина победила Чили 2:1, немного поквитавшись за поражение в финале предыдущего Кубка Америки, но именно трогательное посвящение Ди Марии всколыхнуло бездушный турнир красивых сборных, который пока выдается скудным на забитые мячи и интриги, хоть и представлен множеством отличных команд. Жаль, что самый эмоциональный момент чемпионата пока связан с трагедией в семье футболиста.

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Комментарии (1)
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АртурZaСМ
1465366441
Не очень красивый язык этот испанский... Хотя о вкусах не спорят...
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