Ди Мария трогательно отпраздновал гол, посвященный умершей бабушке

Ужас от потери близкого человека настиг полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марию прямо перед стартовой игрой на Кубке Америки-2016. У футболиста умерла бабушка. Забив в ворота чилийцев, Ди Мария поцеловал футболку с именем бабушки и надписью «Мне будет сильно не хватать тебя».

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«Она гордилась мной, когда я играл за национальную команду. Моя мама сказала, что я должен остаться в сборной, да я и сам хотел сыграть, чтобы посвятить ей свой успех. Знал, что у меня будет шанс», – признался игрок, так и не сумевший сдержать слез во время послематчевого флеш-интервью.

Аргентина победила Чили 2:1, немного поквитавшись за поражение в финале предыдущего Кубка Америки, но именно трогательное посвящение Ди Марии всколыхнуло бездушный турнир красивых сборных, который пока выдается скудным на забитые мячи и интриги, хоть и представлен множеством отличных команд. Жаль, что самый эмоциональный момент чемпионата пока связан с трагедией в семье футболиста.

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