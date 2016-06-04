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    Женская сборная Австралии проиграла 15-летним юношам


    3
    Голосов: 2
    04.06.2016 16:00
    Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла». «Бомбардир» рассказывает, как такое вообще могло получиться.

    Женским футбольным командам частенько приходится проводить товарищеские матчи с мужскими командами. Иногда возникают проблемы с организацией, а то и просто достойных соперников среди сопоставимых коллективов не находится. Так получилось, что оппонентами женской сборной Австралии стали подростки из «Ньюкасл Джетс». 15-летние мальчуганы так резво носились по полю, что не оставили австралийкам шансов, обыграв их со счетом 7:0.

    Поражение списали на недостаток игровой практики. Якобы девушки не готовы на данном этапе подготовки выступать в таких играх. При этом у команды не было сразу нескольких ключевых футболисток. Однако все это ничуть не является оправданием той безвольной игры, которую показала сборная Австралии. И хотя до этого австралийки уже играли с этими же подростками вничью 2:2, игроки «Ньюкасла» показали, что футбол – во многом мужской вид спорта. Мужчины здесь все равно имеют преимущество, даже если они младше своих соперниц.

    Один из тренеров команды Гари ван Эгмонд призвал не критиковать собственных подопечных. «Юноши из «Ньюкасла» были очень хороши. Мы хотели протестировать девушек, но эти парни сыграли сегодня просто бесподобно», – отметил тренер. Теперь сборной Австралии предстоят товарищеские игры уже с женскими коллективами.

    Мокрое техасское дерби. Как в МЛС пытались играть в одной большой луже

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, The Huffington Post
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии16
    ...
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 5 июня 2016, 05:06

      бред, сука, бред бред бред!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 5 июня 2016, 00:28

      Нормально так - 7-0
      Это не уступила, а про....летела как фанера ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      unikol 4 июня 2016, 20:39

      Мягко выражаясь(просили - Будьте дружелюбны и вежливы!) это просто туфта!
      Какую то команду выдают за сборную...Команда официальной сборной Австралии в это время играла со сборной Новой Зеландии и выиграла 2:0.
      Во-вторых, не указана точная дата проведения матча и...Поражение списали на недостаток игровой практики. Якобы девушки не готовы на данном этапе подготовки выступать в таких играх. При этом у команды не было сразу нескольких ключевых футболисток.
      Короче - туфта новость.

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 июня 2016, 19:51

      В следующий раз пускай попробуют с 13-летними сыграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июня 2016, 19:09

      Поимели австралиек!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июня 2016, 19:07

      не правильно это

      0
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      Рейтинг: +11

      орфей1 4 июня 2016, 18:19

      видео есть ?

      1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 4 июня 2016, 17:48

      сыграли бы лучше с немками. они бы показали этим малолеткам, как снимают немецкое порно!!!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 июня 2016, 16:44

      парни норм!)))поставили на место женщин,для которых не создан футбол в принципе!

      3
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > MU-fanatic 4 июня 2016, 19:10

      любая обыграет тебя, из этой сборной

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ewgen1986 4 июня 2016, 19:16

      откуда ты можешь знать)))???если че я любитель и не сомневаюсь,что сыграл бы хуже 15 летних подростков))

      -1
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 4 июня 2016, 16:36

      Выиграли и выиграли, что такого то ??? Вон Бразилия на домашнем ЧМ тоже так сосала.... Все бывает :-)

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > LOKOfanatik19 4 июня 2016, 17:00

      Австралия одна из сильнейших женских сборных мира, чемпионки мира, а эксперимент очень даже интересный получился

      0
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > ufos73 4 июня 2016, 18:06

      Так они играли же уже... так что, не в первой уже...
      Бразилия тоже не последняя команда в мире... это, если что :-)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > LOKOfanatik19 4 июня 2016, 21:03

      Женская бразилия так себе, 15 летние переньки, это уровень "мужиков" со двора, вот и получается, что женский футбик дворовый.

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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > ufos73 5 июня 2016, 05:07

      Бразилию, я привел мужскую... если что

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