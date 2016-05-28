Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • За «Атлетико». Почему Фернандо Торресу нужна победа в Лиге чемпионов

За «Атлетико». Почему Фернандо Торресу нужна победа в Лиге чемпионов

Любой футболист однажды обязательно падает на дно. Просто у некоторых планка этого дна находится выше, чем у других – потолок. Где было дно Фернандо Торреса? Ответ даст момент, когда Торрес в одном из матчей обыграл вратаря «МЮ» и умудрился пробить мимо пустых ворот. Показательный промах, в котором кроется секретный ингредиент всей карьеры Торреса, остался в жизни испанца настоящим клеймом. «Фернандо Торрес ? Это же тот мазила», – едва ли не каждый болельщик обязательно хоть раз ловил себя на мысли, что Фернандо Торрес для него перестал быть топовым игроком. Более того, даже сам Фернандо точно понимал и осознавал, что до великого не дорос, а классным считаться перестал. Мысли грустные, но надежду не убивающие.

Фернандо Торрес скатился не за день-два. Его психология уничтожила себя сама. Добиваться успеха у Фернандо лучше всего получается в сборной Испании. Поэтому он не чувствовал за собой права пропускать международные турниры и матчи даже по причине травм. Герой Испании хотел сделать лучше всем, играя с травмой на чемпионате мира. Но у него ничего не получилось. Испания, вроде бы и не хотевшая избавляться от своего лидера, страдала, играя с Торресом хуже, чем без него. На Евро-2016 Фернандо Торрес уже точно не поедет. И причина тут кроется не в травмах, а в решении Дель Боске, научившегося на ошибках прошлых лет. Но еще несколько лет назад именно Торрес считался лидером «фурии». Не выдерживая планку, звездный игрок уничтожал сам себя.

Ценник в 50 миллионов, когда Фернандо сбагрили из «Ливерпуля» в «Челси», добил Торреса окончательно. «Челси» совершил едва ли не самый серьезный трансферный промах в своей истории. С клубом Торрес стал выигрывать трофеи, но как пробка вылетел из сборной. Возвращавшийся в клуб ветеран Дидье Дрогба приносил больше пользы, чем казавшийся звездой Фернандо Торрес. Гол испанца в полуфинале Лиги чемпионов, когда его «Челси» прошел «Барселону», является едва ли не единственным светлым моментом лондонской карьеры Фернандо. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы, одновременно являясь победителем чемпионатов мира и Европы. Но болельщики не видели Фернандо достойным всех этих наград. Один гол «Барселоне» не улучшил общее провальное впечатление от игры испанца в составе «Челси».

Переход в «Милан» можно было даже не вспоминать. В Италии Фернандо просто существовал, мысленно прося всех вокруг надавить на «Атлетико», чтобы мадридский клуб зачем-то подобрал своего заблудившегося сына. Надо сказать, что в Мадриде поступили рискованно, но разумно. Никаких серьезных денег за Торреса не отдавали, впихнув «Милану» бесполезного Черчи. А спящий гигант (не Роман Павлюченко) неожиданно проснулся. Полгода ушло на адаптацию и возвращение к жизни, а в нынешнем сезоне Торрес снова начал забивать и даже отдавать крутые голевые передачи. Давно ли мы видели его таким счастливым и уверенным в себе?

Это покажется смешным, но с «Атлетико» Торрес пока выиграл всего один трофей. В начале века он стал победителем Сегунды с клубом, тогда еще и не мечтавшим об успехе в Лиге чемпионов. Диего Симеоне в те годы носился по полю в нескольких метрах от Фернандо, зарабатывавшего репутацию на капитанскую повязку. Уже тогда Фернандо Торреса болельщики «Атлетико» боготворили и были готовы носить на руках. В то время он был лицом мадридского клуба, но не слишком правильно говорить, что сейчас Торрес перестал таковым считаться. На Фернандо ходят смотреть болельщики, а он окупает их потраченные деньги красивой игрой и полной самоотдачей. Осталось только пополнить трофейную копилку.

«Я выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Но в этом клубе я не чувствовал себя дома. В «Атлетико» я по-настоящему счастлив, а победа в предстоящем финале станет для меня большим достижением», – откровенно поделился своими переживаниями сам Торрес. В «Атлетико» все восхищаются Гризманном, превозносят Облака, хвалят юного Сауля. Но самые преданные болельщики ценят именно его – Фернандо Торреса. За последние несколько сезонов Торрес выслушал столько насмешек над собой, что любой бы на его месте поспешил закончить с футболом. Однако Фернандо не только продолжает каждым проведенным матчем доказывать миру свой класс, но и приносит при этом пользу родному «Атлетико».

Летом Фернандо Торрес может вообще отправиться отдыхать. Но испанские издания утверждают, что «Атлетико» уже согласовал двухлетний контракт с футболистом, пока еще выступающим в клубе на правах аренды. Фернандо наработал на это соглашение собственным трудом, а победа в Лиге чемпионов должна стать ярким и логичным завершением истории. Концом этакого сказа о том, как вернуться домой, очиститься от позора и осчастливить десятки тысяч людей.

За «Реал». Почему Хамесу Родригесу нужна победа в Лиге чемпионов

10 самых красивых голов в финалах Лиги чемпионов

Лига чемпионов Лига чемпионов Атлетико Реал Торрес Фернандо Симеоне Диего
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kachan63
1464428322
Сегодня буду болеть за "матрасов"!
Ответить
Madridist05
1464429005
Кто за кросивый футбол ставти лайки
Ответить
SERG63
1464432767
Зидан бы тоже не отказался от победы в ЛЧ теперь у руля Реала.
Ответить
andreyd57
1464441833
Болею за Торреса!
Ответить
BoltCX
1464450249
Не люблю Торреса но болеют за атлетико
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+