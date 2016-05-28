За «Атлетико». Почему Фернандо Торресу нужна победа в Лиге чемпионов

Любой футболист однажды обязательно падает на дно. Просто у некоторых планка этого дна находится выше, чем у других – потолок. Где было дно Фернандо Торреса? Ответ даст момент, когда Торрес в одном из матчей обыграл вратаря «МЮ» и умудрился пробить мимо пустых ворот. Показательный промах, в котором кроется секретный ингредиент всей карьеры Торреса, остался в жизни испанца настоящим клеймом. «Фернандо Торрес ? Это же тот мазила», – едва ли не каждый болельщик обязательно хоть раз ловил себя на мысли, что Фернандо Торрес для него перестал быть топовым игроком. Более того, даже сам Фернандо точно понимал и осознавал, что до великого не дорос, а классным считаться перестал. Мысли грустные, но надежду не убивающие.

Фернандо Торрес скатился не за день-два. Его психология уничтожила себя сама. Добиваться успеха у Фернандо лучше всего получается в сборной Испании. Поэтому он не чувствовал за собой права пропускать международные турниры и матчи даже по причине травм. Герой Испании хотел сделать лучше всем, играя с травмой на чемпионате мира. Но у него ничего не получилось. Испания, вроде бы и не хотевшая избавляться от своего лидера, страдала, играя с Торресом хуже, чем без него. На Евро-2016 Фернандо Торрес уже точно не поедет. И причина тут кроется не в травмах, а в решении Дель Боске, научившегося на ошибках прошлых лет. Но еще несколько лет назад именно Торрес считался лидером «фурии». Не выдерживая планку, звездный игрок уничтожал сам себя.

Ценник в 50 миллионов, когда Фернандо сбагрили из «Ливерпуля» в «Челси», добил Торреса окончательно. «Челси» совершил едва ли не самый серьезный трансферный промах в своей истории. С клубом Торрес стал выигрывать трофеи, но как пробка вылетел из сборной. Возвращавшийся в клуб ветеран Дидье Дрогба приносил больше пользы, чем казавшийся звездой Фернандо Торрес. Гол испанца в полуфинале Лиги чемпионов, когда его «Челси» прошел «Барселону», является едва ли не единственным светлым моментом лондонской карьеры Фернандо. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы, одновременно являясь победителем чемпионатов мира и Европы. Но болельщики не видели Фернандо достойным всех этих наград. Один гол «Барселоне» не улучшил общее провальное впечатление от игры испанца в составе «Челси».

Переход в «Милан» можно было даже не вспоминать. В Италии Фернандо просто существовал, мысленно прося всех вокруг надавить на «Атлетико», чтобы мадридский клуб зачем-то подобрал своего заблудившегося сына. Надо сказать, что в Мадриде поступили рискованно, но разумно. Никаких серьезных денег за Торреса не отдавали, впихнув «Милану» бесполезного Черчи. А спящий гигант (не Роман Павлюченко) неожиданно проснулся. Полгода ушло на адаптацию и возвращение к жизни, а в нынешнем сезоне Торрес снова начал забивать и даже отдавать крутые голевые передачи. Давно ли мы видели его таким счастливым и уверенным в себе?

Это покажется смешным, но с «Атлетико» Торрес пока выиграл всего один трофей. В начале века он стал победителем Сегунды с клубом, тогда еще и не мечтавшим об успехе в Лиге чемпионов. Диего Симеоне в те годы носился по полю в нескольких метрах от Фернандо, зарабатывавшего репутацию на капитанскую повязку. Уже тогда Фернандо Торреса болельщики «Атлетико» боготворили и были готовы носить на руках. В то время он был лицом мадридского клуба, но не слишком правильно говорить, что сейчас Торрес перестал таковым считаться. На Фернандо ходят смотреть болельщики, а он окупает их потраченные деньги красивой игрой и полной самоотдачей. Осталось только пополнить трофейную копилку.

«Я выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Но в этом клубе я не чувствовал себя дома. В «Атлетико» я по-настоящему счастлив, а победа в предстоящем финале станет для меня большим достижением», – откровенно поделился своими переживаниями сам Торрес. В «Атлетико» все восхищаются Гризманном, превозносят Облака, хвалят юного Сауля. Но самые преданные болельщики ценят именно его – Фернандо Торреса. За последние несколько сезонов Торрес выслушал столько насмешек над собой, что любой бы на его месте поспешил закончить с футболом. Однако Фернандо не только продолжает каждым проведенным матчем доказывать миру свой класс, но и приносит при этом пользу родному «Атлетико».

Летом Фернандо Торрес может вообще отправиться отдыхать. Но испанские издания утверждают, что «Атлетико» уже согласовал двухлетний контракт с футболистом, пока еще выступающим в клубе на правах аренды. Фернандо наработал на это соглашение собственным трудом, а победа в Лиге чемпионов должна стать ярким и логичным завершением истории. Концом этакого сказа о том, как вернуться домой, очиститься от позора и осчастливить десятки тысяч людей.

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