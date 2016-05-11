Зачем Матс Хуммельс понадобился «Баварии»

Надежность

Пепу Гвардиоле в нынешнем сезоне сложно завидовать. В роли центрального защитника ему частенько приходилось использовать даже латераля Хуана Берната. Талантливого Джошуа Киммиха опускали вниз из опорной зоны, Сердара Таски взяли в аренду из «Спартака». Такие экстренные решения вызваны тем, что в «Баварии» наблюдалась ощутимая нехватка центральных оборонцев высокого уровня. Бенатиа уже не показывает той надежности, Бадштубер постоянно травмирован. Остается один Боатенг. Но если из игры вылетал и он, «Бавария» сразу давала слабину.

Приобретение Хуммельса должно решить эту проблему. Матс давно зарекомендовал себя надежным игроком, еще и неплохо действующим у чужих ворот. Хуммельс и Боатенг будут дополнять друг друга в команде Анчелотти. Тем более что при новом главном тренере команда наверняка отойдет от тики-таки. Для других моделей игры присутствие Хуммельса будет значительно полезнее и интереснее.

Лидерство

Многие болельщики наверняка сочтут переход Матса в «Баварию» большим предательством. Так уже было с трансферами Гетце и Левандовски. Их потом отказались тепло принимать в Дортмунде за уход в стан главного конкурента. Ситуация с Хуммельсом тоже похожа на эти случаи. Однако надо понимать, что при всем видимом предательстве, которое витает перед глазами фанатов «Боруссии», Матс в «Боруссии» сделал себя сам. По натуре Хуммельс является лидером, постоянно идущим вперед. Не зря же в «Боруссии» Матс удостоился капитанской повязки. Лучшим игрокам «Баварии» часто не хватает лидерских качеств в трудной ситуации. Матс Хуммельс восполнит эти недостающие потери.

Энтузиазм и мотивация

«Бавария» в последнее время выиграла уже столько трофеев, что у игроков команды может начать пропадать мотивация. Матс Хуммельс к таковым точно не относится. За свою карьеру в «Боруссии» немец выиграл считанное количество трофеев, поэтому голоден для завоевания новых высот. Одной из причин перехода Хуммельса в «Баварию» как раз и называлась его тяга к титулам, которую «Боруссия» удовлетворить не могла. Немецкий защитник способен мотивировать не только себя, но и партнеров по новой команде. Еще парочку трофеев «Бавария» сможет завоевать с горящими глазами.

Доверие и дружба

При этом Хуммельс – честный человек, сразу сообщивший о своих намерениях руководству «Боруссии». Он не вел никаких переговоров за спиной у руководства, а просто поставил клуб перед фактом. Для Дортмунда Хуммельс сделал уже слишком много. В этой команде он дорос до капитанской повязки, которую получил не только за лидерские качества. Хуммельс всегда был одним из гарантов хорошей атмосферы в коллективе. В «Баварии» Пепа Гвардиолы в последнее время было слишком много склок и конфликтов. Анчелотти же никогда не любил, когда у него под носом кто-то с кем-то враждует. Матс Хуммельс – идеальный игрок для уравновешенного тренера.

Ослабленный конкурент

В нынешнем сезоне дортмундская «Боруссия» до 33-го тура сохраняла интригу в чемпионате. Прогресс, если брать ситуацию в последние несколько сезонов. Дортмундцы оправились от потерь и вроде бы были готовы снова возродить интригу в чемпионате. «Бавария» решила воспользоваться ситуацией и ослабить конкурента. Хуммельс дал слабину и затосковал по родной команде, а «Баварии» просто оставалось удовлетворить финансовые аппетиты Дортмунда. Благо, что «Боруссия» не могла потребовать за трансфер Хуммельса слишком много денег. Теперь же можно смело утверждать, что потерю лучшего игрока Дортмунд просто так не переживет. «Бавария» снова не слезет с вершины, а Хуммельс наконец-то начнет выигрывать трофеи.

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