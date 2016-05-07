«В конце моей карьеры люди найдут себе новую жертву». Асамоа Гьян – футболист, которого никто не любит

Гана

У Асамоа Гьяна не было родственника, который перевез бы его во Францию, как это обычно бывает с будущими африканскими звездами футбола. У Асамоа Гьяна не было связей в руководстве какого-нибудь европейского клуба. Его отец не был главным скаутом «Милана», как у Обамеянга.

Гьян родился в огромном городе Аккра, южной столице ганской республики. Попасть в Европу он мог только самым тяжелым путем – через академию. Ему было на кого ровняться – старший брат Баффур в 1997м уехал играть в Грецию. Футбольная судьба потом долго таскала Баффура по восточной Европе – поиграл в Чехии, потом даже съездил в Россию.

Родители всегда ставили старшего брата в пример: вот, выбился в люди, уехал в Европу, зарабатывает деньги. Асамоа знал, что ему тоже надо как можно скорее уехать. Мечтал когда-нибудь зарабатывать еще больше чем брат, обеспечивать семью. Уже потом он сам будет постоянно помогать брату: вытащил его в сборную, помог выйти из тюрьмы, когда тот избил журналиста, нашел хорошо оплачиваемое место в чемпионате ОАЭ.

Младший брат пошел по стопам старшего. Сначала получил высшее образование в академии Аккры. Настояли родители. Все-таки, если с футболом не получится, с высшим образованием прожить в столице легче. Но уже там Гьян начал играть за футбольную команду академии. После окончания учебы его позвали в столичный клуб «Либерти». Не то чтобы он был выдающимся игроком, туда брали многих. Да и помнили там, как хорошо играл старший Баффур, вот отец и договорился с тренером.

Асамоа целый сезон играл в национальном чемпионате. Большая редкость: обычно те, кто начинают играть в Африке, там навсегда и остаются. Но у Гьяна был сложным путь. В Гане он был одним из лучших. В 17 лет пробился в сборную, став самым молодым игроком, забившим за национальную команду. А в Италии в эти годы осваивали африканский рынок футболистов – вот он и попал в поле зрения скаутов «Удинезе». И уже в 2003 поехал в Италию.

Италия и Франция

Всего на Апеннинах Гьян провел 4 года. В первом сезоне в составе закрепиться не смог, сыграл всего один раз. Отправили в аренду в Серию Б. В «Модене» за два года забил 15 голов. Гьян никогда не блистал на клубном уровне, спокойно прогрессировал, но лучшим из лучших не был. Вернувшись из аренды, забил за «Удинезе» скромные 10 мячей, а потом получил тяжелую травму и выбыл на целый сезон.

В итальянском клубе окончательно разочаровались в африканце и решили от него избавиться. Он так и не стал новым Дрогба или Это'О, а меньшего от него, как водится, не ждали. Куда удобнее всего продавать африканских нападающих среднего уровня? Конечно, во Францию. Гьян уехал в «Ренн».

До этого, кстати, чуть не перешел в «Локомотив», но в последний момент сделка сорвалась, и в итоге Асамоа так и не поиграл в чемпионате России. В отличии от своего брата, который тогда колесил по нашей стране с раменским «Сатурном».

Асамоа Гьян всегда был предан своей сборной. Он не имел, как многие африканцы, возможности играть за Францию или Германию. И вряд ли хотел. Именно в Гане он сформировался как футболист. И именно переживания от своих неудач в сборной в конечном итоге разрушили его карьеру.

Но в 2006-м Гьян еще не думал о неудачах. Он был на высоте. Стал первым ганским футболистом, забившим гол на чемпионате мира. Да к тому же этот гол на 68-й секунде в ворота Чехии оказался самым быстрым в истории ганского футбола. О Гьяне говорила вся страна.

Во Франции Асамоа не стал звездой, но в старте закрепился и во втором сезоне уже был лучшим бомбардиром клуба. «Ренн» при этом закончил сезон на девятом месте.

ЮАР

Гьян выстрелил на ЧМ-2010. То ли помог родной континент, то ли просто к тому моменту Асамоа вышел на пик своей игровой формы. Но именно он, еще не капитан, а просто перспективный нападающий, вытащил свою команду в плей-офф.

Играли с США. Гана быстро забила, но во втором тайме упустила преимущество и еле дотянула до дополнительного времени. Уже на третьей минуте овертайма Гьян забил и вывел свою команду в четвертьфинал.

В четвертьфинале – одна из лучших на том турнире сборная Уругвая с Форланом, Муслерой, Перейрой, Кавани и Суаресом. Гана играла за всю Африку. А на стадионе казалось, что вся Африка гудит в вувузелы, поддерживая ганцев. Сама игра – до предела тяжелая. Ничья 1-1 после 90 минут. Но на последних секундах овертайма ганцы, уставшие и измученные южноамериканскими атаками, все же бросаются на штурм уругвайской штрафной.

120-я минута матча. Вратарь Муслера уже не контролирует ворота. Удар – но на пути встает Суарес. Не дотягиваясь до мяча головой, он играет рукой. Удаление, пенальти. Гану от исторического для всей Африки выхода в полуфинал отделяет лишь один удар по воротам. Бить идет лучший – Асамоа Гьян подходит к мячу, наносит удар после короткого разбега – и попадает в перекладину. На этом овертайм заканчивается. В серии пенальти Гьян забил, но от поражения это не спасло. Гана не прошла в полуфинал, а Асамоа стал главным виновником этой неосуществленной африканской мечты.

Англия и Арабские Эмираты

После трех мячей и удачного чемпионата мира Гьян был продан в «Сандерленд» за 15 миллионов евро. Но Асамоа не утешили ни новый контракт с командой из лучшей лиги мира, ни капитанская повязка в сборной.

Для него клубы никогда не были на первом месте. А неудачи в сборной Гьян воспринимал слишком болезненно. И параноидально боялся критики. Еще в 2008-м сборную ругали за неубедительный матч против Намибии. Гьянам было так стыдно, что братья уже собрали вещи и хотели покинуть расположение команды. Тогда остальные игроки уговорили остаться.

В Англии играл неплохо. В 30 матчах забил 10 голов. Но прогрессировать и строить карьеру в Европе после «провального» чемпионата мира не захотел. Тут появился шанс уехать в ОАЭ.

Сам Гьян объясняет свое решение тем, что хотел пожить в Азии, изучить азиатский футбол. Конечно, ему никто не верит. Принято считать, что Асамоа просто струсил или решил подзаработать. Ведь он имел шансы показать себя, мог прогрессировать и дальше. Но Гьян думал, что подвел свою страну, свой континент. Проще было все бросить и уехать на заработки.

В Арабских Эмиратах Гьян впервые стал чемпионом. Дважды подряд. «Аль-Айн», его новый клуб, – теперь сильнейшая команда в ОАЭ. И стала такой как раз после подписания Асамоа. Там он забил 73 мяча в 65 матчах. Но никакой славы от этого не поучил. О Гьяне сейчас пишут только в статьях вроде «слишком рано уехавшие зарабатывать деньги», «пропавшие с наших радаров» и «так и не раскрывшиеся». Асамоа на эти статьи в общем-то наплевать.

Вроде бы он, завязав с европейским футболом, начал спокойную жизнь. Но тут снова начались неудачи в сборной.

Гьян изо всех сил хотел стать хорошим капитаном национальной команды, ради которой он и играл в футбол. В 2012-м на Кубке Африки Гана была очень близка к победе. В полуфинале играли с Замбией. Проигрывали 0:1. Снова пенальти. Снова идет бить лучший, теперь уже капитан. Снова Гьян промахивается.

Дальше – шутки о том, что не умеет бить пенальти, что только в ОАЭ и может забивать, что вроде как именно он-то и мешает сборной наконец победить. Последнее Гьян воспринять как шутку не смог. Сложил с себя полномочия капитана и ушел из сборной.

После этого шутки прекратились. Гана без Асамоа, при всей его невезучести, переставала быть одной из сильнейших сборных континента. Весь год его уговаривали вернуться. Уговорили.

Да и не мог он не вернуться, не ради «Аль-Айна» же в футбол играет.

Бразилия

Через два года Гана без труда прошла на бразильский мундиаль. Но тут снова не повезло – попали в группу с Германией, США и Португалией. Начали неплохо, во втором туре даже сыграли вничью с будущими чемпионами. А потом началось странное. Футболисты устроили забастовку, требуя обещанных гонораров. При чем требовали выплатить огромные суммы наличными. Три миллиона долларов разгружали под присмотром более двух сотен сотрудников правоохранительных органов и везли в гостиницу под конвоем.

История получилась какой-то трагикомичной. Можно оправдывать футболистов, ведь многие из них таких денег никогда не получали и боялись, что будут обмануты, если не выйдут в плей-офф. Можно игроков презирать и говорить, что они изменили футболу и своей стране ради денег.

Гьян оказался между молотом и наковальней. Ему-то точно с его зарплатой эти деньги не были так важны. Но терять команду было нельзя. Поэтому он ее поддержал. А в ответ получил еще одну порцию презрения от окружающих. Кажется, с тех пор нет ни одного человека, которому нравился бы Асамоа Гьян.

Нелюбовь к нему доходит до абсурдного. И совсем не смешного. Летом 2014-го Гьян потерял близкого друга, репера Кастро, вместе с которым Асамоа часто выступал на концертах и даже выиграл главный песенный конкурс страны. История со смертью Кастро так до конца и не прояснилась. На отдыхе вместе с семьей Гьяна Кастро и его девушка уехали кататься на водных мотоциклах. И пропали. Тела так и не были найдены.

Пошли слухи, что в гибели репера виновен сам Асамоа, якобы принесший друга в жертву, чтобы снять с себя проклятие, из-за которого сборная ничего не может выиграть. На телевидение стали выступать экстрасенсы и шаманы, главы африканских сект. Естественно, Гьяны все отрицали.

А потом брат Асамоа избил журналиста, задавшего на пресс-конференции сборной провокационный вопрос о жертвоприношении. Гьянам пришлось выступать с извинениями и попыткой решить конфликт мирно. Дело, конечно, до суда не дошло, но насмешек над Гьяном не убавилось. Пока он не выходит на поле и не тащит сборную все пытаются остроумно пошутить и как можно больнее задеть футболиста, который так и не стал ганским Дель Пьеро или Пуйолем.

В 2015-м Гана дошла до финала очередного Кубка Африки. Проиграла Кот-д’Ивуару. По пенальти. 8:9. Асамоа был заменен за пять минут до конца овертайма.

Китай

Новый клуб в карьере Гьяна – «Шанхай Тэллейс». Теперь Асамоа входит в десятку самых богатых футболистов мира и получает 227 тысяч фунтов в неделю. В Китае он не взял даже свой 3-й номер, словно показывая этим, что удачу привлекать бесполезно.

Несколько месяцев назад все опять посмеялись над Гьяном. Он раскритиковал награду лучшему футболисту Африки. По его мнению, Обамеянг, никак не проявивший себя на Кубке Африки, не заслуживает этого приза. Все посмеялись. Мол Асамоа забил в семь раз меньше и вообще «вылез из какой-то китайской дыры», а критикует игрока «Боруссии», одного из сильнейших в мире.

А Гьян всего лишь хотел, как капитан, поддкржать Андре Айю, который действительно неплохо выступил на Кубке Африки, став лучшим бомбардиром турнира. Но с ролью капитана справиться снова не получилось.

«Я же не делаю что-то незаконное, не граблю людей. Любой человек работает за деньги. И в конце моей карьеры самое главное для меня будет, насколько хорошо я позаботился о себе и своей семье», – повторяет Гьян. Главная цель его жизни ясна, но смеяться над ним все равно не перестают.

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