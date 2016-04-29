Заматчить конкурента. Какое спортивное ТВ нам действительно нужно

Сразу скажем, что наш проект сейчас труднореализуем. Есть монополист со всеми рычагами и возможностями. Но, представим, у этого конкретного монополиста дела все хуже: комментаторы уходят в пабы, денег остается только на самое главное, а рейтинги добываются методами поздней «России-2». И тут появляется новый проект. А главное – деньги на его реализацию.

Адекватный спонсор и ценовая политика

Государственные средства, понятное дело, не появятся. Но они и не нужны. Необходим заинтересованный и любящий спорт спонсор. И да – он готов создавать бизнес-проект, а не благотворительную дыру с наклейкой о важности продвигать в России-матушке спорт и ЗОЖ.

Нам в голову пришел пока один человек – Сергей Галицкий. Владелец «Краснодара», по слухам, думал о покупке «НТВ-Плюс». А сейчас только совсем гнетущий упадок спортивного телевидения заставит его (или другого условного магната) решиться на сложный проект.

Тут нужны космические деньги. Права только на футбольные чемпионаты – штука сверхдорогая, не творожные сырки. И следующая проблема, приобретя необходимые трансляции, – окупить их.

У «НТВ-Плюс» давно своя платформа с разными возможностями: купить отдельный матч или все игры сезона одной команды. Впрочем, и весь спорт не так дорог – 399 рублей в месяц. Только плюсовская система так и не покрыла все затраты. Главная причина давно озвучена – сам факт платежа за то, что где-то лежит халявно – бесполезная трата для большинства людей (не говорим уже про сам сайт, который при минимальной нагрузке люто виснет). Начать стоит с совсем дешевой подписки, но с самых крутых подарков – от доступа к всем трансляциями до возможности поговорить с Василием Уткиным. Короче говоря, на первом этапе важен сам факт платежа.

Только в интернете

По данным ВЦИОМ, 70% населения России от 18 и старше пользуются интернетом. Это еще не революция – телевидение популярно, а значительная доля из этих процентов малоактивна и открывает браузер по заветам Игоря Акинфеева – одной погоды хватит.

Но заниматься кабельным каналом в 2016 году – очень рискованная штука. Вот, к примеру, модная тема – патриотизм, искандеры, традиционные ценности – должна была быть реализована в ноябре прошлого года Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным. Летом 2015-го новый канал «Ракета» грохотал в СМИ на уровне «Матча». Ждали, что канал станет очередным государственным экспериментом в медиа, однако создатели отнекивались – он коммерческий и его бюджет 1,5 млрд долларов. Погуглив сейчас «Ракету», вы найдете только новости годичной давности – канал так и не был запущен. Вероятно, проект оказался просто невыгодным, или старт был отложен на неопределенное «потом».

Вывод из истории прост: телевидение и так перегружено – каналы давно нашли свою аудиторию. И «Матч» как раз забрал спортивную. Бороться же за нее новому проекту – глупо. Стать таким же общедоступным в два щелчка нереально, а занять 278 строчку в кабельных сетях – втройне страннее.

Остается интернет. Пусть спорный, со скупой аудиторией и не максимальным охватом. Но уже за ним давно настоящее, и наш идеальный конкурент «Матч ТВ» должен развиваться только с помощью глобальной сети.

Не классический канал

Задача любого «Эрнста» – маленьких и настоящего, без кавычек – наполнить сетку. Даже в 4 ночи телевизор должен что-то показывать. Древнюю комедию или шоу, которое пару лет назад не зашло. А уж тем более надо затыкать дыры днем. Главные каналы страны закупают мелодрамы, детективы и студийные перепалки постаревших звезд и деревенских маргиналов. А «Матчу» приходится изворачиваться и показывать пафосные истории преодоления, зарядки и полезные советы, над которыми особо смеялись, когда «Матч» смотрели в первые дни (заметьте – сейчас интерес к этому аттракциону испарился).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Наш проект должен плюнуть на эту архаику. Логичнее YouTube-принцип: собственные шоу (например, подзабытый «Футбольный клуб») выходят по определенному графику и сохраняются в архиве. Онлайн-вещание только для прямых трансляций. Да, это все есть сейчас и на сайте «Матча», но идеальное интернет-телевидение должно обойтись без прямого и вечного потока с эфирными затычками – дорого и не нужно.

Работа с иностранной аудиторией

Продвижение российского спорта за рубежом, на первый взгляд, – странная задача. Это как лезть с потертыми сандалиями на рынок элитной обуви. Но мы не предлагаем раскручивать матч уровня «Амкар» – «Мордовия» и требовать с этого у иностранцев даже цента. Для начала – нужно заставить увидеть то хорошее, что у нас осталось. Например, гол Федора Смолова, эмоции Бердыева или эту замечательную гифку:

Проталкивать медиаконтент следует с пояснениями: почему Смолов еще два года назад считался переоцененным бездарем, а зажигательный Бердыев – событие крайне дефицитное. Поэтому важна, в первую очередь, журналистская работа и поиск площадок, где (не забесплатно) наши локальные истории хотя бы на три минуты займут фанатов «Лестера» и «Ливерпуля». А уже потом думать, как заставить платить за нарезку лучших моментов, а потом и за целые матчи, сезоны.