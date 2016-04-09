Кэрролл забил 3 гола «Арсеналу» за 8 минут

К 44-й минуте «Арсенал» уверенно вел со счетом 2:0 благодаря голам Озила и Санчеса. Однако за минуту до конца первого тайма форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл сократил разыв в счете.

Лондонский клуб наверняка был уверен, что все равно выиграет первый тайм, однако Кэрролл умудрился сравнять счет буквально за несколько секунд до перерыва!

А на 52-й минуте Кэрролл и вовсе вывел свою команду вперед. Это его первый хет-трик с августа 2010 года. С того момента, как он выступал за «Ньюкасл». А игроки «Вест Хэма» не стреляли хет-триками с мая 2013-го (тогда трижды отличился Кевин Нолан).

Победу «Вест Хэм» не удержал – команды сыграли вничью 3:3. Но уж Энди Кэрролл этот вечер точно не забудет.