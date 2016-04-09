Белик, Пушкаш, Хаджи и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

«Бомбардир» продолжает изучать талантливых игроков из Восточной Европы. Теперь кадры из Болгарии, Чехии, Словении, Польши и Румынии. Среди них – сыновья известных в прошлом футболистов и однофамилец самого Ференца Пушкаша.

В Румынии готовы молиться на сына Хаджи, в Болгарии ждут еще одного Стоичкова, а в Чехии разыскали нового Росицки. Как зовут будущих звезд Восточной Европы? Знакомимся.

Крыстиан Белик, «Арсенал», Польша

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный защитник/опорный полузащитник

Стоимость: €1,5 млн

Прототип: Патрик Виейра

Крыстиан Белик – один из самых талантливых польских игроков, обладающий идеальными габаритами для центрального защитника, но в то же время – техникой и контролем мяча, достойными лучшего применения в центре поля. Белик – воспитанник познаньского «Леха» в юном возрасте перебравшийся в стан врага – варшавскую «Легию». Там он дебютировал в профессиональном футболе, но надолго не задержался – минувшим летом его контракт за 2,7 миллиона фунтов выкупил «Арсенал».

По стилю игры Белик напомнил болельщикам «канониров» Патрика Виейра – такой же высокий (189 см), но достаточно подвижный и техничный. Крыстиан отлично играет головой, что делает его подключения к стандартам большой опасностью для соперников. Скаутов «канониров» Белик привлек не только своими габаритами, но и умением контролировать мяч в движении, что делает его в перспективе идеальным «перевозчиком» мяча от своей штрафной к чужой. Отобрать его у такого мощного и техничного игрока очень сложно – в этом Белик напоминает еще и Яя Туре, широким шагом преодолевающего поле на телескопических ногах.

Божидар Краев, «Левски», Болгария

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €1 млн

Прототип: Роберто Баджо

Атакующий полузащитник «Левски» Божидар Краев считается самым большим болгарским талантом – он раскрылся очень рано, успев побывать в академии Христо Стоичкова в Испании («Вильяфранка»), где был очень близок к попаданию в Ла-Масию после того как забил 70 голов в 60 матчах за детскую команду «Вильяфранки».

Директор академии «Чавдар Этрополе», где Краев занимался после периода в Испании: «Таланты уровня Божидара появляются раз в десять лет. Он цельный игрок, с великолепным контролем мяча, видением поля и уникальным пасом». Несмотря на то, что в Болгарии все ждут, что Краев станет когда-то новым Стоичковым, сам он хочет быть похожим на своего кумира Роберто Баджо.

Бартош Капустка, «Краковия», Польша

Возраст: 19 лет

Позиция: левый вингер

Стоимость: €2 млн

Прототип: Эден Азар

Бартош Капустка – самый ценный актив польской «Краковии». Левый вингер, способный сыграть на любой атакующей позиции в полузащите, отличается талантами, которые дают возможность сравнивать его с молодым Эденом Азаром. Капустка – отличный дриблер не без задатков плеймейкера. Его любимый прием – смещаться в центр после прохода по флангу для последующего удара или передачи партнеру, находящемуся в выгодной позиции.

Капустка уже успел не только дебютировать в национальной сборной, но и забил два гола – в ворота Гибралтара и Исландии, что дает ему шанс на попадание в заявку «Кадры» на Евро-2016. Бартош, несмотря на свой невысокий рост, отличается приличным по силе и точности ударом, а также очень любит создавать моменты для партнеров, оставаясь на поле футбольным альтруистом.

Янис Хаджи, «Вииторул» (аренда из «Фиорентины»), Румыния

Возраст: 17 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €600 тысяч

Прототип: Георге Хаджи

Янис Хаджи пока что неплохо справляется с давлением, которое сопровождает сына величайшего румынского полузащитника. Георге Хаджи: «Он лучше, чем я был в его возрасте. Он полон таланта, лидер и будущий капитан сборной Румынии. Его игровые качества удивительны». Эти таланты перекликаются с талантами отца – сильный и точный удар, умение исполнять стандарты, исключительные лидерские качества.

Янис дебютировал в чемпионате Румынии в составе «Вииторула» в 16 лет, а через месяц был подписан за миллион евро «Фиорентиной», чтобы вернуться в родной клуб на правах аренды и сразу же стать капитаном. У него уже сейчас есть персональный контракт с Nike и ярчайшие перспективы в футболе, которые неотделимы от постоянного давления – все ждут от сына Хаджи больших достижений и роли мессии в сборной на долгие годы.

Вацлав Черны, «Аякс», Чехия

Возраст: 18 лет

Позиция: правый вингер

Стоимость: €900 тысяч

Прототип: Томаш Росицки

Вацлав Черны – универсальный атакующий полузащитник молодежного состава «Аякса», попавший в академию голландского клуба в 2013 году из «Пршибрама». В 2015-м его назвали «Талантом Года» в Чехии, а кроме того Черны дебютировал в основном составе «Аякса» в 17 лет, выйдя на замену вместо Роберта Мурича.

Черны предпочитает позицию правого вингера, но не лишен талантов скоростного нападающего – любит и умеет реализовывать выходы один на один, открывается в штрафной, обладает голевым чутьем. Черны считают самым значительным чешским талантом после Росицки и надеются, что он будет не таким травматичным как Томаш.

Лука Захович, «Херенвен», Словения

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €600 тысяч

Прототип: Златко Захович

Еще один сын знаменитого в прошлом футболиста в нашем рейтинге – Лука Захович. Он, как и Златко, предпочитает играть на позиции второго форварда, а кроме того очень хорош в роли джокера, выходящего на замену. В первом туре группового раунда Лиги чемпионов-2014/15 Лука, выступая за «Марибор», вышел на замену на 80-й минуте в матче против «Спортинга» и сравнял счет в дополнительное время. Так Заховичи стали первыми отцом и сыном, забивавшими в Лиге чемпионов.

Лука – небольшого роста быстрый, юркий и техничный форвард, прошедший все ступени обучения в академии «Бенфики», где в то же время играл его отец. Сейчас Лука перебрался в «Херенвен», но там пока что не может проявить себя, продолжая стабильно забивать лишь в молодежной сборной. Помнится, Златко Захович также был настоящим Бомбардиром Нации, выступая в сборной значительно лучше, чем на клубном уровне.

Георге Пушкаш, «Бари» (аренда из «Интера»), Румыния

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €900 тысяч

Прототип: Адриан Муту

С такой фамилией, как у игрока «Интера», Георге Пушкашу на роду написано быть нападающим. До великого венгерского однофамильца парню, конечно, далеко, но в молодежной сборной Румынии он – настоящая звезда с семью голами в 12 матчах в 19 лет. Форвард, который сейчас играет на правах аренды в «Бари», отличается приличной игрой на втором этаже (рост – 188 см), голевым чутьем, а также точным и сильным ударом со средней дистанции.

Пушкаш – прирожденный бомбардир, но в Серии В ему пока что сложно проявить себя. В Примавере «Интера» он с лета 2014 года, перебравшись из «Либерти Орадя» за 600 тысяч евро, но изначально итальянцы брали его в аренду, чтобы присмотреться, а вложили деньги только после года пребывания Георге в академии клуба.

Ян Млакар, «Фиорентина», Словения

Возраст: 17 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €1 млн

Прототип: Роберт Левандовски

17-летний Ян Млакар – безжалостный бомбардир, забивший на уровне сборных U-16 и U-17 16 голов в 16 матчах. Когда он забил в ворота юношеской сборной Англии, слухи сватали Млакара в «Ливерпуль», «Эвертон» и «Тоттенхэм», но расторопнее всех оказалась итальянская «Фиорентина», заплатившая миллион евро за трансфер словенского таланта.

Млакар – типичный центрфорвард, отличающийся не по годам мощным телосложением, голевым чутьем, умением выигрывать единоборства на земле и в воздухе, что и подкупило в нем скаутов «Фиорентины». Кроме всего прочего, у него неплохая скорость и рывок, и что самое главное – поразительное хладнокровие при реализации голевых моментов.

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