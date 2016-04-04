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Как провожали Йохана Кройффа в выходные

Болельщики «Барселоны» разукрасили «Камп Ноу» перед Эль Класико. Потрясающее зрелище:

В таких футболках игроки «Барсы» вышли на матч:

Вот как это смотрелось с противоположной трибуны:

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Перед матчем состоялась минута молчания, а на 14-й минуте весь стадион разразился аплодисментами. «14» – это номер Кройффа, под которым он выступал.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Днем позже память Йохана Кройффа почтили в Амстердаме. Вот такое шествие состоялось перед матчем:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На трибунах же все смотрелось столь же шикарно, как и на «Камп Ноу»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На 14-й минуте звучали аплодисменты:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мы никогда не забудем тебя, Йохан Кройфф.

Испания. Примера Голландия. Эредивизие Испания Барселона Аякс
Комментарии (2)
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stanislav2017
1459771609
Без него много чего небыло бы в современном футболе!Светлая Памать!!
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SKS6891
1460275665
Титан. Покойся с миром, Великий Голландец.
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