Как провожали Йохана Кройффа в выходные

Болельщики «Барселоны» разукрасили «Камп Ноу» перед Эль Класико. Потрясающее зрелище:

В таких футболках игроки «Барсы» вышли на матч:

Вот как это смотрелось с противоположной трибуны:

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Перед матчем состоялась минута молчания, а на 14-й минуте весь стадион разразился аплодисментами. «14» – это номер Кройффа, под которым он выступал.

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Днем позже память Йохана Кройффа почтили в Амстердаме. Вот такое шествие состоялось перед матчем:

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На трибунах же все смотрелось столь же шикарно, как и на «Камп Ноу»

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На 14-й минуте звучали аплодисменты:

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Мы никогда не забудем тебя, Йохан Кройфф.