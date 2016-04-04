Как провожали Йохана Кройффа в выходные

Болельщики «Барселоны» разукрасили «Камп Ноу» перед Эль Класико. Потрясающее зрелище:
В таких футболках игроки «Барсы» вышли на матч:
Вот как это смотрелось с противоположной трибуны:
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Перед матчем состоялась минута молчания, а на 14-й минуте весь стадион разразился аплодисментами. «14» – это номер Кройффа, под которым он выступал.
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Днем позже память Йохана Кройффа почтили в Амстердаме. Вот такое шествие состоялось перед матчем:
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На трибунах же все смотрелось столь же шикарно, как и на «Камп Ноу»
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На 14-й минуте звучали аплодисменты:
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Мы никогда не забудем тебя, Йохан Кройфф.