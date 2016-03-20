Шикарная подруга Криса Смоллинга

30-летняя модель Сэм Кук – одна из самых красивых девушек футболистов. Она снималась для многих мужских журналов и откровенных календарей. Уже несколько лет Кук встречается с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом. А футболист от этой связи только выигрывает.

Пару часто можно увидеть вместе.

А вот так выглядит Instagram модели.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В видео, которое выложила модель, весь сегодняшний «МЮ» .

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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