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Шикарная подруга Криса Смоллинга

30-летняя модель Сэм Кук – одна из самых красивых девушек футболистов. Она снималась для многих мужских журналов и откровенных календарей. Уже несколько лет Кук встречается с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом. А футболист от этой связи только выигрывает.

Пару часто можно увидеть вместе.

А вот так выглядит Instagram модели.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В видео, которое выложила модель, весь сегодняшний «МЮ» .

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (11)
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aurora5858
1458485013
Мир перевернулся
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Igorello97
1458499805
На фотах снятых без тонн грима, просто обычная девка.
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AndresLoko
1458503634
видео зачетное))..Ван Гал зажигает))
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nikki22
1458506190
под нигером пригрелась
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Каратель помойников
1458528101
классическая порноактрисса,ну или плейбойная
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jet andy
1458559262
Чернильница. В печь.
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АСПИРИН-всех вылечит
1458759154
Обычная футбольная шлюшка...ничего нового
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Karpathian
1460962476
я бы вдавил
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Igreks
1461752191
Симпатичная. Но Крису надо улучшать игру.
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